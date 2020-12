Heidelberg. Corona hatte Heidelberg 2020 im Griff. Doch auch Abseits der Pandemie war in diesem Jahr einiges los in der Stadt am Neckar. Die Geschichten des Jahres aus Heidelberg.

Und es war doch richtig was los!

Wir können es uns kaum noch vorstellen: Im Jahr 2020 gab es Massenevents, bei denen Hunderte, Tausende, ja sogar Zehntausende zusammenkamen. Ein Überblick der größten und schönsten Veranstaltungen vor dem ersten Lockdown – und danach:

9. Januar 2020: Autor Saša Stanišic´ begeistert in der Neuen Uni 700 Heidelberger. Foto: Rothe

> Der emotionalste Auftritt: Über 700 begeisterte Menschen füllen im Januar die Aula der Neuen Uni, um einen der Söhne ihrer Stadt zu bejubeln: Saša Stanišici. Für sein Werk "Herkunft", das auch in Heidelberg spielt, hatte der Autor den Deutschen Buchpreis bekommen. Es ist ein magischer Abend: Am Ende muss Stanisic ein bisschen weinen – und Hunderte Heidelberger erheben sich und applaudieren minutenlang.

> Das größte Gedränge: Als die Stadt Mitte Januar zum Bürgerfest in Patrick-Henry-Village (PHV) lädt, strömen die Massen hin. 15.000 Menschen tummeln sich auf dem Gelände, die Shuttlebusse sind voll, das Festzelt erst recht – und vor den alten US-Wohnungen, die besichtigt werden können, bilden sich lange Schlangen.

> Das nasseste Straßenfest: Aus heutiger Sicht unglaublich: Am 25. Februar strömen rund 50.000 Menschen in die Innenstadt zum Fastnachtszug. Doch damals gilt das als Enttäuschung – denn es gab schon Jahre, da kamen doppelt so viele: Weil es fast durchgehend nieselt, sind viele zu Hause geblieben. Hätten sie da nur schon gewusst, dass ihnen bald kaum noch anders übrig bleibt, als zu Hause zu bleiben.

Live - Der Heidelberger Fastnachtsumzug 2020 Reporter: Micha Hörnle / Kamera und Produktion: Reinhard Lask

> Das letzte Wühlen: Sonntag, 8. März – seit vier Tagen strömen Hunderte auf den Emmertsgrund zum Pfennigbasar. Der Riesenflohmarkt für den guten Zweck im Bürgerhaus ist so gut besucht wie eh und je. Und Corona? Bürgermeister Erichson, der sich einen Teddy gekauft hat, kommentiert die RNZ-Nachfrage zu abgesagten Großveranstaltungen andernorts so: "Viren kommen und gehen – der Pfennigbasar bleibt."

> Das sicherste Festival: Da ist es fast, das Lebensgefühl der Vor-Corona-Zeit: Im August strömen zehn Tage lang Menschen ins PHV, um dort unter freiem Himmel zu quatschen, Kunst anzuschauen und Livemusik zu hören. Das Metropolink-Streetartfestival macht’s möglich – mit strengem Hygienekonzept. Alle halten sich dran – und setzen etwa die Maske auf, sobald sie aufstehen. Am letzten Abend feiern 500 Menschen beim Samy-Deluxe-Konzert – und tanzen sogar, mit Maske und Abstand natürlich.

> Die tapfersten Kulturmacher: Ob der Karlstorbahnhof mit seiner Sommerbühne oder das Taeter Theater mit Open-Air-Auftritten: Im Sommer gibt es zahlreiche kleine, aber feine Veranstaltungen. Die Botschaft ist deutlich: Von so einem hässlichen Virus lässt sich die Heidelberger Kultur nicht so schnell kleinkriegen.

Ein antisemitischer Übergriff und die Folgen

Ein antisemitischer Übergriff in Burschenschaftskreisen sorgt überregional für Aufsehen – und die darauf folgenden Recherchen der RNZ führen in eine Szene, in der seit Jahren rechtsradikales Gedankengut gelebt, gepflegt und von bekannten Persönlichkeiten wissentlich gedeckt wird: Ende August soll ein 25-jähriger Gast im Verbindungshaus der Normannia am Schlossberg von mehreren Burschenschaftlern mit Gürteln geschlagen, antisemitisch beleidigt und mit Geldmünzen beworfen worden sein. Der Geschädigte hatte zuvor angegeben, dass er jüdische Vorfahren habe.

Was spielt sich hinter diesen Mauern ab? Während die Staatsanwaltschaft ermittelt, recherchiert die RNZ, wie eng die Burschenschaft Normannia mit Rechtsextremen verbandelt ist. Foto: Rothe

Öffentlich gemacht hat den Vorfall Anfang September die Antifaschistische Initiative. Die Staatsanwaltschaft bestätigt die Vorwürfe, spricht aber davon, "dass das Gürteln von Gästen der Burschenschaft nach bisherigem Erkenntnisstand nicht unüblich" sei. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, die Alten Herren der Normannia lösen die aktive Studentenverbindung auf dem "Kurzen Buckel" auf.

