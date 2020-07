Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Frauenverachtende Texte, Sexprotzattitüde und Gewaltverherrlichung sind im deutschen Hip-Hop Standard. Seit einigen Jahren steht der Gangsta-Rap aber nicht mehr alleine da. Junge Künstler wie RIN oder Yung Hurn, Vertreter des sogenannten Cloud-Rap, kommen sanfter daher, eher verträumt und spielerisch, und spiegeln die Sehnsüchte vieler Jugendlicher wieder. Über den Rap den Wahrnehmungen und Wünschen der jungen Generation nachspüren – das ist das Ziel der "Fi*ting Sisters" vom Jungen Theater. Sie besuchen ab Mitte September die Klassenzimmer der weiterführenden Schulen Heidelbergs.

Johanna Dähler (32) ist eine von zwei "Fi*ting Sisters". Die Schauspielerin ist seit 2019 festes Mitglied des Jungen Theaters und wuchs in den neunziger Jahren mit Hip-Hop-Songs auf, die bestimmte Bilder von Männlichkeit in die Welt transportierten. Heute hört Dähler auch die Songs von RIN und Yung Hurn, war selbst auf Konzerten dieser Künstler. "Wir standen da eher in der letzten Reihe und haben uns gefragt: Wow, warum gehen die jungen Leute jetzt hier so ab?" Hat Cloud-Rap für die jungen Menschen auch eine politische Dimension oder hören sie die Musik nur wegen der Beats und der Vibes? Welche Rollen- und Geschlechterkonstruktionen finden sich in den derzeit angesagten Texten? Was für Regeln und Codes regieren den Cloud-Rap? Und: Wo hört bei dieser Musikform die Realität auf und wo fängt die Parodie an? All diese Fragen wollen Dähler und ihre Schauspielkollegin Daniela Ruocco im Rahmen einer "Lecture Performance" unter dem Titel "Namaste my Class" herausfinden.

"Lecture Performance", das heißt, sich mit Wissen auseinanderzusetzen – und das in einem theatralen Setting, erklärt Dramaturgin Josefine Rausch (31). Das theatrale Setting, die Bühne, bildet in dem Fall der Klassenraum. Wegen Corona habe man lange nicht gewusst, ob das Theater wieder für Gäste öffnen könne, sagt Rausch. "Deshalb haben wir gesagt: Wir drehen den Spieß um und bringen das Theater in die Institution Schule." Das Projekt richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse. "Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen", sagt Dähler. Wie genau die Performance am Ende aussieht, ist noch nicht ganz klar. Vielleicht, sagt die 32-Jährige, produziere man ja gemeinsam einen Rap-Song mit den Jugendlichen. In jedem Fall soll die Perfomance für die Schüler möglichst wenig als solche erscheinen. Rausch sagt, den Jugendlichen werde vorab nicht großartig angekündigt, wer genau da jetzt zu ihnen ins Klassenzimmer komme. Improvisation – das sei die Struktur des Ganzen. "Es ist wie eine Forschungsreise für uns und für die Klasse", sagt Dähler. Am Ende könnten beide Seiten etwas lernen.

Das interaktive Format im Klassenzimmer, so Rausch, sei für das Junge Theater Neuland – ein willkommenes Neuland. Denn damit kehrt nach den Sommerferien endlich auch das Junge Theater wieder in den analogen Raum zurück.

Info: Interessierte Schulen können die Performance jetzt buchen – unter Telefon 06221 / 5835460 oder per E-Mail an claudia.villinger@heidelberg.de.