Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Heidelberger Synagoge wurde Anfang des Jahres 25 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde am Sonntag entsprechend gefeiert. Jedoch nicht in dem Gemeindezentrum in der Häusserstraße - sondern im Rathaus. Was für viele der rund 200 Gäste unerwartet war, hatte aber durchaus seine Berechtigung: Denn der Festakt sollte nicht nur das beeindruckende Gebäude in der Weststadt würdigen, sondern vor allem die Rolle, die die Jüdische Kultusgemeinde heute spielt: "Das jüdische Leben ist aus meiner Sicht aus Heidelberg nicht mehr wegzudenken", betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei seiner Festrede, "es ist Teil unserer Familie." Deshalb sei es selbstverständlich, dass die Feier im repräsentativsten Raum im Rathaus stattfinde - "an unserer Familientafel".

Das sei Ausdruck des "neuen Heidelberger Geistes", nach dem es selbstverständlich sei, dass jeder, der hier ankommt, willkommen ist. "Meine Generation und ich können uns nicht mehr vorstellen, dass es einmal anders war", so Würzner mit Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus, in der auch in Heidelberg 1938 die Synagogen in Altstadt und Rohrbach niedergebrannt wurden - von "Heidelbergern, Nachbarn, ehemaligen Freunden".

Es dauerte danach fast 56 Jahre, bis wieder eine repräsentative Synagoge eröffnet wurde, bis sich die Juden nicht mehr in kleinen Büroräumen zum Gebet treffen mussten. Und bis mit der Eröffnung der neuen Synagoge das gute Verhältnis zwischen Stadtgesellschaft und jüdischer Gemeinde auch sichtbar wurde. "Sie ist ein Zeichen der Annäherung - auch nach unserer schrecklichen Heidelberger Vergangenheit", so Würzner.

Aber auch für die Gemeindemitglieder brachte der Neubau von Architekt Alfred Jacoby, der ebenfalls mitfeierte, viele Veränderungen mit sich, wie Vadim Galperin, Vorsitzender der Kultusgemeinde, berichtete. Er wurde für viele zum "zweiten Zuhause" - gerade als in den 90er Jahren zahlreiche Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen: "Die, die nach Heidelberg kamen, hatten großes Glück", so Galperin, "für sie öffnete ein modernes Gemeindezentrum seine Türen."

In diesem Zentrum wuchs die Gemeinde, derzeit hat sie etwa 400 Mitglieder. Aber das jüdische Leben Heidelbergs strahlt auch über die Stadt hinaus aus, wie Rami Suliman, Mitglied des Direktoriums des Zentralrates der Juden und Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, betonte. Hier seien mit der Hochschule für Jüdische Studien sowie dem Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden zwei bedeutende Institutionen ansässig. "Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir hier wieder eine funktionierende und wachsende Gemeinde haben", so Suliman.

Dazu gratulierte mit Moshe Flomenmann auch der badische Landesrabbiner. Er wünschte den Heidelbergern, dass sie weiterhin Entscheidungen treffen, auf die man in Zukunft stolz zurückblicke: "Die Gemeinde soll in 25 oder 50 Jahren die Samen schätzen, die wir heute zusammen gepflanzt haben." Wie die anderen Redner sprach er jedoch auch Entwicklungen an, die vielen Juden in Deutschland derzeit Sorgen bereiten: "Auch hier passieren Dinge - täglich", so Flomenmann mit Blick auf wachsenden Antisemitismus. "Früher war Integration das Hauptthema, jetzt kommen neue Herausforderungen hinzu."

In Heidelberg wolle man sich jedem Anzeichen von Ausgrenzung und Hass jedoch auch weiterhin entgegenstellen, betonte Würzner: "Wir dürfen uns keinesfalls an antisemitische Parolen gewöhnen." Daher habe ihn gefreut, als am 9. November letzten Jahres in Kirchheim 2000 Menschen demonstriert hatten, gegen eine Veranstaltung, die klar "auf Ausgrenzung gesetzt" hatte. Die AfD hatte ausgerechnet am 80. Jahrestag der Pogromnacht eingeladen.

Dass der Großteil der Stadtgesellschaft in dieser Frage denkt wie Würzner, zeigte am Sonntagvormittag ein Blick in den Rathaussaal: Vertreter der Stadtverwaltung, Gemeinderäte aus verschiedenen Fraktionen und Vertreter der großen christlichen Kirchen und der Polizei feierten dort gemeinsam mit den jüdischen Bürgern Heidelbergs.