Kurz nach dem ersten RNZ-Artikel meldet sich ein Ex-Mitglied der Normannia und berichtet, dass der Altherrenverband bereits früher informiert war, dass das Verbindungshaus Treffpunkt von Rechtsextremen sei und die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte "Identitäre Bewegung" regelmäßig Stammtische dort abhalte. Gleichzeitig taucht ein Beitrag auf Wikipedia auf: Bei der "Gürtelung", heißt es dort, handele es sich um ein "humoristisches Ehrenritual". Der Artikel ist eine Fälschung und wird wenig später gelöscht. Der Antisemitismus-Beauftragte der Landesregierung, Michael Blume, schaltet sich ein – und rund 100 Menschen setzen auf dem Uniplatz ein Zeichen gegen Antisemitismus.

RNZ-Recherchen ergeben, dass aktive Normannen schon zuvor strafrechtlich aufgefallen sind. Anfang Oktober veröffentlicht die linke Plattform "Indymedia" ein Foto, das einen hochrangigen Mitarbeiter des Mannheimer Energieversorgers MVV neben einem Mann zeigt, der den Hitlergruß zeigt. Mit dem Foto konfrontiert, entlässt die MVV den Mann.

Die RNZ befragt den ehemaligen Normannia-Vorsitzenden mit Schriftstücken, die beweisen, dass der Vorstand bereits ein Jahr zuvor informiert war, dass Rechtsradikale unter den Mitgliedern der "Aktivitas" sind. Der ehemalige Mannheimer Kriminalhauptkommissar und Co-Chef der Mannheimer CDU, Egon Manz, öffnet sich der RNZ in einem zweistündigen Gespräch – und beendet kurz nach Veröffentlichung des Artikels seine Mitgliedschaft in der Normannia. Mitte Oktober bestätigt das baden-württembergische Innenministerium die Verbindung zwischen der Normannia und der "Identitären Bewegung". Zur gleichen Zeit werden der RNZ Hunderte Seiten Sitzungsprotokolle aus dem Haus der Normannia zugespielt: Es geht um Hitlergrüße, um Nazi-Musik. Spätestens jetzt ist jeder vernünftige Zweifel ausgeräumt: In den Reihen der Normannia gibt es seit Jahren Rechtsradikalismus.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum ursprünglichen Vorfall dauern an, ebenso die Ermittlungen rund um das "Hitlergruß-Fotos". Mit einem Abschluss der Ermittlungen wird frühestens Ende Januar gerechnet.

Auf dem Weg zum Mega-Klinikum

Es ist ein Mammutvorhaben – und soll so schnell wie möglich umgesetzt werden: Schon in einem Jahr, zum 1. Januar 2022, wollen die Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim zusammengehen.

Foto: Riemer

Alles beginnt mit einem Hilferuf im Sommer: Das Mannheimer Uniklinikum, das als einziges in Baden-Württemberg von der Stadt finanziert wird, steckt tief in den roten Zahlen. Das Land soll helfen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer reagieren mit einem Auftrag nach Heidelberg und Mannheim: Setzt euch zusammen, erstellt ein Konzept. Im August meldet die RNZ exklusiv: Es läuft auf eine Fusion hinaus, beide Partner wollen sie.

Im Oktober die große Pressekonferenz: Die Uniklinikchefs Ingo Autenrieth (Heidelberg) und Hans-Jürgen Hennes (Mannheim) stellen ihren Plan vor: Fusion der Kliniken im Januar 2022 – und der Medizin-Fakultäten binnen fünf Jahren. Zudem soll es eine neue Forschungsallianz geben, in der etwa Deutsches Krebsforschungszentrum und Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie künftig noch enger mit der Unimedizin zusammenarbeiten. Nun ist die Politik am Zug, denn das Land müsste alles finanzieren – es geht um viele Hundert Millionen Euro. Aus Stuttgart kommen positive Signale: Politiker in Regierung und Landtag sehen zu dem Fusionskonzept keine echte Alternative.

Heidelberg baut, was das Zeug hält

Ein neues Haus für die Jugend

Im Januar ist das alte Haus der Jugend Geschichte: Die letzte Wand des 50er-Jahre-Baus in der Römerstraße fällt. Platz für einen Neubau! Spatenstich für das aktuell größte Bauprojekt der Stadt für die Jugend ist im März. Nach und nach nimmt das neue zweistöckige Haus – eine Mischkonstruktion aus Holz und Beton – Form an. Fertig soll der 7,9-Millionen-Euro-Bau voraussichtlich im Sommer 2021 sein.

Startschuss fürs Konferenzzentrum

Am 23. März fällt der Startschuss für den Bau des neuen Konferenzzentrums südlich des Europaplatzes in der Bahnstadt. Wegen Corona verzichtet die Bau- und Servicegesellschaft (BSG), die das Zentrum mit zwei Sälen mit 800 und 1800 Sitzen sowie zwölf Tagungsräumen baut, auf einen Spatenstich. Der Betrieb des Konferenzzentrums soll nach einer 34-monatigen Bauzeit und einem Probebetrieb im ersten Quartal 2023 starten.

Einkaufszentrum in der Bahnstadt

Seit der ersten Jahreshälfte hat die Bahnstadt ein Einkaufszentrum. In der "Grünen Meile" öffnet zuerst Aldi, dann DM, Depot, eine Apotheke, ein Burgerlokal und zuletzt der riesige Edeka-Markt. Gerade im Sommer tummeln sich nicht nur Bahnstädter in den Läden und auf dem Platz in der Mitte.

Mittermaierstraße spontan saniert

Spontanaktion: Weil wegen Corona weniger Autos unterwegs sind, saniert die Stadt Ende April kurz entschlossen die Mittermaierstraße – eine wichtige Nord-Süd-Achse zwischen Bahnhof und Neuenheimer Feld. Dafür wird sie auf 290 Metern zwei Wochen voll gesperrt. Die Straße war den heutigen Belastungen nicht mehr gewachsen.

