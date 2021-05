Heidelberg. (pne) Es ist eine für Heidelberg bislang einzigartige Aktion: Jeder und jede kann sich am Samstag im Stadtteil Handschuhsheim gegen Corona impfen lassen. Die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. med. von Blittersdorff verabreicht in Kooperation mit dem Modehaus Niebel zwischen 11 und 15 Uhr den Impfstoff von Astra-Zeneca im Restaurant Zum Handschuh, Dossenheimer Landstraße 98. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, durchgeführt werden sowohl Erstimpfungen als auch Zweitimpfungen – nach einem Abstand von mindestens vier Wochen zur Erstimpfung mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca.

Wie viele Menschen geimpft werden können, darüber wollten die Organisatoren auf RNZ-Anfrage keine Angaben machen. Allerdings sollen es mehr sein als die von anderen Medien kolportierten 100 Dosen. "Für den angegebenen Zeitraum werden definitiv genügend Dosen zur Verfügung stehen", sagte Allgemeinärztin Breda von Blittersdorff. Die Aktion sei eine spontane Idee gewesen, erklärt sie, da die Praxis für die laufende Woche eine große Menge des Impfstoffs von Astra-Zeneca erhalten habe.

Generell bekomme die Praxis deutlich mehr Impfstoff von Astra-Zeneca als von Biontech/Pfizer, so von Blittersdorff. In den vergangenen Wochen habe man allerdings die Erfahrung gemacht, dass der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers bei den Patienten deutlich unbeliebter war. So sei es schwer gewesen, diesen auch an den Mann und die Frau zu bringen. Mit der Impfaktion im Restaurant könne man nun deutlich mehr Menschen impfen, als dies allein im Praxisalltag möglich wäre – und so dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Impfinteressierte müssen am Samstag folgende Dokumente mitbringen: einen ausgefüllten Aufklärungsbogen, einen Anamnesebogen, die Datenschutzerklärung der Praxis, einen gültigen Personalausweis sowie – wenn möglich – Impfpass und Krankenkassenkarte. Die Organisatoren bitten um Geduld und Einhaltung der Abstandsregeln, das Tragen einer medizinischen oder hochwertigeren Maske wird vorausgesetzt.

Info: Die Formulare findet man unter hausarzt-handschuhsheim.de/download.