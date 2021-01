Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es waren die Amerikaner, die 1945 die Weichen für einen demokratischen Neubeginn stellten, auch in Heidelberg. Hier gab es über Jahrzehnte einen der bedeutendsten Militärstandorte der US-Armee in Europa. Bis heute ist die Stadt eng mit den Vereinigten Staaten verbunden. Laut Statistischem Landesamt lebten Ende 2019 rund 1200 US-Amerikaner in Heidelberg. Nun mussten diese aus der Ferne zusehen, wie das Kapitol in Washington D.C. gestürmt und die amerikanische Demokratie mitten ins Herz getroffen wurde. Wie haben sie die Ereignisse erlebt? Und wie geht es nun weiter? Die RNZ hat vier in Heidelberg lebende US-Amerikanerinnen befragt.

Rebecca Alvarado. Foto: privat

> Rebecca Alvarado, 27, Studentin: Ich habe die Ereignisse über die "New York Times" verfolgt, da ich keinen Fernseher besitze. Ehrlich gesagt hatte ich schon länger erwartet, dass es einen Aufstand oder Proteste geben wird, wirklich überrascht war ich also nicht. Aber es tut trotzdem weh. Es hat sich angefühlt wie ein Angriff auf alles, wofür die USA stehen. Ein erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anzustrengen, ist meiner Meinung nach zu ermüdend.

Die Parteien sollten sich darauf konzentrieren, dass die Amtseinführung Joe Bidens reibungslos gelingt und versuchen zu verstehen, woher der Frust dieser Menschen kommt und was man dagegen tun kann. Viele Probleme in dem Land liegen so tief, dass man sie nicht in den nächsten vier Jahren lösen wird. Aber Joe Biden wird Experten und Opposition zuhören – und hoffentlich an langfristigen Lösungen arbeiten.

Nicole Theriault. Foto: privat

> Nicole Theriault, 39, Kulturreferentin: Die Ereignisse am Mittwoch in Washington sind für mich nicht anders als mit den Worten des CNN-Kommentators Van Jones zu bezeichnen: Sie sind ein Verrat an der Demokratie. Ich sehe diesen Verrat jedoch nicht nur aufseiten der gewalttätigen Demonstranten und Demonstrantinnen, sondern vor allem auch im Umgang der Ordnungskräfte mit der Situation vor Ort.

Deren Nicht-Eingreifen steht in einem krassen Widerspruch zu den eindrücklichen und erschreckenden Bildern der Black-Lives-Matter-Demonstrationen, denen die Polizei im vergangenen Jahr landesweit mit übermäßiger Präsenz und mit viel Schlagkraft und Gewaltbereitschaft entgegentrat. Trotz allen Entsetzens bleibt nach dieser Nacht aber zumindest eine Gewissheit: Die Demokratie ist stärker als der Trumpismus. Amerika hat gewählt.

Sarah Lantry. Foto: privat

> Sarah Lantry, 31, Leiterin der internationalen DAI-Kindergärten: Meine Familie in den Staaten sagte mir, ich solle die Nachrichten anschauen. Ich konnte nicht wegsehen und habe die ganze Nacht vor dem Fernseher verbracht. Noch nie war ich so traurig und habe mich so sehr für das Land geschämt. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Hass zu einer so ekelhaften Missachtung von allem führen würde, wofür die USA stehen. Die Tatsache, dass diese Menschen vom Staatsoberhaupt falsch informiert und angestachelt werden, macht mir Angst. Ich kann nur hoffen, dass diese Situation die Augen der Trump-Anhänger für die Kluft öffnet, die in Amerika besteht, und dass wir nun damit beginnen können, sie zu reparieren. Ich glaube, Trump und jeder seiner Anhänger sollten bestraft und für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

Rebecca Stutte. Foto: privat

> Rebecca Stutte, 31, Kindergärtnerin: Die Nacht war ein Schock, aber keine Überraschung. Der Hass, der in den vergangenen Jahren angeschwollen ist, war bekannt, die Anstiftung unseres Präsidenten hat es aber noch schlimmer gemacht. Es ist einfach schockierend und herzzerreißend, wie es derzeit um das Land bestellt ist. Obwohl es großen Grund dazu gibt, verletzt und verärgert zu sein, bin ich aber auch ermutigt von dem, was ich von vielen Menschen zu Hause sowie von vielen Politikern unseres Landes gesehen und gehört habe.

Die Leute, die das Kapitol stürmten, sind nicht die Mehrheit. Diese Aktionen sind nicht die Mehrheit. Trump repräsentiert nicht die Mehrheit. Ich hoffe, dass in den nächsten vier Jahren und in den kommenden Jahrzehnten auch inmitten der Unsicherheit immer mehr Menschen für das stehen werden, was richtig ist.