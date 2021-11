Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Mit dem Nationalsozialismus hat sich der Leistungskurs Geschichte des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums (KFG) bereits eingehend beschäftigt – vergangene Woche lernten die Schülerinnen und Schüler allerdings ein weitgehend unbekanntes Kapitel des Zweiten Weltkrieges kennen: Die deutsche Besetzung Griechenlands und die dort verübten Kriegsverbrechen. In Hilde Schramm konnte das KFG eine ganz besondere Zeitzeugin gewinnen, die sich bereits seit Jahrzehnten für die Aufarbeitung von NS-Verbrechen engagiert und mit den Schülern am Freitag über das dunkle Kapitel deutscher Geschichte sprach – und auch über ihre eigene Vergangenheit als Tochter des verurteilten Kriegsverbrechers und Hitler-Architekten Albert Speer.

Mit dem Film "Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland" von Regisseur Chrysanthos Konstantinidis, der beispielhaft über die Vernichtung des Dorfs Lyngiades und das Massaker an der dortigen Zivilbevölkerung berichtet, stimmten sich die Schüler auf das Thema ein. "Im Film kamen viele Zeitzeugen zu Wort, das war sehr glaubwürdig und auch beeindruckend", sagte David im Anschluss. Wie auch sein Mitschüler Leander findet der angehende Abiturient, dass es auch 80 Jahre nach den Ereignissen noch immer wichtig sei, über dieses Thema zu sprechen: "Der Film hilft dabei, sich die Kriegsschuld bewusst zu machen, und zeigt, wie schrecklich die Ereignisse waren."

Genau diese Wirkung erhofft sich Hilde Schramm von dem Filmprojekt, das mit der Unterstützung des Vereins Respekt für Griechenland entstanden ist: "Wir möchten diese Leerstelle in der Bearbeitung der NS-Vergangenheit ausfüllen." Dass Griechenland besonders unter der deutschen Besatzung gelitten habe, sei vielen nicht bewusst, so Schramm: "In Griechenland waren der Grad an Zerstörung, die Beraubung und auch die Opferzahlen in Europa mit am größten." Auf die Frage einer Schülerin, warum kaum etwas über die Massaker an der griechischen Zivilbevölkerung bekannt sei, hat auch Schramm keine abschließende Antwort und vermutet: "Viele Täter haben nach Kriegsende geschwiegen." Auch nach all den Jahren findet Schramm es erschreckend, wozu Menschen fähig sind – und fordert: "Man muss die Verhältnisse verhindern, die Menschen in einer solchen Weise prägen."

Neben der Flüchtlingsarbeit setzt sich der Verein besonders für die Kompensation für die von Deutschland verübten Menschenrechtsverbrechen sowie die materiellen Schäden während des Zweiten Weltkriegs ein. Dabei gehe es nicht nur darum, die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten und die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern besonders um eine zukunftstaugliche Entwicklung der betroffenen Orte und Regionen, wie Schramm betont. Eine Schülerin möchte wissen, ob die von Griechenland geforderten finanziellen Entschädigungen ein Schritt in Richtung Wiedergutmachung sein könnten. Schramm ist der Meinung, dass Deutschland sich seiner Vergangenheit stellen und die Bereitschaft zu Gesprächen signalisieren müsse, bei denen beide Länder auf Augenhöhe Kompromisse finden. Gleichzeitig betont sie: "Es gibt eine Kriegsschuld, die in vernünftiger Weise vergolten werden muss."

Besonders am Herzen liegt Schramm allerdings, dass die Verbrechen der Wehrmacht in Griechenland nicht in Vergessenheit geraten – und appelliert hier besonders an die Jugendarbeit. Der Film, der Schulen deutschlandweit zur Verfügung gestellt wird, könne einen Einstieg schaffen, um über das dunkle Kapitel zu informieren und mehr Bewusstsein für die eigene Geschichte zu schaffen.