Heidelberg. (RNZ) Der Bundestagswahlkampf nimmt auch in Heidelberg langsam Fahrt auf – und nach Annalena Baerbock (Grüne) stattet nun auch der Kanzlerkandidat der CDU der Stadt einen Besuch ab. Armin Laschet ist am Donnerstag, 5. August, am frühen Nachmittag zunächst am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL), um sich dort über die Arbeit der Spitzenforscherinnen und -forscher zu informieren.

Im Anschluss – vermutlich gegen 17 Uhr – wird der derzeitige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen durch die Altstadt spazieren. Dabei macht er auch Station an einem Infostand der CDU in der Hauptstraße. Wer den Kanzlerkandidaten also aus der Nähe sehen oder ihm eine Frage stellen möchte, hat dort wohl am ehesten die Gelegenheit dazu. Ab 18.30 Uhr ist Laschet dann in Leimen beim Weingut Müller zu Gast.