Kirche in neuem Glanz

Nicht einmal ein Jahr war sie wegen Sanierung geschlossen – im Juni wird die Providenzkirche in der Altstadt wieder eröffnet. Schon im Februar meldet die Evangelische Kirche, dass die Turmsanierung in dem barocken Gotteshaus fertig ist.

Platz für alle

Der neue Theaterplatz wird im Juli fertig. Mitten in der Altstadt verbindet er nach fünf Monaten Bauzeit das Ensemble Theater und Wormser Hof: ein Platz zum Ausruhen und Wohlfühlen. Rund 750.000 Euro hat er gekostet, Mäzen Wolfgang Marguerre unterstützt mit einer Spende von 680.000 Euro.

Endlich ein Riesenhörsaal

Die Heidelberger Uni ist die größte im Lande und die älteste in Deutschland – doch eines fehlt ihr: ein Audimax-Gebäude mit einem Hörsaal, der groß genug für alle Vorlesungen ist. Das ändert sich nun dank der Klaus-Tschira-Stiftung. Diese baut mitten im Neuenheimer Feld einen Audimax – und schenkt ihn dem Land für die Universität. Spatenstich ist im Oktober, Ende 2023 soll alles fertig sein.

Großsporthalle: Es ist angerichtet

5000 Menschen können in ihr bald jubeln: Die neue Großsporthalle – auch "SNP Dome" genannt – an der Speyerer Straße in Kirchheim ist fast fertig. Im November präsentieren die Stadt und der Bauherr BSG die Arena, in der schon im ersten Quartal 2021 unter anderem die Basketballer der MLP Academics ihre Heimspiele austragen sollen – in Coronazeiten allerdings vor höchstens 1015 Zuschauern. ani/dns

Ausgetanzt: Das Ziegler schließt

Es ist das Ende eines Traditionsclubs, den es seit 1987 gab: Ende Oktober schließt das Billy Blues im Ziegler in der Bergheimer Straße 1b für immer. Inhaber Gerhard Bollack sagt: "Das Ziegler ist gestorben." Lange schon schwelte ein Streit zwischen Bollack und seinem Vermieter – einem Düsseldorfer Immobilienunternehmen. Das "Ziegler" ist in einem schlechten Zustand, doch der Vermieter weigert sich seit Jahren, in Sanierungen zu investieren. Die Nebenkosten sind zu hoch, die Miete gerade in Corona-Zeiten nicht zu stemmen, dazu kommt die Unsicherheit, wann der Lockdown endet. Bollack zieht die Reißleine. Der Club mit Bar wird ausgeräumt.

Von Hamster-Erbgut und pelzigen Einbrechern - 2020 war in Heidelberg tierisch was los

Wie grau wäre diese Welt doch ohne Tiere? Auch im sonst so düsteren Corona-Jahr sind wieder einige kuriose Heidelberger Geschichten bei der RNZ aufgeschlagen. Eine Auswahl:

Im April stolziert ein Pfau vor der Zoo-Kasse herum. Foto: privat

> Pfau will in den Zoo: Der menschenleere Zoo ist ihm offenbar nicht geheuer. Mitte April – während des ersten Lockdowns – stolziert ein männlicher Pfau minutenlang vor dem geschlossenen Eingang des Tierparks. Es wirkt, als ob er sich aus Protest in eine imaginäre Warteschlange stellt. Schließlich wird es ihm wohl zu langweilig – und er fliegt zurück in den Zoo.

> Pferd setzt sich auf Auto: Will es die Verkehrswende voranbringen? Zumindest scheint dieses Pferd kein großer Freund von Autos zu sein. Am 28. Mai überquert es samt Reiterin die Straße am Kirchheimer Hof, stoppt ein Fahrzeug und setzt sich kurzerhand auf dessen Motorhaube, die stark eingedellt wird. Die Autofahrerin bleibt unverletzt – genau wie Ross und Reiterin.

> Katze hält Retter auf Trab: Ein Miauen aus einem Auto veranlasst Passanten Ende Juni dazu, die Polizei zu rufen. Offenbar steckt eine Katze fest. Am Ende dauert der Rettungseinsatz in der Altstadt, an dem auch Feuerwehr und die Tierrettung beteiligt sind, drei Stunden. Die Katze widersetzt sich ihrer Rettung erfolgreich. Immer wieder gelingt es ihr, einen neuen Unterschlupf im Wagen auszumachen. Zum Glück stört es den Besitzer nicht, dass sein Auto auseinandermontiert wird.

Ein Siebenschläfer besucht im Juli das Statistikamt. Foto: dpa

> Siebenschläfer besucht Statistikamt: Was ein Siebenschläfer im Statistikamt in der Gaisbergstraße sucht, wird sein Geheimnis bleiben. Das Tier verrät sich mit einem Kratzen, bald darauf schaut eine Schnauze aus dem Rücken eines Ordners. Hinter die Schrankwand entwischt der Besucher, sodass die Tierrettung unverrichteter Dinge wieder fährt. Doch den Mitarbeitern der Behörde gelingt es mit einer Lebendfalle, den Nager zu überlisten. Anschließend setzen sie ihn am Köpfel aus.

