Heidelberg. (RNZ) Vereine und Initiativen aufgepasst: Ab Montag, 28. Januar, können im Interkulturellen Zentrum (IZ) der Stadt zwei neue Räume angemietet werden. Das IZ lädt schon am kommenden Mittwoch, 23. Januar, ab 18 Uhr zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten im vierten Obergeschoss in dem Zentrum in der Bergheimer Straße 147 ein. Dabei wird auch die Fertigstellung der Räume mit einem After-Work-Drink gefeiert. Interessierte bekommen bei dieser Gelegenheit alle wesentlichen Infos zur Anmeldung.

Im Anschluss findet die Fortsetzung des Netzwerktreffens vom November 2018 mit Stadtteilvereinen und Migrantenselbstorganisationen (MSOs) statt, zu der auch neue Interessierte willkommen sind. Als Zeichen der Wertschätzung bietet das IZ allen Engagierten das "Dinner for Ehrenamt" ab 19 Uhr im Glasanbau an. Im Rahmen des vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Projekts "Wir sind Heidelberg" wurde mit dem Netzwerktreffen ein neues Format für mehr Zusammenhalt vorgestellt.