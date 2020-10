Heidelberg. (dns) Muss Heidelberg auf die Beleuchtung von Schloss und Alter Brücke verzichten, um Insekten zu schützen? Das könnte eine Folge des neuen Naturschutzgesetzes des Landes sein. Dort heißt es nämlich: "Die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand dürfen von 1. April bis 30. September ganztags und vom 1. Oktober bis zum 31. März zwischen 22 und 6 Uhr nicht beleuchtet werden."

Ausnahmen gibt es zwar, wenn die Beleuchtung für die Sicherheit nötig ist – oder bei historischen Bauten. Aber auch da müsste man prüfen, inwiefern die Beleuchtung Insekten beeinflusst. "Beim Schloss gibt es keine anderen Lichtquellen in der Nähe. Das zieht die alle an", erklärte Barbara Vogt vom Umweltamt dem neuen Klimaausschuss der Stadt am Mittwoch. Deshalb müsse dort und vermutlich auch an der Alten Brücke nachjustiert werden – wie genau, kläre man derzeit im Gespräch mit den Stadtwerken.

Vermutlich werde man sowohl die Beleuchtung insektenfreundlicher gestalten als auch zeitlich reduzieren müssen.