Eine Boa constrictor bleibt im August an einer Hauswand hängen. Foto: Rothe

> Schlange bleibt am Haus hängen: Ihre Ungefährlichkeit sieht man der 1,5 Meter langen Schlange nicht an. Mitte August hängt sie an einer Hausfassade in der Altstadt. Die Boa constrictor war wohl aus dem Fenster ihres Halters im dritten Stock geklettert und hängen geblieben. Mit einer Drehleiter gelingt es Tierretter Michael Sehr, sie von dort oben herunterzuholen – für ihn ein "Routineeinsatz".

> Hamster-Erbgut in der S-Bahn: Für tierisch gefährlich halten Einsatzkräfte im September eine in einer S-Bahn gefundene Styroporbox. Darin: drei Ampullen mit einer unbekannten Flüssigkeit. Die Bundespolizei stellt fest: Sprengstoff ist es nicht. Aber was dann? Toxikologen geben die Antwort – es ist Hamster-DNA. Medien aus ganz Deutschland interessieren sich für den kuriosen Fund. Was hat es damit auf sich? Für die Forschung dürfte das Erbgut nicht bestimmt gewesen sein. Wenn Wissenschaftler biologische Proben bestellen, würden diese sicher nicht per S-Bahn angeliefert, erklärt eine DKFZ-Sprecherin.

Ein Waschbär bricht im November in ein Modegeschäft ein. Foto: Priebe

> Waschbär bricht in Geschäft ein: Ein kleiner Räuber verschafft sich kurz vor dem zweiten Lockdown Zugang ins Modehaus Henschel. Eine Passantin bemerkt den Waschbären morgens im Schaufenster hinter der Weihnachtsdeko. Die Tierrettung wird alarmiert, die den Bären betäubt und auf dem Königstuhl aussetzt.

> Henne liefert sich Verfolgungsjagd: Die Polizei rückt am 1. Oktober zu einer außergewöhnlichen Verfolgungsjagd aus: Sie muss ein Huhn im Kirchheimer Wohngebiet fangen. Doch der Vogel entkommt immer wieder. Unterstützung aus der Nachbarschaft bringt ebenso wenig wie Verstärkung. Selbst vier Polizisten können die Henne nicht einkreisen. Erst eine Mitarbeiterin des Veterinäramtes kann sie mit einem Schmetterlingsnetz fangen und ins Tierheim bringen.

Viel Streit, aber (noch) kein Ergebnis beim Ankunftszentrum

Es ist mal wieder ein turbulentes Jahr in Sachen Ankunftszentrum für Geflüchtete – und es wird nicht das letzte gewesen sein. Dabei sieht im Januar eigentlich alles so aus, als würde bald eine Entscheidung fallen, als wäre bald endlich klar, wo die Landeseinrichtung neu gebaut wird. Doch es kommt anders – und zwar nicht nur einmal.

Über diese acht Hektar wird seit 2018 gestritten: Auf den Wolfsgärten soll das Ankunftszentrum neu gebaut werden. Foto: Rothe

Die erste Verzögerung geht auf das Konto der Corona-Pandemie, denn die macht bekanntlich auch vor kommunalpolitischen Dauerbrennern nicht Halt. Die entscheidende Gemeinderatssitzung im März, auf die lange hingefiebert wurde, muss also zusammengedonnert werden. Emotionale Streitthemen? Dafür ist zu Beginn der Pandemie keine Zeit.

Also wird das Thema in den Juni verschoben. Frühsommer, schönes Wetter, relativ niedrige Infektionszahlen – und tatsächlich: eine Entscheidung. Weil die Grünen sich schließlich mehrheitlich zu den Wolfsgärten bekennen, stimmt der Gemeinderat für das Areal in Wieblingen an der Autobahn. Stadt und Land steigen sofort in die Planungen für das neue Ankunftszentrum ein.

Aber soll es wirklich so einfach gewesen sein? Nach nicht mal zwei Jahre Debatte – in Heidelberg? Natürlich nicht! Denn trotz der Gemeinderatsmehrheit ist der Unmut gegen die Wolfsgärten als Standort noch immer groß und eine Bürgerinitiative sammelt Unterschriften dagegen. Fast 10 000 davon bekommen sie trotz Pandemie-Bedingungen zwischen September und November zusammen. Das reicht deutlich für ein gültiges Bürgerbegehren, wie der Gemeinderat Mitte Dezember feststellt.

Und das heißt: Die Entscheidung des Gemeinderates vom Juni gilt zwar faktisch noch – aber nur unter Vorbehalt. Denn am 11. April 2021 dürfen die Bürgerinnen und Bürger endgültig entscheiden, ob das Ankunftszentrum wirklich auf die Wolfsgärten ziehen soll. Wenn nicht doch wieder etwas dazwischenkommt.

Das waren die Prozesse des Jahres

Nicht nur ein Promipärchen beschäftigt in diesem Jahr die Heidelberger Justiz. Auch die Corona-Pandemie bringt alles durcheinander: Während des ersten Lockdowns gibt es kaum Verhandlungen. Und gerade als es wieder richtig losgehen soll, sorgt ein Angeklagter am Landgericht für Aufsehen, als er behauptet, er müsse eigentlich in Quarantäne sein, weil zwei Mithäftlinge im Mannheimer Gefängnis positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Das Brisante: Er habe mit ihnen stundenlang an einem Tisch gearbeitet. Am Ende gibt es allerdings Entwarnung: Der Angeklagte ist nicht infiziert.

> Das Promipärchen: "Man kann ihnen ja gar nicht helfen. Sie lieben sich, sie streiten sich" – das sagt eine Polizeibeamtin als Zeugin vor dem Amtsgericht. Angeklagt ist Kubilay Özdemir. Er soll seine Freundin mehrfach geschlagen haben. Beide sind keine Unbekannten: Die Heidelbergerin mit dem Künstlernamen Georgina Fleur und ihr Freund treten regelmäßig in Trash-TV-Formaten im Privatfernsehen auf. Letztlich wird Özdemir am 22. September freigesprochen, weil es außer der Geschädigten selbst – also Georgina – keine Zeugen gibt. Und die ist an beiden Verhandlungstagen nicht erschienen. Selbst die Polizei konnte sie nicht auftreiben.

> Der Schulleiter: Ein ehemaliger Schulleiter eines privaten Bildungsinstituts in Heidelberg wird am 6. August wegen sexuellen Missbrauchs zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, nachdem er sich an Schülern vergriffen hatte. Dem einschlägig vorbestraften Mittvierziger wird außerdem ein fünfjähriges Berufsverbot erteilt. Das Bildungsinstitut bot insbesondere eine spezielle Förderung für begabte Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland an. Die meiste Zeit fand der Unterricht nicht in Präsenz statt, regelmäßig gab es aber Ausflüge, auf denen auch die Taten geschahen.

> Der nachlässige Versammlungsleiter: Die Corona-Maßnahmen haben viele Proteste ausgelöst. Bei der größten – und bislang letzten – Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Uniplatz am 9. Mai nehmen nach Polizeischätzungen rund 400 Personen teil – darunter auch Aktivisten aus dem rechten Spektrum, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und Impfgegner. Genehmigt ist die Versammlung für 40 Personen. Kaum einer hält Abstand und viele tragen keine Maske. Weil der Demo-Leiter trotz mehrmaliger Aufforderung durch Polizei und Ordnungsamt die Teilnehmer nur halbherzig ermahnt, wird er am 13. Oktober zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen – ungefähr einem Netto-Monatsgehalt – verurteilt.

Ein neues Lärmgutachten für die Sperrzeiten soll es richten

Für die klagenden Anwohner fühlt es sich wie eine Niederlage an, als der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim am 29. Juli nicht etwa strengere Sperrzeiten für die Heidelberger Altstadt festlegt, sondern eine gerichtliche Mediation anregt: Zwei Richterinnen sollten die streitenden Parteien an einen Tisch holen, um eine dauerhafte Einigung zu erzielen, mit der dann sowohl die Altstadtbewohner als auch die Wirte leben können. Auf anderem Wege sei Heidelbergs Kneipenviertel nicht zu befrieden.

Die Kläger schlagen das Friedensangebot aus. Zu oft hatten sie in der Vergangenheit strengere Kneipenöffnungszeiten eingefordert und waren vom Gemeinderat immer wieder enttäuscht worden. Doch das von ihnen ins Feld geführte Lärmgutachten des Büros "Genest und Partner", das von einer Gesundheitsgefährdung der Anwohner ausging, erachtet der Verwaltungsgerichtshof als veraltet. Ein Teil der Ruhestörung, so einer der Beweggründe für das neue Gutachten, könnte auch von den beiden "Spätis" in der Hauptstraße und der Kettengasse herrühren – Kioske, die rund um die Uhr Alkohol auf die Straße verkaufen dürfen.

"Jetzt sind wir am gleichen Punkt wie im Jahr 2012", äußert sich Kläger-Anwalt Werner Finger nach der Verhandlung enttäuscht. Für das neue Gutachten wird der Lärm nun einen Meter vor den Fenstern der Kläger in der Kettengasse und der Dreikönigstraße gemessen. Und zwar über einen längeren Zeitraum als das letzte Mal im Jahr 2016. Doch wann dies geschehen kann, ist derzeit noch völlig offen. Die Gaststätten befinden sich seit November im Lockdown: In der Unteren Straße und in den anderen Altstadtgassen ist – wie schon von März bis Mai – gespenstische Ruhe eingekehrt.

Masterplan Neuenheimer Feld: Tauziehen um den Hühnerstein

Der Streit um die beste Lösung für das Neuenheimer Feld wird in 2020 abermals vertagt. Während Stadt, Land und Universität als Projektträger des Masterplanprozesses gerne nur mit dem Team Astoc weitergearbeitet hätten, sieht das die Mehrheit im Gemeinderat Ende Juli anders und schickt Kerstin Höger als Mitbewerberin ins Rennen. Beide Büros sollen nun die guten Ideen der ausgeschiedenen Teams um Ferdinand Heide und C.F. Møller mit in ihre Grundkonzeption einarbeiten. Der große Streitpunkt in der kommunalpolitischen Diskussion ist die Bebauung des Gewanns Hühnerstein, die Höger erst in Angriff nehmen will, wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft sind. Sie würde die landwirtschaftlich genutzte Fläche im Handschuhsheimer Feld gerne schonen.

Universität und Land kritisieren im Gegenzug, dass die Züricherin im Neuenheimer Feld zu hoch und dicht bauen will – und zudem viel weniger Geschossfläche als Astoc im Neuenheimer Feld unterbekommen wird.

Zwei ganz besondere Heidelberger feierten Geburtstag

> Gunther von Hagens ist ein Meister der Provokation. Der Plastinator und Macher der "Körperwelten" wird am 10. Januar 75 Jahre alt. Im Interview sagt er, er wolle den "Tod demokratisieren". Da er sich aufgrund seiner Parkinsonerkrankung viel bewegen muss, unterbricht er das Gespräch auch mal mit Liegestützen.

