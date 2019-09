Seit 1980 ist Werner Giese an der Internationalen Gesamtschule - seit 2010 als Leiter. Jetzt geht er in den Ruhestand: "Man sollte dem Publikum auch mal ein neues Gesicht vorsetzen." Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Am 15. August 1857 bestiegen Christian Almer, Christian Kaufmann, Ulrich Kaufmann und Sigismund Porges den Mönch in den Berner Alpen erstmals. Vergangenes Jahr stand auch Werner Giese an dessen Spitze - auf 4107 Metern Höhe, im stolzen Alter von 65 Jahren, mit einem 20 Kilogramm schweren Rucksack.

Doch der Mönch war nicht der erste und nicht der einzige Viertausender, den Giese bestiegen hat. Die Berge haben es ihm angetan. Sei es zu Fuß, auf dem Mountainbike oder auf Skiern. Auch die Haute Route hat er schon mehrfach bewältigt. Giese sagt: "Von den Bergen aus gibt’s schon tolle Aussichten."

DAS PORTRÄT

Wenn in der kommenden Woche das neue Schuljahr beginnt, kann sich Werner Giese seiner Leidenschaft in vollen Zügen hingeben. Die Stundenpläne sind dann geschrieben, die Deputate aufgeteilt - und an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) endet eine Ära. Neun Jahre lang leitete Giese die integrierte Gesamtschule in Rohrbach, doch schon seit 1984 war er dort Lehrer. Jetzt ist Giese im Ruhestand.

"Für mich ist das in Ordnung so", sagt der 66-Jährige, der schon im vergangenen Jahr seinen Ruhestand um ein weiteres Schuljahr hinauszögerte. Er hätte zwar auch noch eines dranhängen können - "aber man sollte dem Publikum auch mal ein neues Gesicht vorsetzen", findet Giese.

Fast seine ganze Lehrer-Karriere verbrachte der gebürtige Wittenberger an der IGH. Das sei eine seltene Ausnahme, weiß er. Normalerweise gehe man an zwei oder drei verschiedene Schulen in der Lehrerlaufbahn. "Bei mir war das halt nicht so", sagt Giese. Das Referendariat machte er in Neckargemünd und Eberbach, doch schon danach wurde er Studienassessor an der IGH. Das war 1980. Wenig später wurde er für zwei Jahre abgeordnet - ans Gymnasium in Schriesheim.

Eine Zeit, an die Giese nicht sonderlich gerne zurückdenkt. "Dieses extreme Hierarchie-Denken an Gymnasien war nie etwas für mich." In Schriesheim habe man eine Stecknadel fallen gehört, wenn der Schulleiter das Wort ergriff. So groß sei die Ehrfurcht von Schülern und Lehrern gleichermaßen gewesen.

Eine Position, die Giese in dieser Art nie anstrebte. Seine Tür sei immer offen gewesen. Für Kollegen. Für Schüler. Auch für Eltern. Telefonate nahm nicht das Sekretariat für ihn entgegen, er hob stets selbst ab. "Ein offener Umgang miteinander", sagt Giese, "das ist wichtig." Und das ist es, was er auch an der IGH so liebte. "Die Lebendigkeit. Die Offenheit. Die Heterogenität." Er selbst habe zwar ein ganz klassisches Gymnasium in Pforzheim besucht, wo er schließlich Abitur machte und eine humanistische Bildung und Erziehung genoss. Auch Latein und Griechisch hat er damals noch gelernt. "Doch davon ist nicht viel übrig geblieben", lacht Giese.

Heute schätzt er die Lebendigkeit an der IGH, die Liberalität. Schließlich war seine Schule eine der ersten, die schon vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise Vorbereitungsklassen für Schüler mit Migrationshintergrund einrichtete - und sich vorbildlich um die Integration kümmerte.

Rund 1600 Schüler - von der Primar- bis zur Oberstufe - besuchen die IGH. Klar, dass Werner Giese sie nicht alle beim Namen kennt. "Das ist unmöglich", sagt er. Neun Jahre lang leitete Giese die IGH gemeinsam mit einem zehnköpfigen Team. Wie es dazu kam? "Öffneten sich mir Türen, bin ich durchgegangen", erklärt er. Umschweife habe es da nie gegeben, auch keine Angst. "So bin ich", sagt der 66-Jährige, "wenn sich mir eine Chance bietet, nutze ich sie." Er sagt das ganz nüchtern. Pragmatisch.

