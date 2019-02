Von Holger Buchwald

Reza Barzid fällt auf - und das will er auch. Die Haare toupiert, der Bart ausrasiert, die Augen leicht geschminkt, knallrote Jacke. Er ist ein fröhlicher Mensch, ein Pop-Sänger mit professionell produzierten Videoclips auf Youtube. Doch hinter dieser schönen Fassade von Ariya, wie er sich mit Künstlernamen nennt, steckt eine lange Leidensgeschichte: Der 31-jährige Iraner wurde wegen seiner Homosexualität und seiner Gesangskarriere in seiner Heimat verhaftet, ausgepeitscht und sogar mit dem Tode bedroht. Deshalb musste er vor dem Mullah-Regime fliehen. Zuletzt lebte er in der Flüchtlingsunterkunft und Registrierungsstelle Patrick Henry Village (PHV) in Heidelberg.

Erst letzte Woche hatte Ariya seine Anhörung bei der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in PHV. Vieles, was er dort erzählt, kann er belegen. Mit Originaldokumenten, Whats-App-Nachrichten auf seinem Handy, Fotos oder Videos. Und doch klingt vieles von seiner Geschichte, die eine persische Freundin für ihn übersetzt, abenteuerlich. Einmal, es muss etwa zwei Jahre her sein, habe er mit zwei Freunden im Auto von einer Party vor der iranischen Geheimpolizei fliehen müssen, berichtet der 31-Jährige. Doch dann hätten die Polizisten nach einer wilden Verfolgungsfahrt auf die Reifen seines Wagens geschossen. Das Auto geriet ins Schleudern und raste eine Böschung hinab. Ariya wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Doch zunächst weigerten sich alle, ihn zu behandeln, sie gaben ihm nur Morphium. Erst nachdem ein Arzt interveniert hatte, gestattete ein Mullah die Operation. Die schwere Verletzung kann der junge Mann beweisen: Er zieht sein T-Shirt hoch und zeigt auf seinem Rücken eine lange Narbe. "An meiner Wirbelsäule wurden acht Metallplatten eingesetzt", erklärt der Sänger. Sechs Monate saß er im Rollstuhl.

"Ich hatte Geld und einen guten Job", sagt Ariya. Dem Friseurmeister gehörte der größte Salon in Tabriz, einer Stadt im Nordwesten des Iran, nahe den Grenzen zu Aserbaidschan, Armenien und der Türkei. Doch die Musik ist seine Leidenschaft, und davon ließ er sich auch von den iranischen Sittenwächtern nicht abhalten. Immer wieder reiste er in die Türkei, hatte Auftritte in Antalya, Izmir und Istanbul. In seinem Keller drehte er zusammen mit Freunden Musikvideos. Bei einem trägt ein Tänzer eine Maske. "Er ist auch schwul und wollte nicht erkannt werden", so Ariya. Und das aus gutem Grund: Der 31-Jährige wurde wegen seiner Musik-Leidenschaft mehrmals verhaftet - einmal an der türkisch-iranischen Grenze, nach einem Auftritt auf einem privaten Geburtstag. Die Gage von einer Million Toman, etwa 250 Euro, wurde ihm sofort abgenommen. Als Strafe musste er noch einmal zwei Millionen Toman bezahlen.

Richtig brenzlig wurde für den jungen Mann sein Auftritt auf einer Schwulenparty. Sie wurde offenbar nicht so gut geheim gehalten, wie sich die Gäste das erhofft hatten. Im Publikum befand sich offenbar auch ein Spion, der der Geheimpolizei danach Videomaterial zugespielt haben muss. Als Ariya kurz darauf eine Ladung zur Anhörung bekam, behauptete seine Mutter geistesgegenwärtig, dass ihr Sohn verreist sei. Als Vertretung wurde Ariyas Onkel geschickt. Kurz darauf stand die Geheimpolizei vor der Tür des Mehrfamilienhauses. Nur weil er vom Hausmeister gewarnt wurde, konnte Ariya fliehen - barfuß und in kurzen Hosen. Bei Bekannten fand er Unterschlupf. Dann wagte er die Flucht über die türkische Grenze. Bei einer Rückkehr, glaubt er, würde ihm die Todesstrafe drohen.

Monatelang suchte Ariya nach einem Schlepper, der ihn nach Europa bringt. In der Türkei fand er sich zurecht, schließlich gehört er der türkischen Minderheit im Iran an und spricht außer Farsi und Aserbaidschanisch auch Türkisch, singt sogar in dieser Sprache. In Istanbul wollte er aber dennoch nicht bleiben. "Homosexuelle und Frauen mit kurzen Röcken werden dort auch belästigt." Das Erdogan-Regime sei für ihn ein Problem.

"Ich fühle mich in Deutschland wohl. Hier hat man Achtung vor den Künstlern", zeigt sich Ariya inzwischen überglücklich. Dass er in PHV mit zwei anderen Männern die Stube teilen musste und er gestern sogar in eine Mannheimer Flüchtlingsunterkunft transferiert wurde, schockt ihn nicht. Denn auf seiner Flucht über Italien und Österreich hat er schlimme Dinge erlebt. Sein Schlepper hatte ihn mit einem gefälschten belgischen Pass nach Mailand geschickt. Doch noch auf dem Flughafen wurde er verhaftet. Die Polizei hatte ihn zunächst wirklich für den Belgier gehalten, dessen Name auf einer internationalen Fahndungsliste stand. Zehn Tage dauerte es, bis das Missverständnis aufgeklärt war, dann kam er frei. Zu Fuß und mit dem Zug schlug er sich nach Deutschland durch.

"Ich würde gerne hier wieder als Friseur arbeiten", sagt Ariya heute. Und natürlich träumt er weiter seinen Traum vom Popstar. Erste Erfolge hatte er schon. Bei seinen allsonntäglichen Besuchen im Gottesdienst in der Heiliggeistkirche wurde Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez auf den jungen Mann aufmerksam. Bei der Eröffnung der Ausstellung "Jenseits von Lampedusa" durfte er in der Providenzkirche auftreten. "Ich habe selten so getanzt", berichtet Zweygart-Pérez. Sie war so begeistert, dass sie sogar noch ein weiteres Konzert mit dem 31-Jährigen in der Kapelle in Patrick Henry Village organisierte. Alle Nationen, Jung und Alt hätten dort zusammen gefeiert. Das Wichtigste für Ariya ist aber, dass er in Sicherheit ist und sich nicht mehr verstecken muss. Sehr gerne würde er in der Region bleiben. Dass er endgültig zum Christentum konvertieren will, steht für ihn schon fest. Und wenn er auch die Sprache erlernt hat, will er allen etwas zurückgeben: "Ich möchte unbedingt auf Deutsch singen."