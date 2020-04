Heidelberg. (mio) Die Isolation in Zeiten der Corona-Krise ist für alle schwierig. Besonders betroffen sind Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist die Erfahrung von André Trinks, Geschäftsführer von Ikarus Rhein-Neckar. Sein Unternehmen bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen und körperlichen Behinderungen Chancen auf Ausbildung und Arbeit. Er sagt: "In Corona-Zeiten kämpfen wir um das Wohlergehen unserer Teilnehmer und Beschäftigten."

In der Einrichtung für den Arbeitsbereich herrscht normalerweise reger Betrieb: Für die Ikarus-Kunden setzen die rund zehn Beschäftigten Kleinteile zusammen, verpacken Ware und etikettieren sie für den Versand. Auch Reklamationen werden bearbeitet. "Wir können Aufträge rund um die Themen Verpackung, Montage, Einlagerung oder Versand übernehmen", erklärt Trinks. Doch ist der Betrieb wegen der Corona-Krise seit Mitte März geschlossen. Die Teilnehmer und Beschäftigten müssen, wie viele andere auch, in der Isolation des eigenen Zuhauses ausharren. "Sie verlieren die Tagesstruktur, die sie in der Einrichtung erlernt haben", so Trinks. Das ist gerade für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen quälend. Sie empfinden die Einsamkeit vielleicht noch stärker als ihre Mitmenschen. Es besteht die Gefahr, dass der Tag- und Nachtrhythmus verloren geht und auch das Risiko eines Rückfalls in Suchterkrankungen steigt.

Ikarus hat darauf reagiert. Die Psychologin und Bildungsbegleitung rufen die Betroffenen regelmäßig an, um nach dem Wohlergehen zu fragen und rechtzeitig seelische Krisen aufzufangen. "Wir sind präventiv tätig. Denn wenn ein Teilnehmer tatsächlich in eine schwere Krise gerät, hat er vielleicht nicht den Mut, selbst anzurufen und um Hilfe zu bitten", erklärt Trinks.

Der Ikarus-Berufsbildungsbereich bietet Menschen mit psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen berufliche Bildung in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Lagerlogistik. Nun hat Ikarus auf E-Learning umgestellt. Per Video-Konferenzen halten ihre Teilnehmer trotz Corona-Krise mit den Fachkräften, aber auch untereinander Kontakt. "Auch hier reagieren die Menschen mit psychischen Erkrankungen auf die Isolation bedrückt. Es fehlt das tägliche Miteinander." Auch in diesem Bereich greift das Ikarus-Notprogramm: So wurde einem älteren Teilnehmer mit Telefonaten geholfen, bevor er angesichts der Flut von Informationen in eine Angstspirale geraten konnte.

Nun macht sich Trinks Gedanken über die Zukunft. Der SV Sandhausen wird eine Kooperation mit Ikarus eingehen. "Darüber sind wir sehr froh. Denn wir wollen keine Spenden, sondern wir bitten um nachhaltige Projekte, mit denen auch Menschen mit psychischen Erkrankungen Arbeit und Chancen haben", so Trinks. Für die Hilfe in dieser schwierigen Zeit geht sein Dank an die Agentur für Arbeit und die Eingliederungshilfe der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises.