Von Arnd Janssen

Heidelberg. Fahrradfahren liegt im Trend. Und den hat die Corona-Krise zuletzt noch verstärkt. Neben gestiegener Nachfrage und Ansprüchen an die wendigen Gefährte, wächst auch der Bedarf an alternativen Bezugsmöglichkeiten – denn nicht jeder muss zwingend ein eigenes Fahrrad besitzen. Die Landesregierung hat in diesen Tagen das Programm "Jobbike BW" gestartet, das bis zu 170.000 Beamten im Landesdienst, darunter Lehrern und Richtern, die Möglichkeit gibt, ein Rad zu leasen, ähnlich wie bei einem Auto, nur eben in umweltfreundlich.

Paul Kappler von Altavelo in Bergheim durfte jetzt als erster Händler in Heidelberg ein Rad vermieten. "Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, das das einführt", verkündete Kappler. Er erklärte das System: "Die Beamten melden sich über das Jobrad-Portal an, finden einen Händler und dürfen sich dann online ein Rad aussuchen, was sie dann leasen." Bezahlen müssen sie das Leasing selbst, doch die Kosten werden von ihrem Bruttogehalt abgezogen, durch das geringere zu versteuernde Einkommen ergeben sich so für die Beamten Vergünstigungen. Das Leasing läuft drei Jahre, danach kann dem Kunden ein Übernahme-Angebot unterbreitet werden.

Das Angebot gilt nur für Beamte, die beim Land angestellt sind, aber nicht für Bundesbedienstete. "Andere Länder könnten bald nachziehen", so Kappler. Große Unternehmen wie SAP bieten das Fahrrad-Leasing schon seit Jahren an, nun hat erstmals ein Land den Dienst für alle seine Angestellten gestartet. Da diese den Vertrag mit der Leasingfirma "Jobrad" in Freiburg abschließen, hat Kappler als Händler keine Nachteile, sondern wird für seine Ware vollständig entlohnt. "Die Beamten greifen sogar eher noch zum höherwertigen Modell und kommen wieder, was Service-Einnahmen bringt", freute er sich. "Man bekommt das Rundum-Sorglos-Paket", sagte auch Franko Klahr, der als erster Interessent von Altavelo sein neues Rad entgegennehmen durfte. Der Technik-Lehrer von der Carl-Bosch-Schule verriet: "Der Hauptgrund für das Leasing war, dass ich kostengünstiger an ein Rad komme als beim Neukauf und es in Raten abzahlen kann." Ein Direktkauf wäre für das hochpreisige E-Trekkingrad, das er sich ausgesucht hat, wohl eher nicht in Frage gekommen. Der Beamte Klahr, der früher Lehrer eines aktuellen Auszubildenden bei Altavelo war, freute sich, dass er seinen Dienstweg von Schriesheim nach Wieblingen endlich mit dem neuen Dienstrad bestreiten kann. "Ich habe die Pressemitteilung des Landes, dass das Job-Bike kommen soll, 2017 gelesen und warte seitdem darauf", erinnerte sich Klahr. Sein Rad kommt aus einer Manufaktur aus Darmstadt. Kappler, der bei Altavelo vor allem auf deutsche Marken setzt, weiß: "Im Gegensatz zu Herstellern aus Asien, hatten die Deutschen in der Corona-Zeit keine Lieferengpässe." Und im Mai sei die Kundennachfrage noch mal deutlich gestiegen.

Für die Fahrradhändler-Branche war es ein besonderes Jahr, zum Glück wurde man bald nach dem Lockdown als systemrelevant eingestuft. Es fahren mehr und mehr Leute Rad. "Sie sind bereit, mehr Geld auszugeben. Noch vor 20 Jahren wären Preise um die 4000 Euro undenkbar gewesen", so Kappler. Das Programm Jobbike werde viele weitere Interessenten finden, ist er sich sicher. Auch Klahr weiß von weiteren Kollegen, die planen, ein Rad zu kaufen. Hilfreich sei da der neue Klima-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, "der mit seinem Lastenrad ein Statement setzt für eine neue Art des ,Dienstwagens‘", so Kappler.