> Jochen Flamme hatte viele Jobs – etwa Schauspieler, Blusen-Verkäufer, Ladenbesitzer. Über Heidelberg hinaus bekannt wurde er aber als Konzertveranstalter und Erfinder des "Balls der Vampire". Am 28. November wird Flamme 80 Jahre alt – und denkt schon wieder an neue Events für die Zeit nach Corona.

Besondere Menschen

> Ein Foto aus der Stratosphäre schießen: Das ist das Ziel des 14-jährigen Julius Reinhard. Nach neun Monaten Vorbereitung lässt er im August in Wieblingen seinen Wetterballon steigen. Mit Erfolg: Er steigt auf 29.999 Meter – und filmt Gewitter von oben.

Julius Reinhard und sein Stratosphärenballon Kamera, Interview und Produktion: Reinhard Lask

Foto: privat

> Das passiert nicht alle Tage: Am 30. April kommt gegen 4 Uhr nachts der kleine Ada zur Welt – unter freiem Himmel. Seine Mutter Salime Yesilsancak will gerade ins Krankenhaus fahren, als die Wehen immer stärker werden. Kurz, nachdem sie den Krankenwagen gerufen hatte, ist es schon so weit. Ada wird im Entenlach im Pfaffengrund mitten auf der Straße geboren. Mutter und Sohn kommen danach in die Klinik. Beiden geht es gut.

> Unermüdlich engagiert: Esther Bejarano kommt 1943 als 18-Jährige nach Auschwitz. Sie spielt im Mädchenorchester – immer dann, wenn andere ihrem Ende in den Gaskammern entgegengehen. Bejarano überlebt. Bis heute engagiert sich die 96-Jährige gegen Rassismus. Im Oktober bekommt sie in der Heiliggeistkirche den Hermann-Maas-Preis – und gibt zuvor ein umjubeltes Konzert mit der Band Microphone Mafia.

Hin und Her um den Langen Anger

Schon im September 2019 wird die Straße Langer Anger in der Bahnstadt zwischen Gadamerplatz und Pfaffengrunder Terrasse für den Kraftverkehr gesperrt. Sie wird immer stärker als Schleichweg zwischen Eppelheimer und Speyerer Straße. genutzt. Kindern soll durch die Sperrung ein sicherer Schulweg ermöglicht werden. Die Stadt stellt Ende März Betonsperren auf, weil Autofahrer die Warnbaken aus Plastik immer wieder wegschieben.

Doch im April wird die Sperrung gänzlich aufgehoben. Anwohner klagen auf einstweiligen Rechtsschutz – und fahren einen Sieg gegen die Stadt ein. Die Sperrung schränke die Lebensqualität der Anwohner unangemessen stark ein, befindet auch der CDU-Ortsverband, der die Anwohner unterstützt. Die Stadt gibt sich nicht geschlagen. Im Juli beschließt der Gemeinderat die Umwidmung der Straße – und macht die Sperrung damit rechtssicher.

"Pilger Javi" blieb - und ging dann doch

Für die einen war er ein aufdringlicher Paradiesvogel, für die anderen gehörte er zu Heidelberg wie die Alte Brücke: Herbert Böhm alias "Pilger Javi". Seit Sommer 2019 lebt der Wohnungslose auf der Außentreppe der Heiliggeistkirche mit Blick auf die Steingasse. Bis es der Kirche und anderen Altstädtern zu bunt wird.

Herbert Böhm hatte sich auf der Treppe eingerichtet. Gerne wäre er geblieben. Foto: Rothe

Böhm, der laut eigener Aussage an Multipler Sklerose leidet, arbeitete früher als Altenpfleger. Irgendwann hatte er genug von seinem Leben und begann, durch Europa zu pilgern. Er versuchte sich als Straßenkünstler und lebte an verschiedenen Orten Europas. Vor mehr als drei Jahren nahm er sich eine Wohnung in Heidelberg. Nachdem er diese verloren hat, bezieht "Javi" die Heiliggeisttreppe und richtet sich dort mit all seinen Habseligkeiten ein. Die evangelische Altstadtgemeinde, Eigentümerin der in Beschlag genommenen Treppe, gewährt ihm zunächst Asyl. Weil der "Pilger" aber keine Anstalten macht zu gehen, und weil umliegende Nachbarn und Geschäftsinhaber sich gestört sehen, setzt die Kirche ihm Mitte März ein Ultimatum zur Räumung der Treppe.

Böhm interessiert das allerdings wenig. Er bleibt – auch aus Protest. Zwar bietet die Stadt ihm übergangsweise eine Unterkunft an, doch Böhm geht das nicht weit genug. Er fordert eine Wohnung mit eigenem Bad und Küche in der Altstadt – und nicht in einer Obdachlosenunterkunft, in der ihn wohl die Stadt hatte unterbringen wollen. So sitzt und schläft Böhm also weiterhin auf der Treppe und lässt weitere Bitten der Kirche, den Platz freizugeben, ins Leere laufen – und das, obwohl er sich zwischendurch sogar einsichtig zeigt und verspricht, die Treppe zu räumen.

Mittlerweile hat Böhm im Internet Berühmtheit erlangt. Mehr als 400 000 Menschen sehen das Video des Youtubers "Bartmann", der dem "Pilger" einen Besuch in der Altstadt abstattete. Doch vielen Anwohnern und Geschäftsinhabern geht Böhm zunehmend auf die Nerven, die Kirche schlägt letztlich den Rechtsweg ein.

