Von Denis Schnur

Heidelberg. Es klang zu schön, um wahr zu sein – und ist es wohl auch: Vergangene Woche verkündete das Immobilienportal Immowelt, dass sich in einigen süddeutschen Städten – vor allem denen mit Universität – der Wohnungsmarkt entspanne und die Mieten sänken. "Heidelberg verzeichnet mit minus 8 Prozent gar den höchsten Rückgang in ganz Süddeutschland. Die Mieten sind von 12 Euro pro Quadratmeter auf 11,10 Euro gesunken", hieß es in der Pressemitteilung.

Was ist da los? In den letzten Jahren sind die Mieten stetig gestiegen, ein Rückgang um 8 Prozent wäre ein Wunder. Ist das die lang ersehnte Trendwende? Oder wenigstens eine positive Folge der Corona-Krise? Im vergangenen Halbjahr kamen ja kaum ausländische Studierende und Wissenschaftler in die Stadt, dadurch könnte die Nachfrage gesunken sein.

Doch während das Immobilienportal die Nachricht in die Welt posaunt, sind Experten skeptisch: "Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass in Heidelberg gerade ein Immobilienwunder passiert und die Miete um 8 Prozent sinkt", betont Christoph Nester. Der Organisationsleiter des Heidelberger Mietervereins übt stattdessen Kritik an dem Portal: "Die ,Analyse’ von Immowelt ist aufgrund der mageren Datenbasis unseriös."

Denn natürlich hat der Konzern keine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt, sondern lediglich die Preise verglichen, die auf seiner Seite für Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern verlangt wurden. Mit den Ergebnissen versucht er, Aufmerksamkeit für das eigene Portal zu generieren. Nachvollziehen lässt sich die Analyse jedoch nicht: "Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Wettbewerbsgründen keine genauen Angaben zu Objektanzahl und Nachfrage machen können", erklärt ein Pressesprecher von Immowelt auf RNZ-Anfrage.

Gut möglich also, dass weniger Wohnungen angeboten wurden und die Ergebnisse nicht aussagekräftig sind. Eine weitere Verzerrung gesteht der Sprecher gegenüber der RNZ auch ein: "Die im ersten Halbjahr 2020 angebotenen Wohnungen waren durchschnittlich etwas kleiner als im Vorjahreszeitraum." Der Unterschied sei aber gering.

Da Immowelt zudem keine Aussage über Bestandsmieten, sondern nur über Neuangebotsmieten treffen kann, haben die Ergebnisse für Nestor keinen Mehrwert. Aktuell gäbe es schlicht einen "verlangsamten Markt", da in der derzeitigen Situation nur wenige Menschen umziehen wollten. Aber an dem grundsätzlichen Problem habe sich ja nichts geändert: "Schön wäre es, wenn die Mieten nachgeben würden. Dazu müsste aber erst einmal etwas passieren, damit der Wohnungsmangel geringer wird."

Und auch auf Vermieterseite merkt man bislang nichts von einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt: "Den von Immowelt vermeldeten ,Trend’ sinkender Mieten für Heidelberg können wir nicht bestätigen", erklärt Thilo Koch, Vorstand von "Haus und Grund" Heidelberg. Weder bei den vom Verband vermarkteten Wohnungen noch bei denen der Mitglieder habe man sinkende Mieten festgestellt. Und dafür gebe es auch keine Grundlage, schließlich sei die Nachfrage weiter ungebrochen hoch, leer stehende Wohnungen gebe es in Heidelberg so gut wie gar nicht.

Diese Einschätzung bestätigt auch das Studierendenwerk, das in Heidelberg 4700 Wohnheimzimmer vermietet. Obwohl viele Austauschstudierende nicht nach Heidelberg kommen konnten, sind diese fast alle voll: "Zum 1. September sind 4630 Plätze belegt", sagt Pressesprecher Timo Walther. "Ab Oktober sind wir voraussichtlich wieder voll belegt." Denn auch in diesem Jahr ist die Nachfrage noch immer deutlich höher als das Angebot.

Vom vermeintlichen "Wohnungswunder" bleibt also nichts übrig – oder wie es Koch von "Haus und Grund" ausdrückt: "Nach unserer Erkenntnis und Wahrnehmung hat die Corona-Pandemie bisher keinerlei Auswirkungen auf den Mietwohnungsmarkt in Heidelberg."