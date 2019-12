Heidelberg. (rnz) Dass es auf der Welt noch immer extreme Armut und vermeidbare Krankheiten gibt, wollen sie nicht hinnehmen: Deutschlandweit engagieren sich über 50 Menschen als Jugendbotschafter bei der internationalen Bewegung "One".

Dazu gehört seit zwei Jahren auch der Heidelberger Student Timo Färber: "Wir bilden eine Lobby für die Leute, die sich keine Lobby leisten können, indem wir Druck auf die Regierung machen, damit sie mehr im Kampf gegen extreme Armut und vermeidbare Krankheiten tut."

Im Rahmen dieser "Lobby-Arbeit" war Färber etwa im September mit dabei, als alle deutschen "One"-Jugendbotschafter in Berlin zusammenkamen, um anlässlich der Haushaltsverhandlungen mit Bundestagsabgeordneten zu diskutieren: "Hierbei forderten wir dieses Jahr vor allem, mehr Geld in Bildung zu investieren und das Ziel, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit zu investieren, endlich zu erreichen", so der Heidelberger. Im Oktober traf er dann dazu auch auf den Heidelberger CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers.

Daneben ist Färber wie seine Botschafter-Kollegen an Infoständen und bei kreativen Aktionen dabei, um auf die weltweite Armut hinzuweisen: "Bei ,One‘ engagiere ich mich, weil mir die Thematik sehr am Herzen liegt. Wie man lebt, soll definitiv nicht davon abhängen, wo man lebt oder aufwächst."

Die überparteiliche Bewegung "One" setzt sich für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten weltweit bis 2030 ein. Sie wurde im Jahr 2004 unter anderem von U2-Sänger Bono und dem Musiker Bob Geldorf gegründet. Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, trafen die Jugendbotschafter in der Vergangenheit auch auf Spitzenpolitiker wie Angela Merkel, Joachim Gauck, Frank-Walter Steinmeier und Kofi Annan. Unterstützung bei ihrer Arbeit erhalten sie durch zahlreiche Prominente – wie Bill und Melinda Gates, Carolin Kebekus, Katja Riemann oder Jan Josef Liefers.

Info: Für das kommende Jahr sucht "One" wieder Jugendbotschafter. Wer sich mit anderen jungen Weltverbesser an vorderster Front für eine bessere Welt ohne extreme Armut stark machen will, kann sich bis zum 16. Dezember 2019 hier bewerben.