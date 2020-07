RNZ. Als das große Wissenschaftscenter "Experimenta" in Heilbronn umgebaut wurde, verlegte es einen Teil seiner Ausstellung in das Schiff "MX Experimenta" – damit es weiterhin Forschung zum Anfassen präsentieren konnte. Jetzt ist der Neubau fertig, aber das Schiff kommt weiter zum Einsatz – quasi als Wanderausstellung auf dem Neckar. Am Samstag, 1. August, legt es nun in Heidelberg am Neckarstaden an. An Bord können junge Entdecker Wissenschaft hautnah erleben. In der Ausstellung geht es um Fragen wie: Wie hat sich der moderne Mensch entwickelt? Wie denken wir? Wie altern wird? Die Antworten finden die Besucher bei Experimenten selbst heraus, sie werden in Workshops vermittelt oder in Filmen in der 360-Grad-Kuppel gezeigt.

Besucher müssen Zeitslot buchen

Die MS Experimenta wird eine Woche lang in Heidelberg vor Anker liegen. Bis Samstag, 8. August, ist es täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Besuch ist kostenlos, wegen der Corona-Pandemie ist jedoch eine Buchung erforderlich. Gäste müssen sich dabei für einen von drei Zeitslots entscheiden und das Schiff von 13 bis 15, von 15 bis 17 oder von 17 bis 19 Uhr besuchen. Es können immer maximal 25 Menschen gleichzeitig in die Ausstellung.