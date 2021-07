Von Lydia Dartsch

Heidelberg. Wie aus einer anderen Welt wirken die Fotos, wenn Susanne Ochs ihre "Heidelzwerge" fotografiert. In den Bildern werden wilde Beeren zu Golfbällen, Nussschalen in Mandelblüten zu Babywiegen und dennoch zeigen sie immer Heidelberg und die Region. Ihre Fotos stellt Susanne Ochs in ihrer Galerie aus und sie zeigt sie auf ihrem Instagram-Kanal "Schrumpfwelt". Ab dem heutigen Montag übernimmt die Heidelbergerin für zwei Wochen den Instagram-Account der Rhein-Neckar-Zeitung "RNZOnline".

Schrumpfwelt











"Hinter den sieben Heidelbergen" heißt die aktuelle Ausstellung von der Erfinderin der Heidelzwerge in der "Galerie H." in Neuenheim, unweit der Neckarwiese. Dieses Mal hat Susanne Ochs ihre Miniatur-Figuren im Maßstab 1:87 in märchenhafte Szenen in Heidelberg gesetzt. Beispielsweise das "Rotkäppchen und der Wolf im Brunnen", wo ein kleines rot behütetes Mädchen vor der Figur im Wolfsbrunnen steht, oder die "Heidelberger Stadtmusikanten" bestehend aus dem kurpfälzischen Löwen, dem S-Printing Horse, dem Wolf des Wolfsbrunnens vor dem Heidelberger Brückenaffen im Hintergrund, der dabei so aussieht, als würde er die Spitze der Band bilden.

Foto: Lydia Dartsch

Seit 2009 fotografiert Ochs ihre "Heidelzwerge", wie sie die Figuren liebevoll nennt. Erst seit 2014 stellt sie die Bilder aus: "Ursprünglich hatte ich gar nicht vor, die Fotos zu veröffentlichen. Es war nur für mich", sagt Ochs. Die Idee dazu sei aber noch älter - wie alt genau? Das weiß sie nicht mehr.

Grundlage für ihre Fotos und Arrangements seien meistens Zitate, Sprichwörter oder Texte, sagt sie. Aus ihnen entsteht die Idee zu den Motiven. Als Nächstes sucht sie Orte aus, an denen sie die Aufnahmen machen kann. Sie beobachtet, wie sich der Hintergrund zu den Jahres- und Tageszeiten verändert, wie das Licht fällt und so weiter. "Manchmal besuche ich die Orte zwei oder drei mal, bis ich das Bild mache."

Und selbst dann sei sie vom Wetter abhängig, sagt sie und zeigt auf ein Foto, auf dem ein Männchen auf einem Efeu-Blatt steht: "Wenn es bei dieser Aufnahme windig gewesen wäre, hätte es die Figur vom Blatt geweht ehe ich das Foto hätte machen können." In ganz seltenen Fällen kann es auch vorkommen, dass sie ein Jahr warten muss, bis sie die Aufnahme wiederholen kann.

Die Figuren, die sie fotografiert, sind auch ganz besonders. Zwar kommen sie ursprünglich aus dem Eisenbahnmodellbau. Jedoch werden sie in buchstäblicher Kleinstarbeit für das Motiv angepasst. So veränderte sie eine Pferdefigur für das S-Printing Horse so, dass es möglichst die Pose des Kunstwerks einnimmt. Beim "Rattenfänger von H." brach sie einer Figur aus einer Blaskapelle das Bein, klebte es wieder an, als würde er Marschieren, formte auf dem Kopf einen mittelalterlichen Hut mit Spachtelmasse und malte diesen an. Eine richtige Fummelarbeit.

Foto: Lydia Dartsch

Wie Gemälde sollen ihre Fotos wirken, sagt sie. Dafür geht sie mit ihrem Makro-Objektiv ganz nah an die Szene aus ihren Figuren heran. "Je näher das Objektiv an den Figuren ist, umso mehr verschwimmt der Hintergrund", sagt sie. Und doch spielt er eine wichtige Rolle: Der leuchtende Neckar im Sterntaler musste bei einem Sonnenuntergang im Herbst aufgenommen werden: "Ansonsten wäre das Panorama wegen der Blätter an den Bäumen nicht zu sehen gewesen."

Auch Details sind ihr beim Hintergrund wichtig. So machte sie etliche Aufnahmen vom "Fischer und seiner Frau". Doch erst das Bild, in dem eine winzige Fahne weit hinten weht, stellte sie zufrieden. Bei solcher Akribie kann eine Aufnahme schon eine Woche dauern.

