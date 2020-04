Von Anica Edinger

Heidelberg. Chiara Rottaro wuchs in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Udine im Nordosten Italiens auf. Seit 27 Jahren lebt sie in Heidelberg, besucht aber mindestens einmal im Jahr ihre Familie und ihre Freunde in ihrer Heimat. Wann das wieder geht, kann die 47-Jährige heute nicht sagen. Das Coronavirus hat Italien fest im Griff. Viele traurige Rekorde hat das Land in den letzten Wochen aufgestellt – nirgendwo sonst starben so viele Menschen. Chiara Rottaro, Vorstandsmitglied im Verein "Volare" und Mitarbeiterin an der Graduiertenakademie der Uni Heidelberg, verfolgt die Nachrichten genau: Ihre Familie und viele Freunde sind schließlich mittendrin.

Frau Rottaro, wenn Sie Ihren Landsleuten eine Nachricht senden könnten – was würde drin stehen?

Tenete duro e abbiate fiducia – haltet durch und habt Vertrauen! Jetzt ist es an der Zeit, Zusammenhalt zu zeigen.

Wie geht es Ihrer Familie und Ihren Freunden in Italien?

Meine Mutter, die schon über 70 Jahre alt ist, ist Gott sei Dank gesund. Auch mein Bruder ist glücklicherweise nicht erkrankt. In meinem Freundeskreis gab es allerdings bereits einige Todesfälle. In den letzten Tagen starb leider die Mutter einer lieben Freundin, die ich sehr gut kannte, am Coronavirus. Das hat mich sehr getroffen.

Wie schätzen Sie die Lage vor Ort ein?

Es ist dramatisch. Aus der Lombardei berichtete mir eine Freundin, dass der Mann einer Freundin mit einer Lungenentzündung zuhause ist und nicht einmal mehr ins Krankenhaus kommt. Eine solche Situation kennt man nur aus einem Katastrophenfilm. Jetzt wurde sie Realität. Die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Lkw-Kolonne, die die Verstorbenen transportiert: Es ist herzzerreißend und berührt mich als Italienerin sehr. Das Schlimme ist, dass man so machtlos ist dem ganzen Elend gegenüber – und dass man nicht einmal mehr Abschied nehmen kann von seinen Lieben.

Sie meinen Beerdigungen?

Genau. Es ist für viele Italiener sehr wichtig, gemeinsam Abschied zu nehmen, zu beten, dieser letzte Gang zum Friedhof. Das fällt jetzt weg. Erkrankte werden einfach abgeholt vom Krankenwagen. Bis die Nachricht vom Tod kommt, hat sie niemand mehr gesehen. Das ist unvorstellbar.

Was wird diese Krise aus Ihrer Sicht auf lange Sicht mit Italien machen?

Sie wird die Menschen lange begleiten. Aber es gibt so viel Solidarität und so viel Zusammenhalt, dass ich sicher bin: Die Italiener werden die Liebe zum Leben nicht verlieren.

Worum machen Sie sich am meisten Sorgen dieser Tage?

Was mir Angst macht, ist die politische Entwicklung. Italien ist gerade aufgestanden nach einer langen Krise und konnte gerade so eine komplett rechte Regierung verhindern. Wenn die Menschen nach der Krise keine Jobs mehr haben, wenn es nicht gelingt, die Wirtschaft anzukurbeln, wird die Gefahr eines Rechtsrucks wieder größer. Insbesondere im überhaupt schon strukturschwachen Süden, wo es heute bereits Plünderungen gibt und die Mafia im schlimmsten Fall noch stärker wird. Das alles muss unbedingt verhindert werden.

Haben Sie eine Idee, wie?

Wir brauchen gezielte Maßnahmen zur Unterstützung – für jedes europäische Land, das diese Krise so hart trifft. Es ist hier an der Zeit, dass die EU schönen Worten auch Taten folgen lässt. Ich bin überzeugte Europäerin, sehe aber immer noch viele nationalistische Gedanken. Nach dem Motto: Erst komme ich, dann kommt Europa. Gerade bei den reicheren Ländern. Für die Zukunft ist etwa ein europaweiter Pandemieplan unabdingbar, damit sich diese Hilflosigkeit auf nationaler und internationaler Ebene nicht wiederholt.

Aus der Sicht einer Italienerin: Hat Ihre zweite Heimat, Deutschland, richtig auf den Ausbruch des Virus reagiert?

Meiner Meinung nach hat jedes Land und jede Regierung diese Krise auf die leichte Schulter genommen. Mit den Maßnahmen zur Eindämmung hätte viel früher begonnen werden müssen.

Wann rechnen Sie damit, Ihre Familie wiederzusehen?

Wir wollten an Pfingsten zu meiner Mutter nach Venetien fahren, in den ersten beiden Juniwochen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.