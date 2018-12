RNZ. Wie tickt ein Oberbürgermeister privat? Was interessiert ihn neben der großen Politik? Und wie kommt es, dass er Gastredner beim Weltwirtschaftsforum in Davos sein wird? Mit diesen Fragen - und natürlich den großen kommunalpolitischen Themen - beschäftigt sich das nächste RNZ-Forum am 16. Januar, im alten Theatersaal. Dort stellt sich Eckart

Würzner beim RNZ-Forum

RNZ. Wie tickt ein Oberbürgermeister privat? Was interessiert ihn neben der großen Politik? Und wie kommt es, dass er Gastredner beim Weltwirtschaftsforum in Davos sein wird? Mit diesen Fragen - und natürlich den großen kommunalpolitischen Themen - beschäftigt sich das nächste RNZ-Forum am 16. Januar, im alten Theatersaal. Dort stellt sich Eckart Würzner um 19.30 Uhr den Fragen von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel.

Wer dazu eine Frage hat, kann diese gerne im Vorfeld bei der RNZ einreichen - sie wird dann in die Moderation mit eingearbeitet. Diese Frage bitte per E-Mail an rnz-forum@rnz.de senden. Unter derselben Adresse kann man sich auch schriftlich anmelden, der Eintritt ist frei. Darüber hinaus ist heute ab 14 Uhr wieder unser Lesertelefon freigeschaltet. Erreichbar ist es unter 06221 / 519-5606. Bitte pro E-Mail oder Anruf nicht mehr als vier Personen anmelden.

