Von Marie Böhm

Heidelberg. Ein wenig Zitronensaft, Stücke eines Kaffeefilters, einige Scheiben aus Kupfer und mehrere Dioden – das ist genug, um eine simple Batterie zu bauen. Mit Zitronen Strom zu erzeugen, ist ein klassisches Schulexperiment. Aber wie funktioniert das eigentlich? Genau das war das Thema von Lauras und Ninas Präsentation, mit der sie am Samstag beim Landesfinale des jährlichen Wettbewerbs "Jugend präsentiert" teilgenommen haben. 6000 Schüler ab der siebten Klasse machten mit, die besten 450 traten dann bei einem der acht Länderfinale an. Eins davon fand im Hölderlin Gymnasium statt. 30 Teilnehmer hatten je etwa fünf Minuten Zeit, ihr Thema vor einer Jury vorzustellen.

"Wir haben das Experiment durchgeführt und gleichzeitig erklärt, was passiert und warum es klappt", so Laura. Zusammen mit Nina war die Achtklässlerin als Zweierteam zum ersten Mal dabei. Beide haben viel gelernt: "Wir haben alle in einer Jugendherberge übernachtet. Gestern waren wir zusammen in einem Museum und haben noch Spiele gespielt und geredet", erzählt Nina. "Wir wollen nächstes Jahr wieder mitmachen! Ich finde es cool, dass man dann auch in andere Städte reist und mit Leuten von überall redet." Verreisen werden die zwei auf jeden Fall, denn als zwei der drei Gewinner des Finales am Samstag werden sie im September in Berlin am Bundesfinale teilnehmen.

Eine tolle Leistung, besonders weil das Auftreten vor der Jury nervös machen kann. "Das war schon schwieriger als in der ersten Runde", erzählt ein anderer Heidelberger Teilnehmer. Timo geht auf das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium und hat sich die Funktion von Elektronen-Mikroskopen als Thema ausgesucht: "Die erste Auswahl lief online, wir sollten unser Thema als Video aufnehmen und einschicken. Ich finde das einfacher, weil man das dann öfter aufnehmen kann. Vor der Jury hat man nur einen Versuch." Trotzdem hielt Timo sich gut. Nur zum Bundesfinale hat er es diesmal allerdings nicht geschafft.

Bei dem Wettbewerb ginge es aber auch gar nicht nur um das Gewinnen, wie Andrea Merger, Rektorin am Hölderlin-Gymnasium, erklärt: "Die Schüler lernen hier das richtige Auftreten. Nicht nur die eigene Körperhaltung und Mimik, sondern auch die Fähigkeit, schwere Themen klar und verständlich zu erklären. Das wird für die Teilnehmer später sehr hilfreich, wenn sie an der Uni studieren oder im Beruf Präsentationen halten werden."

Genau aus diesem Grund gebe es am Hölderlin auch extra eine AG zum Wettbewerb, in denen die Schüler genau diese Themen im Laufe des Schuljahres lernen können. "Wir bemerken große Fortschritte in den Fähigkeiten unserer Schüler", erzählt Dagmar Isert stolz. Die Lehrerin ist eine der Hauptorganisatorinnen des Finales am Hölderlin: "Wir sind eine Pilotschule, das Hölderlin-Gymnasium war von Anfang an bei dem Wettbewerb dabei." Eigentlich sollte das Finale bereits vor zwei Jahren in den Schulräumen stattfinden, musste aber coronabedingt ausfallen. Letztes Jahr gab es dann zum zehnjährigen Bestehen der Aktion einen Onlinewettbewerb. "Das brachte natürlich ganz andere Herausforderungen mit sich. Es ist viel schwieriger, live vor der Kamera aufzutreten, als es scheint", sagt Isert.

Jetzt durfte der Wettbewerb wieder in Präsenz stattfinden, im neu renovierten Gebäude in der Plöck. Für die Teilnehmer eine tolle Erfahrung, meint auch die 15-jährige Johanna: "Ich mache schon zum vierten Mal mit, aber man lernt jedes Mal noch etwas dazu." Auch sie hat es in die nächste Runde geschafft, wo sie Nina und Laura wieder treffen wird.