"Mit Codes die Welt verbessern": Das war das Motto des ersten Heidelberger "Hackathon" am Wochenende im Mathematikon. Gut 45 programmierbegeisterte Jugendliche waren dabei - und entwickelten unter anderem Apps. Foto: Philipp Rothe

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Eine Drohne mit Sensoren ausstatten, mittels einer App den passenden Joggingpartner finden oder eine Hilfssoftware für technikscheue Lehrer entwickeln: "Das Tolle am Programmieren ist, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, was man damit machen kann", findet auch der 13-jährige Adrian. Genau darum geht es bei der Aktion "Jugend hackt" - gemeinsam mit anderen programmierbegeisterten Jugendlichen etwas Neues auszuprobieren, gemeinsam an einer Idee zu tüfteln und eigene digitale Anwendungen zu entwickeln.

Das gemeinnützige Förderprogramm "Jugend hackt" wurde 2013 von der Open Knowledge Foundation Deutschland in Kooperation mit dem Verein "Mediale Pfade.org" entwickelt. Es soll Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ansprechen, für die klassische Programmiersprachen wie etwa Java, Python und Raspberry Pi keine rätselhaften Buchstaben- und Zahlenfolgen darstellen, sondern einen wichtigen Teil ihrer Freizeit ausmachen. Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) holte "Jugend hackt" in Kooperation mit dem Chaos Computer Club Mannheim jetzt zum ersten Mal nach Heidelberg: Am Wochenende trafen sich rund 45 Nachwuchshacker zum dreitägigen "Hackathon" - ein Wortspiel aus "Hacken" und "Marathon" - im Mathematikon im Neuenheimer Feld.

"Das Ziel von ‚Jugend hackt‘ ist es, den Jugendlichen das Erlebnis zu bieten, mit ihren Interessen nicht alleine oder irgendwie besonders, sondern einfach mal ganz normal und nicht mehr nur der Nerd zu sein", erklärte Jasper Schmidt vom DAI, der Organisator des Events. Die wahre Freude am Programmieren entstehe nämlich erst, wenn man gemeinsam in der Gruppe arbeite. Dabei treffen sich die Nachwuchshacker aber nicht, um Kreditkartendaten auszuspähen oder Mail-Accounts zu knacken, sondern um gemeinsam mit ihren "Codes die Welt zu verbessern": Die Jugendlichen sollen sich nämlich auch immer Gedanken darüber machen, wie digitale Anwendungen die Gesellschaft und ihre eigene Umwelt beeinflussen. Deswegen wolle man den Jugendlichen beim "Hackathon" auch ein ethisches Grundkonzept vermitteln, wie Schmidt erklärte: "Das soll ihnen helfen, sich darüber bewusst zu werden, dass Technik eben auch immer Macht bedeutet und dass man diese Macht sehr vorsichtig einsetzen muss."

Dieser gesellschaftliche Anspruch spiegelte sich auch in den Projekten der Jugendlichen wider: Eine Gruppe baute zum Beispiel eine Drohne so um, dass sie mittels Sensoren die Luftqualität messen und vor Pollenflug oder Smog warnen kann. "Wir bauen gerade noch einen neuen Controller für die Drohne", erzählte Tobias, der mit seinen 18 Jahren jetzt zum letzten Mal bei "Jugend hackt" dabei sein darf. Ein besonders witziges Projekt hat sich die Gruppe rund um den 16-jährigen Christian ausgedacht: Sie entwickelten ein Programm mit dem Titel "Hilfe, Neuland!", das Lehrern helfen soll, technische Probleme im Schulalltag auch ohne die Hilfe von technikfitten Schülern zu lösen. Fährt zum Beispiel der Beamer nicht hoch, schlägt das Programm anhand der Problembeschreibung der Lehrer einen möglichen Lösungsansatz vor.

Aber auch Programmieranfänger wie die 15-jährige Celia kamen auf ihre Kosten: Gemeinsam mit zwei anderen Mädels entwickelte sie eine App, mit der man einen passenden Partner zum Joggen finden kann. Und auch wenn es mit der Umsetzung noch ein bisschen hapert, nahm sie beim "Hackathon" viel für sich mit: "Für mich ist das hier wie ein Blick hinter die Kulissen. Das Thema Programmieren wird ja auch immer relevanter, die Welt digitalisiert sich immer weiter und deswegen finde ich es einfach mal interessant, hier reinzuschnuppern und auch zu verstehen, was da eigentlich passiert."