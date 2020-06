Von Anica Edinger

Die Einsendungen kamen von überall her, aus Südafrika, Iran, Brasilien, von der Elfenbeinküste, den USA, aus Italien, Frankreich, der Schweiz: Die zehn auserwählten Gewinnerprojekte sind aktuell im ganzen Stadtgebiet bei der Ausstellung "Breaking Gender Stereotypes" zu sehen. Eigentlich sollte die im Rahmen des Queer-Festivals des Karlstorbahnhofs zu sehen sein. Aber wie so viele Kultur-Highlights in der Stadt fiel auch das der Corona-Krise zum Opfer.

Doch die Macher des Festivals entwickelten neue Formate. Die Ausstellung wurde in den digitalen Raum samt kostenlosem Audio-Guide verlegt – mit einer überwältigenden Resonanz. "Mehr als 3000 Menschen haben sich die Ausstellung dort bereits angeschaut", berichtet Martin Müller, Programmmacher im Karlstorbahnhof und Mitinitiator des Queer-Festivals.

Tausende mehr dürften noch dazu kommen, die auf die Plakate in der Stadt aufmerksam wurden. Die Reichweite für "Breaking Gender Stereotypes" sei damit enorm, sagt Müller. Zig E-Mails habe er schon bekommen von Menschen, die danken wollten für dieses tolle Projekt. Internationale Post kam auch bereits von anderen Kulturveranstaltern. Sie könnten sich vorstellen, die Ausstellung und das Format in Zukunft zu übernehmen. "Breaking Gender Stereotypes" also als Wanderausstellung – von Heidelberg aus in die ganze Welt.

Da sich die Stadt ja gerade um die Aufnahme ins Netzwerk "Rainbow Cities" bewerbe, sei etwa vorstellbar, "Breaking Gender Stereotypes" in andere "Rainbow Cities" zu bringen. Denn fest steht: Die Qualität und Diversität der Einsendungen hat die Erwartungen der Macher übertroffen. Dabei ist etwa Justin Maxon, zweimaliger Gewinner des "World Press Photo Awards". "Das ist schon Wahnsinn", sagt Müller. Ebenso dabei: Roger Erickson – die erste farbige Person, die ein Cover-Shooting für das Mode-Magazin Vogue fotografierte. Ein Projekt beeindruckte Müller besonders: "Eine Künstlerin aus Mexiko fotografierte verurteilte Transgender-Frauen, die in Mexiko ins Männergefängnis müssen." Wie sie sich dort ihre Weiblichkeit bewahren, hat die Künstlerin im Bild festgehalten.

Das gemeinsame Ziel aller Projekte, aller Fotografien: Aufzeigen, wie Menschen weltweit mit den Gender-Verhältnissen spielen und Konventionen hinterfragen. Wie wichtig das gerade in Zeiten der Krise und sozialer Distanzierung für die queere Community ist, weiß Müller: "Es gibt kein Beratungsangebot, medizinische Prozesse im Transgender-Bereich werden ausgesetzt: Das trifft die Menschen hart", sagt er. Insbesondere auch Junge, die etwa kurz vor ihrem Coming-out stünden und nun eine ganze Weile in ihrem familiären Kontext gefangen waren – ohne Akzeptanz. Die Ausstellung im öffentlichen Raum sei gerade auch für sie ein wichtiges Signal – dass sie nicht alleine seien. "Minderheiten finden in Krisen-Zeiten ganz wenig statt", erklärt Müller, "sie sind unsichtbar."

