Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Zeit um den Jahreswechsel wird im Heidelberger Zoo jedes Jahr dafür genutzt, die Tiere und Arten, die im Tiergarten leben, zu zählen. Bei den meisten Säugetieren geht diese Arbeit relativ schnell, bei den Vögeln ist sie meist eine Fleißarbeit. Deshalb beginnen Vogelkurator Eric Diener und Revierleiter Simon Borchardt zusammen mit ihrem Team meist schon im November damit, die unterschiedlichen Vogelarten zu zählen. Von klein und flink bis groß und behäbig reicht dabei die Bandbreite unter den 466 gefiederten Individuen.

Alles, was fliegt und kriecht und rennt















"Die Waldrappen haben wenig Kondition, obwohl sie Langstreckenflieger sind", erklärt Diener. Weil sie diese Fähigkeit im Zoo allerdings nicht brauchen, sind sie in der Beziehung eher untrainiert. Die Tiere waren ursprünglich in Mitteleuropa beheimatet und flogen zum Überwintern nach Marokko oder in die Türkei, heute sind sie in der Natur ausgestorben. Die Tierpfleger scheuchen die Vögel mit ihrem grün-lila schimmernden Gefieder auf. Dann kreisen sie meist nur ein paar Runden im Gehege, bevor sie zu Boden gehen. Dort können die Tierpfleger sie relativ schnell einfangen und den Chip, mit dem man jeden Vogel identifizieren kann, auslesen und das Tier wiegen. "Weil wir sie schon in der Hand haben, bekommen sie gleich ein Medikament gegen Darmwürmer gespritzt", sagt Diener. Während 15 Waldrappen in die Innenvoliere dürfen, landen vier Exemplare in Transportkisten. Sie werden an den Zoo Arcachon in Frankreich und an den Tiergarten Straubing abgegeben. Bevor es auf die Reise geht, betäubt Diener die rund ein Kilo schweren Vögel in der Tierarztpraxis des Zoos, um ihnen noch den Identitätschip in den Muskel zu spritzen, der für den Transport vorgeschrieben ist. "Die Waldrappen sind eine bedrohte Art, die durch ein Erhaltungszuchtprogramm gemanagt wird. Unsere Vögel werden neue Gruppen bilden", so Diener.

Das Küstenpanorama hält für die Tierpfleger dann eine größere Herausforderung bereit. Hier halten sich die Vögel deutlich länger in der Luft. Nur auf das Wasser des Wellenbeckens können sie nicht flüchten, das wurde zuvor abgelassen. In der Voliere teilen sich die Tierpfleger auf: Zwei bleiben am Strand, einer übernimmt das leere Wellenbecken und einer den Besucherbereich. Diener und Borchardt lesen die Ringe der Vögel ab und vergleichen sie mit den Bestandslisten – im Gewusel auch nicht immer die leichteste Aufgabe. "Bei den Inkaseeschwalben hatten wir Glück. Sie waren letzte Woche alle in der Innenvoliere, da konnten wir sie einfach zählen, ohne dass wir sie fangen mussten", berichtet Borchardt. Damit wurden seinem Team vor allem die Klettereinlagen erspart: Die Schwalben flüchten sich gerne auf die Brüstung des Leuchtturms und sind dann kaum erreichbar.

Noch mehr Einsatz als im Küstenpanorama ist bei den Webervögeln und den Rußköpfchen gefragt. Die Schwärme fliegen von einer Seite der Voliere zur anderen. Mit viel Geschick, Ausdauer und großen Keschern können Diener und die Tierpfleger Martina Schweigner und Jasper Schulz trotzdem nach und nach alle einfangen. "Die Vögel sehen mit einer höheren Bildfrequenz als die Menschen. Deshalb sehen sie die Netze besser und können schneller reagieren", erklärt Diener. Bei Webervögeln ist die Inventur besonders wichtig: "Sie haben sich gut vermehrt, doch weil sie kugelförmige Nester flechten, ist es sehr schwer, die Jungtiere zu zählen", so Diener. Im Gegensatz zu den Rußköpfchen, bei denen beide Geschlechter das gleiche Gefieder haben, kann man die Webervögel an ihrer Kopffärbung auseinanderhalten: Weibchen haben einen gelben, Männchen einen schwarzen Kopf.

Mittlerweile liegt auch das Ergebnis der gesamten Zählung vor: 2019 lebten 1726 Individuen aus 159 Arten im Zoo. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Tierarten damit nur leicht verändert. 2018 waren es 155 Verschiedene. Es wurden einige Tierarten abgegeben, dafür aber andere, stark Bedrohte in den Zoo geholt. Seit letztem Jahr leben 20 neue Spezies im Zoo, darunter Weißscheitelmangaben, Leopardgeckos und Wandelnde Geigen (südostasiatische Fangschrecken). Bei den Vögeln sind 15 neue Vogelarten eingezogen, wie beispielsweise die Rotohrbülbüls, die Viktoria-Krontauben sowie der Mandschurenkranich.