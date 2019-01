Die fiesesten Rezepte aus dem Internet gab es bei "Worst of Chefkoch". Foto: Rothe

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. "Wir gehen erst heim, wenn alles aufgegessen wurde" - ob diese Aussage als Versprechen oder Drohung zu verstehen ist, weiß man bei den Jungs von "Worst of Chefkoch" nicht: Im Karlstorbahnhof präsentierten sie den Zuschauern die skurrilsten Geschmacksverirrungen, die das Online-Rezepte-Portal "Chefkoch" zu bieten hat. Von mit Käse überbackenem Käse über Salzstangenauflauf bis zur Fleischwurst-Nutella-Kombination: Der Fantasie sind beim Kochen offensichtlich keine Grenzen gesetzt.

Rund 330 solcher Rezepte haben Lukas Diestel (29) und Jonathan Löffelbein (27) bereits auf ihrer Facebook-Seite "Worst of Chefkoch" witzig kommentiert. Die Sammlung umfasst dabei eine Reichweite von skurril bis ekelhaft, aber auch Rezepte, bei denen man die Frage nach dem Warum stellt. Aus dieser Kategorie ist auch Jonathans Favorit: "Friedhelms alte Brotscheiben" - nur echt mit zwei Tage (!) alten Brotscheiben, die angebraten sowie mit Käse und Salami belegt werden. "Es schmeckt gut, keine Frage, aber das hätte man nicht hochladen müssen", lachte Jonathan.

Der Erfolg ihres Blogs, der als privater Austausch seltsamer Rezeptfunde begonnen hatte, überrascht die beiden noch heute: "Irgendwie haben wir da wohl einen Nerv getroffen", meinte Jonathan. Tausende Follower auf diversen sozialen Medien und die Auszeichnung zum Foodblog des Jahres 2017 sprechen für sich. Mittlerweile haben sie ihre "Rezeptsammlung des Grauens" auch in Buchform herausgebracht und wagen sich auf ihrer ersten Tour nun in die Offline-Welt.

Im Mikrowellenbackofen wurden einige Rezepte auch direkt im Saal zubereitet - zum Vergnügen oder auch Leidwesen der Zuschauer, je nachdem, welche kulinarische Absonderlichkeit man probieren durfte. Mit "Guter-Laune-Cola", einer Mischung aus viel Rum und wenig Cola, startete der Abend noch recht harmlos. Weiter ging es mit einer Vorspeise mit Aha-Effekt: "Die Tomatenplatte à la Andi hat das Vorspeisen-Game wirklich revolutioniert", kündigte Lukas das nächste Gericht an - mit Fondor und Maggi-Würze verfeinerte Tomatenscheiben.

www.chefkoch.de/Screenshot: RNZonline

Neben dem Universalhelfer Maggi entpuppte sich besonders die Fleischwurst als der selbst ernannten Chefköche liebste Zutat: Auf Apfelwurst - im Ofen gebackene Fleischwurst, gespickt mit Apfelscheiben in Ketchup-Senf-Soße - folgte der Klassiker "Nufleika-Toast", der sogar mit einem Gedicht gewürdigt wurde: Toast mit Nutella, Fleischwurst und Käse, im Ofen leicht gebräunt. "Das ist ein Erlebnis, das jeder mal haben sollte. Erst schmeckt man nur Wurst und Käse, dann grätscht langsam die Nutella rein und haut einem die Kniescheiben raus", kommentierte Lukas das Geschmackserlebnis der besonderen Art.

Die beiden können aber nicht nur witzig, sondern auch nachdenklich, wie sie mit eigenen Texten, die nichts mit dem Blog zu tun haben, bewiesen. Das kam beim Publikum an: "Ich finde cool, dass sie es schaffen, ziemlichen Schwachsinn und Literatur zu einem sehr lustigen Abend zu vermengen", urteilte die 26-jährige Anna.

Nach dem Nufleika-Erlebnis brauchte das Publikum etwas Starkes zum Runterspülen. Wer seinen Drink lieber löffeln als trinken möchte, dem sei der "Forrest Gump" empfohlen, eine Mischung aus Milch und saurem Apfel-Likör. "Das ist die einzige Pralinenschachtel, bei der man weiß, was man kriegt - Durchfall", spielte Lukas auf das bekannte Filmzitat an. Nach rund zwei Stunden mit Kreationen aus der Hölle gab es dann noch einen Segen mit auf den Heimweg: "Und bis wir uns wieder sehen, behalte die Fleischwurst fest in deiner Hand." Darauf einen Wodka-Maggi!