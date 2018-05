Von Denis Schnur

Heidelberg. Über 70 Jahre hatte Leah Shander auf diesen Moment gewartet. Darauf, dass sie endlich am Grab ihrer Mutter Abschied von der Frau nehmen kann, der sie so viel verdankt, mit der sie aber doch viel zu wenig Zeit verbringen konnte. Als sie gerade mal elf Jahre alt war, musste die junge Jüdin gemeinsam mit ihrer Schwester nach England ausreisen, ihre Eltern blieben in Weinheim. Das war im Mai 1939. Ihre Mutter und ihren Vater sah die heute 90-Jährige nie wieder.

Doch nicht nur das. Sie wusste nicht einmal, was mit den beiden passierte. Jahre nach dem Krieg erfuhr Shander, dass ihre Mutter 1940 in der Heidelberger Uniklinik verstarb. Sie war herzkrank, ihr Tod wohl natürlich. Danach verlor sich jede Spur, niemand konnte ihr etwa sagen, wo sie begraben wurde. Von ihrem Vater wusste sie nur, dass er wenige Tage nach dem Tod der Mutter ins Konzentrationslager Gurs deportiert wurde - und dann nach Auschwitz. Viel später stellte sich heraus, dass er kurz vor Kriegsende weiter nach Buchenwald geschickt und ermordet wurde. "Das macht mir immer noch Schmerzen. Er hatte so lange gekämpft", sagt die beeindruckend fitte 90-Jährige heute.

"Nur schlechte Erinnerungen" an ihre Kindheit

Während sie wusste, dass es kaum eine Chance gab, das Grab ihres Vaters zu finden, blieb die Suche nach den sterblichen Überresten ihrer Mutter eine Lebensaufgabe für Leah Shander. "Das war mir sehr wichtig." Den Gedanken an ihre Eltern bewahrte sie in den schwierigen Jahren in England, als sie durch Waisenhäuser und Pflegefamilien tingeln musste. Und sie gab die Suche auch nicht auf, als sie sich in Israel mit ihrem Mann - einem Israeli, den sie in England kennengelernt hatte - ein neues Leben aufgebaut hatte. Sie arbeitete als Englisch-Lehrerin, bekam zwei Kinder, ihr Mann stieg in der israelischen Fluggesellschaft El-Al bis zum Präsidenten auf, mehrere Jahre lebten sie in New York. "Aber ich hatte immer das Bedürfnis, meine Mutter zu finden."

Und so kam Shander immer wieder zurück nach Deutschland. 1966 erstmals nach Weinheim - die Stadt, an die sie "nur schlechte Erinnerungen" habe: Hier hat sie die Reichspogromnacht erlebt, wurde sie aus der Schule verbannt, konnte sie irgendwann kaum noch auf die Straße. "Wir hatten keine Kindheit. Es war schrecklich." Lange war ihr Vater überzeugt, die Mehrheit der Deutschen würde sich vor die Juden stellen. "Er sagte: Wir sind doch auch Deutsche. Jüdischen Glaubens, aber Deutsche." Erst als er für mehrere Monate in Dachau inhaftiert worden war, schickte er seine Töchter mit einem der letzten Kindertransporte nach England.

Dass ihre Eltern danach in der Heidelberger Weststadt lebten, wusste Shander nicht. "Sie haben mir einen Brief geschrieben, meine Antwort kam wohl nie an." Deshalb gestaltete sich die Suche nach ihrer Mutter schwierig. In Weinheim gab es keine Anhaltspunkte dafür, was sie in ihren letzten Monaten gemacht hatte. Auch bei Besuchen in Heidelberg kam Shander nicht weiter. Sie fragte im Rathaus nach, durchsuchte die Friedhöfe der Region nach dem Namen "Gertrude Schloss". Zuletzt kam sie 2008, mit 82 Jahren - wieder ohne Erfolg. "Da konnte ich einfach nicht mehr. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich sie jemals finde."

Doch 2017 kam ein Anruf aus London. Denn während Shander die Suche aufgegeben hatte, stießen Wissenschaftler durch Zufall auf Spuren ihrer Eltern. Die Holocaust-Forscherin Anna Hájková setzte sich für ein Buchprojekt mit den Briefen zweier Jüdinnen auseinander, die 1940 einige Zeit in Heidelberg verbracht hatten. Da Hotels sie nicht reinließen, kamen sie in einem "Judenhaus" unter, die Bewohner kümmerten sich um sie. "Pension Schloss" nannten die Frauen das Haus in der Bunsenstraße liebevoll. In dem Briefwechsel wird beschrieben, dass das Ehepaar, das die Frauen aufnahm, ihre Kinder nach England geschickt hatte, dass das der Mutter das Herz gebrochen habe. Auch der Tod der Frau 1940 wird erwähnt, genau wie eine Razzia der Gestapo am gleichen Abend, die es dem Mann unmöglich machte, zu seiner sterbenden Frau zu fahren.

Hájková suchte den Kontakt zu Michael Ehmann, der sich mit der Geschichte der Judenverfolgung in Heidelberg befasst. Dieser stieß in einem Stationstagebuch der Uniklinik auf den Eintrag "Gertrude Schloss", war sich sicher, die Bewohnerin der "Pension Schloss" gefunden zu haben. "Aber ich fragte mich, was mit den Töchtern geschehen ist."

Hier kam wieder der Zufall ins Spiel: Leah Shander berichtete 2007 in einem Interview von ihrem Schicksal, Ehmann sah das Video - und gemeinsam mit Hájková machte er sie ausfindig. Gleichzeitig begann in Heidelberg eine wahre Detektivarbeit. Das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Heidelberg wurde hinzugezogen, Monika Preuß durchforstete die Dokumente der Friedhöfe - und wurde auf dem jüdischen Teil des Bergfriedhofs fündig: Sie konnte ein Grab, das 78 Jahre lang keinen Stein trug, nun zweifelsfrei Shanders Mutter zuordnen. In den Unterlagen stand nur "Schloss, Frau". Mit den Informationen aus den Briefen war klar: Hier liegt Getrude Schloss.

"Dass ich das in meinem Alter noch erleben durfte"

Als Leah Shander das hörte, war für sie sofort klar: Sie muss wieder nach Heidelberg. Und einen Grabstein für ihre Mutter besorgen. Deshalb wandte sich sie auch an Janusz Pawelczyk-Kissin, den Heidelberger Stadt-Rabbiner. "Ich habe ihm einen langen Brief geschrieben und alles erklärt", berichtet die 90-Jährige. Der Rabbiner antwortete dagegen in wenigen Worten: "Machen Sie sich keine Sorgen, ich tue alles, um zu helfen."

So dauerte es nur wenige Wochen, bis sich die 90-Jährige und einige Verwandte im April in Heidelberg trafen, um gemeinsam mit dem Rabbiner und Ehmann eine angemessene Beerdigungszeremonie für Gertrude Schloss abzuhalten. Und einen würdigen Stein an ihrem Grab zu platzieren. "Hier liegt meine liebe Mutter. Im Andenken an meinen lieben Vater", steht dort jetzt auf Hebräisch.

"Dass ich das in meinem Alter noch erleben durfte", freut sie sich nach der Zeremonie, "ich habe über 70 Jahre gesucht. Das ist für mich ein Abschluss." Jetzt sei sie glücklich, auch weil ihre Mutter an einem solch schönen Ort begraben worden sei. "Und ich hoffe, sie ist es auch."