Gerade noch rechtzeitig, bevor es zur Zwangsräumung kommt, gibt "Javi" dem Druck schließlich nach und verlässt die Treppe freiwillig – und "für immer", wie er auf einem Abschiedszettel schreibt. Wo es ihn hingezogen hat, weiß zunächst niemand. Mittlerweile soll er am Hamburger Hauptbahnhof heimisch geworden sein.

Doch kein Nachtbürgermeister im Jahr 2020

Im Oktober soll der erste Nachtbürgermeister Heidelbergs gewählt werden. Das hat der Gemeinderat im Februar beschlossen. Die Stelle soll eingerichtet werden, um unter anderem den seit Jahrzehnten schwelenden Streit zwischen lärmgeplagten Anwohnern und Feiernden sowie Kneipiers in der Altstadt zu befrieden, aber auch, um ein Nachtkultur-Konzept auf die Beine zu stellen. Im Sommer wird die Stelle ausgeschrieben, 18 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich.

In einem aufwendigen Auswahlverfahren mitsamt Juryabstimmung und Onlinevoting werden letztlich vier Kandidaten – zwei treten im Duo an – ausgewählt, aus denen wiederum der Gemeinderat den Nachtbürgermeister bestimmen soll. Doch es kommt anders. Vor der großen Entscheidungen wird in einer knappen Abstimmung des Haupt- und Finanzausschusses im November entschieden: Die Stelle wird komplett neu ausgeschrieben, das Verfahren beginnt damit quasi noch einmal von vorne.

Der Grund: Ursprünglich war die Stelle des Nachtbürgermeisters auf Honorarbasis mit einem Budget von monatlich 100 Stunden ausgeschrieben worden. Weil sich daraufhin aber das Finanzamt bei der Stadt meldete und Bedenken wegen des Verdachts der Scheinselbstständigkeit ankündigte, wurde die Position in eine Stelle innerhalb der Verwaltung umgewandelt, befristet und mit Bezahlung nach der Entgeltgruppe E 12 im Öffentlichen Dienst. Die Mehrheit der Stadträte ist der Ansicht, dass die Stelle neu ausgeschrieben werden muss, um das Verfahren rechtssicher zu machen. Zumal man nicht in einem laufenden Verfahren die Bedingungen für die Stelle einfach so ändern könne. Zudem hatten sich CDU und "Die Heidelberger" auch unzufrieden über die Bewerber-Lage gezeigt. Wegen des ständigen Hin und Hers ziehen zwei Kandidaten, die sich im Sommer beworben hatten, im Herbst ihre Bewerbungen gänzlich zurück.

Auf die neue Stellenausschreibung bewerben sich schließlich 16 Personen, die Nachtbürgermeister werden wollen. Die Stelle wird künftig bei der stadteigenen Gesellschaft Heidelberg Marketing angesiedelt sein. Es wird eine Personalfindungskommission gegründet mit Mitgliedern des Gemeinderates, von Heidelberg Marketing und der Verwaltung. Am 10. Februar 2021 soll dann endlich die Entscheidung fallen. Am 10. Februar 2021 soll dann endlich die finale Entscheidung fallen.

Zwei Neue, bitte

Das Ende einer Ära: Zur Bundestagswahl 2021 treten Karl A. Lamers (CDU) und Lothar Binding (SPD) nicht mehr an. Zusammengerechnet haben beide fast 50 Jahre Bundestag auf dem Buckel. Nun machen sie im Wahlkreis Heidelberg-Weinheim Platz für Jüngere. Die SPD-Kandidatur sichert sich gegen zwei Mitbewerber die Walldorfer Stadträtin Elisabeth Krämer (27), bei der CDU sticht Kreischef Alexander Föhr (39) unter anderem seinen Stadtratskollegen Matthias Kutsch aus. Im Wahlkampf wartet nun ein anderes Kaliber: die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (41).

Ziegelhäuser Brücke macht nicht mehr lange

Paukenschlag im Januar: Die Neckarbrücke zwischen Ziegelhausen und Schlierbach ist in einem so desolaten Zustand, dass sie nicht mehr saniert werden kann. Das wird in einer Sitzung des Bauausschusses bekannt. In den nächsten fünf bis zehn Jahren muss die Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Die zulässige Gesamtlast für Fahrzeuge, die darüber fahren dürfen, wird bis dahin von 20 auf 3,5 Tonnen reduziert. Auch die erlaubte Geschwindigkeit wird auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Die neuen Regeln sollen weitere Schäden verhindern. Überwacht werden sie seit November von einem Gerät, das die Stadt eigens für die Ziegelhäuser Brücke anschafft und das sowohl die Geschwindigkeit als auch das Gewicht der überquerenden Fahrzeuge messen kann.

Stadthallen-Sanierung mit Hindernissen

Spektakulär ging der Ausbau der historischen Orgel vonstatten. Foto: Rothe

Die Stadthalle, Heidelbergs "gute Stube", ist bereits seit August 2019 geschlossen. Längst hat der Haupt- und Finanzausschuss als zuständiges Gremium den Sanierungsplänen nach dem Entwurf von Architekt Felix Waechter zugestimmt, doch in diesem Jahr kommen die Arbeiten ins Stocken. Einer der Gründe: Die Befürworter einer sensiblen Sanierung, die "Konzertfreunde der Stadthalle", rufen bereits im Juni den Petitionsausschuss des Landtages an. Sie wehren sich unter anderem gegen die umstrittenen Hubböden im großen Saal und die notwendigen Absturzsicherungen, die in ihren Augen mit dem Denkmalschutz nicht zu vereinbaren seien.

