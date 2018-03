Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die 2015 gegründete katholische Stadtkirche Heidelberg mit ihren zwölf Gemeinden und rund 40.000 Katholiken ist die größte Seelsorgeeinheit in der Erzdiözese Freiburg. Weihbischof Michael Gerber interessierte sich jetzt bei seiner Visitation für die Erfahrungen, die in Heidelberg gemacht wurden. Pfarrer Johannes Brandt, der stellvertretende Leiter der Stadtkirche, begleitete ihn und sagt im RNZ-Interview, wie es der katholischen Kirche in Heidelberg geht.

Herr Brandt, wie hat der Weihbischof bei seiner Visitation die katholische Kirche in Heidelberg vorgefunden?

Er hat vor allem klargestellt, dass die Freiburger als Lernende kommen. Sie wollen sehen, wie Kirche in Heidelberg im städtisch und wissenschaftlich geprägten Kontext gelebt werden kann. Wir sind eine Stadt mit 150.000 Einwohnern, darunter 40.000 Katholiken und 50.000 evangelische Kirchenmitglieder. Das muss uns was sagen.

Was sagt uns das?

Wir sind kein selbstverständlicher gesellschaftlicher Akteur mehr. Wir müssen uns fragen, wie wir unsere Aktivitäten auf Menschen ausrichten können, die nicht in die Kirche kommen. Wir feiern am Wochenende 30 Eucharistiefeiern und erreichen damit fünf Prozent der Katholiken. Was haben wir für die anderen im Angebot? Wir können nicht so weiter praktizieren, wie wir es in der kleinen Kerngemeinde gewohnt sind.

Was können Sie ändern? Und wer sollte das tun?

Das wird eine unserer Hausaufgaben: Andere Formen gottesdienstlicher Feiern zu entwickeln, die Menschen ansprechen, die bisher am Rand stehen.

Haben Sie Antworten gefunden?

Nicht konkret. Es ging erst einmal um eine Bestandsaufnahme. Aber die Kirche kann nicht bleiben, wie sie ist. Eine wichtige Frage ist auch: Welche Ressourcen haben wir an Haupt- und Ehrenamtlichen? Und wie sieht es mit den Gebäuden der Kirche aus? Das Kleid ist uns zu groß geworden.

Haben Sie auch ein Liegenschaftsprojekt wie die evangelische Kirche?

Wir haben den Gebäudebestand erhoben und grob bewerten lassen. Jetzt müssen wir ein Konzept entwickeln, das sich den pastoralen Bedürfnissen anpasst, zum Beispiel: Können wir uns noch in jeder Pfarrgemeinde ein großes Gemeindehaus leisten? Wir bemühen uns, nicht willkürlich an die Sache heranzugehen, sondern in einem geistlichen Prozess der Unterscheidung. Dabei stärkt uns die uns geschenkte Vision, dass Gott hier in dieser Stadt unter uns gegenwärtig ist.

Sind die Pfarrgemeinden der Stadtkirche inzwischen zusammengewachsen? Fühlen sich die Katholiken noch beheimatet?

Menschen brauchen Beheimatung, das ist richtig. Aber ich werbe dafür, den Blick nicht auf den eigenen Kirchturm zu richten, sondern darauf, was der Stadtkirche als Ganzes dient. Wir haben einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat und einen gemeinsamen Stiftungsrat für Recht und Finanzen. Da wächst was zusammen.

Wie sah denn die Selbstbewertung aus, die ein Team für den Weihbischof vorbereitet hatte?

Es ging um Themen wie den Umgang der Haupt- und Ehrenamtlichen miteinander, um Gottesdienst in anderer Weise und nicht nur in Hochform, darum, dass wir den karitativen Bereich nicht aus den Augen verlieren wollen. Und wir haben dem Weihbischof das Kinder- und Familienzentrum im Kindergarten in Bergheim mit Kindern aus 20 Nationalitäten vorgestellt. Wir haben dort eine zusätzliche Erzieherin eingestellt und bieten den Eltern besondere Sprechzeiten während der Öffnungszeiten des Kindergartens an.

Haben Sie mit Ihren Kitas ähnliche finanzielle Probleme wie die evangelische Kirche?

Wir haben kein solches finanzielles Defizit, sondern wirtschaften einigermaßen auskömmlich. Wir sind aber auch nicht in der Lage, weitere Einrichtungen zu schaffen. Wir könnten keine weitere Verantwortung übernehmen im Hinblick auf Gebäude oder auch geeignetes Personal.

Was hat denn der Weihbischof von seiner Visitation mitgenommen?

Er ist Ehrenamtlichen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern begegnet. Zum Beispiel aus unserem Tafelladen in der Südstadt. Vor drei Jahren wurden dort 80 Familien mit Lebensmitteln versorgt, jetzt sind es 130. Im Jahr 2016 haben wir 46.000 Euro für den Laden aufgewandt, 2017 waren es 111.000 Euro. Ansonsten hat uns Weihbischof Gerber stark ermutigt, mit neuen Gottesdienstformen zu experimentieren. Das bedeutet aber, dass man vom Alten lassen muss, sonst sind wir personell überfordert.

Also offen sein und eingeübte Gewohnheiten vergessen?

Wir sind nicht nur für die Menschen da, die jeweils einen Gottesdienst besuchen. Wir haben als Kirche den Auftrag, hinauszugehen. Der Bischof hat uns durchaus ermutigt, den Aufbruch zu wagen.

Will sich die Stadtkirche da durch konkrete Projekte profilieren?

Das ist keine rein punktuelle Frage. Das Ganze muss eingebettet sein in einen geistlichen Weg. Es ist nicht selbstverständlich, dass Pfarrgemeinderat und Gemeindeteams auch geistlich miteinander unterwegs sind. Oft denken wir nur, wir müssten machen, machen, machen - und verlieren aus dem Blick, warum wir etwas tun. Eine Herausforderung für die Kirche bleibt der Rückgang in allen kirchlichen Berufsgruppen. Ohne Ehrenamtliche wird es in den Gemeinden nicht mehr gehen. Kirchliches Engagement ist ja ein Anliegen aller Getauften. Wir sollten Ehrenamtliche also nicht nur als Lückenbüßer betrachten, sondern entsprechend ihren Talenten und Charismen einsetzen.