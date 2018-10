Heidelberg. (pol/rl) Nach einem Elternabend am Donnerstag in der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) verließ ein Mann und seine 17-jährige Stieftochter gegen 20.30 Uhr das Gebäude. Noch auf dem Schulgelände trafen beide auf drei Jugendliche, die anfingen immer wieder den Namen der 17-Jährigen zu rufen. Als der Stiefvater von den Dreien wissen wollte, ob es irgendein Problem gäbe, baute sich einer der Jugendlichen in aggressiver Haltung vor ihm auf.

Es kam zu einem Steit, der in einer Schlägerei mündete. Dabei ging der Mann zu Boden und wurde von dem Jugendlichen mehrfach gegen den Brustkorb getreten. Nachdem der Mann sich aufrappeln und entfernen konnte, flüchteten auch die drei Jugendlichen.

Der verletzte Stiefvater meldete den Vorfall sofort beim Polizeirevier Heidelberg-Süd. Aufgrund seiner Verletzungen wurde ein Rettungswagen verständigt. Im Anschluss begab er sich selbst in eine Klinik.

Der Jugendliche soll etwa 15 bis 17 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunklen Teint und trug einen dunklen Kapuzenpullover mit rotem Kragen.

Hinweise zur Tat erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0.