Die Gegenwehr stößt im Heidelberger Rathaus und beim Stadthallen-Betreiber "Heidelberg Marketing" auf Unverständnis. Das Sanierungskonzept sei eng mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt. Immerhin: Einige vorbereitende Arbeiten wie der Ausbau und die Einlagerung der Orgel oder der Abbruch von Rigipswänden können in 2020 über die Bühne gehen. Besonderes Schmankerl: Beim Aufräumen der Stadthalle finden Stadthallenleiter Oliver Wolf und "Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer in einer Abstellkammer im Juli historische Wandgemälde und originale Bleiglasfenster, die nach einer Sanierung wieder an ihren ursprünglichen Platz kommen sollen. Die Wiedereröffnung ist für November 2022 geplant. Ob der Termin gehalten werden kann, ist offen.

Sie sind für immer gegangen

Andreas Grasser. Foto: privat

> Andreas Grasser war einer der großen Hoffnungsträger der Heidelberger Sozialdemokratie. Als der Stadtrat und stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende in der Nacht zum 3. Februar stirbt, steht die Kommunalpolitik still.

Über alle Parteigrenzen hinweg war der erst 31-jährige Grasser beliebt – für seine klaren Worte, die er aber niemals aufgeregt und immer wertschätzend gegenüber seinen Gemeinderatskolleginnen und -kollegen vortrug. Umso bewegender war die Gedenkminute drei Tage später im Haupt- und Finanzausschuss.

Der gebürtige Ludwigsburger hatte Jura in Heidelberg studiert und arbeitete hier als Rechtsanwalt.

Peter Bews. Foto: privat

> Peter Bews’ Geschichte bewegte Heidelberg wie wenig andere. Nachdem sein neunjähriger Sohn Ben im Januar 2016 in der Theaterstraße tödlich verunglückt war, wurde er zum Vordenker und Mahner für die Verkehrssicherheit für Kinder. "Ich mache das für Ben. Er hat immer und immer wieder Kinderrechte eingefordert", sagte Bews einmal im RNZ-Interview.

Nach einer kurzen und heimtückischen Krankheit stirbt der gebürtige Engländer am 12. September im Alter von 76 Jahren. Seine Mitstreiter in der Interessengemeinschaft Fußverkehr wollen den kommunalpolitischen Kampf in seinem Namen weiterführen.

Leonore. Foto: privat

> Leonora Bühler hat fast ein Jahr um ihr Leben gekämpft. Gemeinsam mit ihrer Mutter Janina, die Tag und Nacht nicht von ihrer Seite wich, hat sie versucht, den Blutkrebs zu besiegen. Mit ihrem Instagram-Account machten die beiden vielen anderen betroffenen Familien Mut. Mehr als 1000 Frauen und Männer folgten einem Aufruf der Deutschen Knochenmarkspenderdatei und ließen sich im Sportzentrum der TSG Rohrbach als mögliche Stammzellspender registrieren.

Doch "Leo", wie ihre Mutter sie nannte, schafft es nicht. Am 13. Februar ist sie für immer eingeschlafen. Sie wurde nur 20 Monate alt.

Vier, die viel bewegt haben

Ingrid Wolschin. Foto: Rothe

> Ingrid Wolschin verabschiedet sich am 1. März aus dem Kulturhaus Karlstorbahnhof – das sie über 21 Jahre lang leitete. Bei einem rauschenden Fest – kurz vor dem Lockdown – wird Wolschin mit Dank überschüttet. Sie äußert einen letzten Wunsch: "Die Stadtgesellschaft und die Politik sollen dieses Haus beim Umzug in die Südstadt weiter nach vollen Kräften unterstützen."

> Helmut K. Seitz gilt als bekanntester Alkoholforscher Deutschlands – im Frühjahr geht er in den Ruhestand. "Das Alkohol-Molekül ist faszinierend", erklärt er im Abschiedsinterview mit der RNZ. Nach Jahrzehnten als ärztlicher Direktor der Krankenhäuser Salem und San Vincentius hat er von der Medizin noch immer nicht genug: Am Ethianum bietet er Privatsprechstunden an.

> Hugo A. Katus geht Ende September in den Ruhestand – nach 18 Jahren an der Spitze der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie am Heidelberger Universitätsklinikum. Mit seiner Forschung setzt der Kardiologe sich unter anderem dafür ein, dass man Herzprobleme heute schneller erkennt. Dass das Heidelberger Klinikum zu den Spitzenstandorten für Herzmedizin zählt – das ist auch sein Erfolg.

Friedrich Welz. Foto: Rothe

> Friedrich Welz macht nach fast 40 Jahren Schluss. Am heutigen 31. Dezemberg schließt der Antiquar seinen Laden in der Mönchgasse in der Altstadt. Angefangen hat der 60-Jähriger als junger Mann 1982 in der Oberbadgasse. Der Grund für seinen Entschluss ist nicht Corona, sagt er im RNZ-Interview zum Abschied: Die Umsätze in seinem etwas abgelegen liegenden Geschäft seien schon seit Jahren rückläufig. "Es ist einfach sehr schwierig, ein Antiquariat als Ladengeschäft zu betreiben." Aber: Online verkauft Welz weiter Bücher.