Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Mieten steigen rasant, der Klimawandel schreitet scheinbar unaufhaltsam voran. Beide Krisen stellen die Wohnungswirtschaft auch in Heidelberg und Umgebung vor große Herausforderungen. Und auf beide gibt es im Grunde eine gemeinsame Antwort: den zügigen und deutlichen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Das ist eines der Ergebnisse des 2. Immobiliengipfel Rhein-Neckar, der vergangene Woche im Marriott Hotel stattfand.

50 Entscheider aus Kommunalpolitik, Zivilgesellschaft und Immobilienwirtschaft – mit teils sehr unterschiedlichen Interessen – hatten sich dort auf Einladung des "Forum Institut für Management" versammelt, um sich hinter verschlossenen Türen über Probleme und Chancen für den Wohnungsmarkt auszutauschen.

Das drängendste Problem für die Branche ist dabei gerade in Heidelberg offensichtlich: Es gibt zu wenig Wohnraum für alle Menschen, die in der Stadt leben wollen – folglich steigen die Mieten extrem. Allen Beteiligten ist klar, dass selbst die Entwicklung der Konversionsflächen nicht ausreichen wird, um in Heidelberg genug Wohnungen zu bauen. "Das ist keine kommunale, sondern eine interkommunale Frage", erklärte entsprechend Heidelbergs Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck in der Pause gegenüber der RNZ.

Denn in Heidelberg ist der Platz begrenzt, während im Umland manche Gemeinden noch Wachstumspotenzial haben. Doch die Stadt will auch dort mitreden, wie dieses genutzt werden kann – und forderte im Juli, dass Neubaugebiete nur noch entstehen dürfen, wo es einen Anschluss an den ÖPNV gibt. Das soll zusätzlichen Verkehr auf den Straßen verhindern: "Wir müssen schauen, wie die Menschen zu ihren Arbeitsplätzen kommen – die sind nunmal in Heidelberg", erläuterte Odszuck. Das fordernde Auftreten der Stadt kam nicht bei allen Nachbarn gut an, wie der Bürgermeister weiß: "Es gab keine offene, harsche Kritik. Aber natürlich trifft man damit einen Nerv", so Odszuck. Veranstaltungen wie der Gipfel würden helfen, "Brücken zu bauen".

In Weinheim etwa kann man den Vorstoß zwar verstehen und stolz auf zwei aktuelle Neubaugebiete mit hervorragender Anbindung verweisen. "Jedoch haben wir auch Ortsteile, die etwas peripherer liegen", wie Sven-Patrick Marx betont, der in Weinheim das Amt für Stadtentwicklung leitet. "Dort ist das natürlich deutlich schwieriger."

Für Immobilienunternehmer und Mitgastgeber Andreas Epple ist ein besseres ÖPNV-Netz zentral im Kampf gegen zu hohe Mieten in der Innenstadt: "Für die Mietpreisentwicklung wird entscheidend sein, dass der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs schnell voran kommt", sagt er. Doch es geht dabei nicht nur darum, neue Wohngebiete an die Stadt anzubinden – es sollen auch möglichst viele Pendler auf den Umweltverbund umsteigen. Nur so hätten Heidelberg und die Umlandgemeinden eine Chance, ihre Klimaziele zu erreichen. Nur tue sich dabei bislang viel zu wenig: "Beim Gipfel wurde deutlich, dass es – provokant gesprochen – eine offene Frage ist, ob sich der Klimawandel langsam genug vollzieht, dass gute, nachhaltige Projekte insbesondere im Bereich der Infrastruktur durch die Genehmigungsphase kommen", betonen Epple und Ulrich Zeitel, Geschäftsführer des Forum Instituts. "So wie jetzt können wir nicht weitermachen", betonte Epple.

Davor warnt auch Alexander Thewalt, bis Mitte 2020 Verkehrsamtsleiter in Heidelberg, heute Bau- und Umweltbürgermeister in Ludwigshafen. Er hofft auf eine deutliche Verbesserung der Schienenverbindung zwischen seiner alten und seiner neuen Wirkungsstätte. Doch: "Wir sollen das dritte Gleis zwischen Mannheim und Heidelberg bekommen. Aber Stand jetzt wird das bis 2038 dauern, einfach weil die Genehmigungsverfahren zu langsam sind."