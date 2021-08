Weil die Impfaktion im Zoo am vergangenen Sonntag so gut angenommen wurde, wird sie an diesem Sonntag wiederholt. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg (jola). 64,1 Prozent der Heidelberger sind bereits einmal geimpft, 56 Prozent sind bereits vollständig immunisiert. Das geht aus Zahlen des Landessozialministeriums von Anfang August hervor. Damit liegt die Stadt mit ihrer Impfquote sowohl über dem Landes- (60,3 sowie 54,9 Prozent) als auch dem Bundesdurchschnitt (62,2 sowie 54,1 Prozent). Wenn man die Unter-17-Jährigen herausrechnet – bei diesen ist die Impfquote derzeit noch sehr gering –, sind sogar 75 Prozent der Heidelberger geimpft.

Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt hatte, auch in Impfzentren Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige anzubieten, ist das nun auch im Kreisimpfzentrum (KIZ) im Gesellschaftshaus Pfaffengrund möglich. Dessen Ärztlicher Leiter, der Hausarzt Albertus Arends, erklärte auf RNZ-Anfrage allerdings, dass er und seine Kollegen im Impfzentrum skeptisch seien. "Wir sind sehr restriktiv", erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Heidelberger Ärzteschaft. Die Impfung werde nur auf expliziten Wunsch durchgeführt, und wenn beide Eltern anwesend sind. Natürlich müsse auch eine intensive Beratung über die Risiken erfolgen. Arends rät, die Kinder lieber beim Haus- oder Kinderarzt impfen zu lassen, wenn das gewünscht sei.

Nun schließt das KIZ bereits zum 16. August. Dann wird nur noch die Einrichtung in Patrick-Henry-Village betrieben. Sie heißt dann Impfzentrum Rhein-Neckar. "Vorher wollen wir natürlich noch so viel wie möglich von unserem Impfstoff loswerden", erklärt Arends. Die Impfung im KIZ ist leichter denn je: Wer sich eine Dosis abholen möchte, kann von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr ohne Terminvereinbarung vorbeikommen und zwischen den vier zugelassenen Impfstoffen Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und Johnson & Johnson frei wählen.

Ein mobiles Impfteam des KIZ ist außerdem am Mittwoch, 11. August, von 15 bis 19 Uhr im Quartiersbüro Hasenleiser, Freiburger Straße 21. Zur Auswahl steht neben dem Impfstoff von Biontech auch der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal geimpft werden muss. Auch in den Zoo wird am Sonntag, 8. August, wieder ein Impfteam des KIZ kommen. Wer sich dort impfen lässt, bekommt vom Zoo eine kleine Überraschung. Für die Teilnahme an der Impfaktion ist allerdings ein gültiges Ticket für den Tiergarten notwendig.