Foto: Lydia Dartsch

Zur Fotografie kam die in Biedenkopf geborene Ochs, die eigentlich Übersetzerin für Französisch und Englisch ist, über ihr Studium und ihre Arbeit: "Ich habe mein Studium in Heidelberg mit Dolmetscher-Jobs auf Messen finanziert", sagt sie. Über einen Auftrag bei der Fotokina sei sie dann an einen Verlag für Fotobücher geraten und darüber zum Fotografieren.

Ihre Liebe zu den kleinen Figuren erklärt sie sich aus ihrer Kindheit: "Mein Vater hat als Hobby Modellflugzeuge gebaut. Nach der Arbeit ist er immer zuerst im Keller verschwunden", erzählt sie. Vermutlich sei auch darin ihre Vorliebe für Tüfteleien entstanden. Denn die kleinen Figuren mit Spachtelmasse neu zu formen und anzumalen, das erfordere schon Geduld und Fingerfertigkeit. Wie fummelig das sein kann, können Besucher ihrer Ausstellung an den Dioramen erahnen, die sie zu ihren Fotos angefertigt hat. Etwa 1500 Figuren hat sie schon. Alle katalogisiert. Denn auf Suchen hat sie keine Lust.

Foto: Lydia Dartsch

In den kommenden zwei Wochen zeigt Susanne Ochs den RNZ-Followern auf Instagram die Schrumpfwelt und das Leben der kleinen Figürchen in Heidelberg. Wir freuen uns auf diesen neuen Blick auf die Stadt.

Info: Die Ausstellung "Hinter den sieben Heidelbergen" ist bis zum 17. Juli donnerstags bis samstags in der Galerie H. in der Bleichstraße 9 zu sehen. Öffnungszeiten und weitere Informationen auf www.schrumpfwelt.de

Und so tickt die "Schrumpfwelt"

Was fotografierst du lieber – Porträt oder Natur?

Am liebsten fotografiere ich die Miniaturfiguren. Dafür habe ich einen Blick. Fotos von anderen Motiven gefallen mir meistens nicht.

Mit welcher Kamera?

Drinnen mit einer Canon, draußen mit einer Olympus. Die ist leichter. Am wichtigsten ist aber ein gutes Makro-Objektiv.

Was bedeutet Dir Instagram?

Es ist ein Mittel, um Leute zu erreichen und zu sehen, was andere so machen. Ein Mittel zum Austausch.

Dein liebster Filter?

Keiner.

Pommes-rot oder weiß?

Beides.

Vervollständige den Satz: Wenn ich fotografiere, fühle ich mich …

... selbstvergessen.

Dein Lieblingsplatz …

Der Philosophenweg beim Spaziergang mit meinem Hund, Oskar.

Und in der Region …

Der Schwetzinger Schlosspark.

Wo Du unbedingt mal hin möchtest:

Mit der Transsibirischen Eisenbahn und an die Victoriafälle, nach Namibia und Botswana.

Wenn Du drei Wünsche frei hättest.

Ein langes, gesundes Leben für meinen Hund, ein Mittel gegen Corona und keine Schlägereien mehr auf der Neckarwiese.

Hund oder Katze?

Hund. Auch wenn unser erstes Tier eine Katze war.

Dein Geheimtipp für alle Menschen in der Region?

Gehen Sie öfter mal auf die andere Neckarseite. Dort ist es auch sehr schön - beispielsweise am Riesenstein im Wald. Da ist es an heißen Sommertagen herrlich kühl.

Kino oder Netflix?

Kino!

Den perfekten Schnappschuss bekomme ich …

... zufällig.

Was gefällt Dir an Heidelberg und der Region nicht:

Die vielen Gänse auf der Neckarwiese.

Earlybird oder Morgenmuffel?

Early Bird mit Disziplin.

Was kannst Du besonders gut?

In Bildern denken.

Was gar nicht?

Reden halten mag ich gar nicht.

Drei Dinge, die Du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest:

Meinen Mann, meinen Hund, ein Buch. Wenn ich dableiben müsste, würde eine Kamera ja gar keinen Sinn machen: Wem wollte ich denn die Fotos zeigen? Und irgendwann ist ja auch der Akku mal alle.

Den RNZ-Instagram-Followern willst Du zeigen …

... was die Schrumpfwelt ist und was darin so vor sich geht.