Werner Giese ist ein unaufgeregter Mann. Was für ihn zählt, ist der gesunde Menschenverstand, Respekt und Fairness. Was ihn so richtig auf die Palme bringt im Schulleben? Nicht viel. "In 99,9 Prozent der Fälle bin ich zufrieden." Als "unangenehm" empfinde er Termine mit Eltern von "verhaltensoriginellen Schülern", wie es Giese ausdrückt. Sogenannte Anhörungen. Das könne schon nerven, müsse aber auch gemacht werden. Und deshalb macht er es. In der Regel war er von 7.30 Uhr bis 17 oder 18 Uhr an der Schule. Denn Giese ist überzeugt: "Der Schulleiter hat da zu sein. Das war meine Verpflichtung." Und sein Leben.

Krankheit oder Fehltage? "Das gibt es bei mir nicht", sagt Giese. In all den Jahren als Lehrer und später als Schulleiter war Werner Giese immer da. "Natürlich habe ich auch mal einen Schnupfen gehabt." Aber deswegen Unterricht ausfallen lassen? Niemals. Er erfreue sich einer "robusten Gesundheit", sagt Giese. Auch, weil er sein ganzes Leben lang Sport machte. In Heidelberg war er jahrzehntelang Vorsitzender des Skiclubs, gab Kurse und führte an der IGH schließlich Skischullandheime ein. Auch im Turnen sei er immer gut gewesen. Das gebe seine zierliche Statur schließlich her.

So war Sport natürlich eines seiner Fächer an der Uni Heidelberg, die er von 1972 bis 1978 besuchte, daneben studierte er auch Biologie. Bis 1988 unterrichtete er beide Fächer mit Leidenschaft. Doch dann reichte ihm das nicht mehr. So holte er von 1988 bis 1990 das Studium der Chemie nach - und unterrichtete nebenbei mit einem halben Deputat weiter. "Das war hervorragend", sagt er im Rückblick.

Wieder eine dieser Situationen, in denen sich eine Tür öffnete und Giese hindurchging. Auch Physik hat er irgendwann einmal auf Haupt- und Realschulniveau unterrichtet. Aber: "Das habe ich mir dann selbst angeeignet." Schließlich sei insbesondere in den Naturwissenschaften ja alles irgendwie miteinander verbunden.

Wegen seiner Leidenschaft für die Naturwissenschaften war ihm auch die große Renovierung der IGH von 2012 bis 2015 ein besonderes Anliegen. Das sei natürlich keine einfache Zeit gewesen - doch das Leiden habe sich schließlich gelohnt. Worauf Giese besonders stolz ist: Erst kürzlich wurde die IGH als offizielle Dalton-Schule zertifiziert. "Es gibt nur 14 oder 15 echte Dalton-Schulen in ganz Deutschland", erklärt er. Dalton: Das ist ein pädagogisches Konzept, dessen Bezeichnung auf die US-amerikanische Stadt Dalton in Massachusetts zurückgeht, wo mit der Methode um 1917 erstmals experimentiert wurde.

Die Stichworte: Freiheit, Kooperation und Eigenverantwortung. Das heißt vereinfacht: Schüler legen in Eigenverantwortung ihre Lerninhalte und Zeitpläne fest, sie kooperieren klassenübergreifend mit Mitschülern und natürlich Lehrern und sie tragen die Verantwortung für das Erlernte, aber auch für Pünktlichkeit, ihr Arbeitsmaterial oder auch die Arbeitsatmosphäre.

Giese drückt es so aus: "Schüler sollen nicht immer so gegängelt werden, sondern ihnen soll die Freiheit gegeben werden, zu entscheiden, was in welchem Tempo sie lernen wollen." Das sei nicht für jedes Kind etwas, das weiß auch Giese. Und dennoch: "Es passt zu unserer Schule." Das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sei hier ein ganz anderes als an vielen anderen Schulen. Und das Konzept geht auf. Seit Jahrzehnten gibt es an der IGH eine solide Oberstufe.

Für Giese entscheidend: Erziehung mit Augenmaß. In den Genuss einer solchen sind auch seine beiden Kinder - eine Tochter und ein Sohn - gekommen. Auch, wenn sie auf dem Bunsen-Gymnasium Abitur gemacht haben. "Darauf habe ich Wert gelegt", sagt Giese. Um etwaigen schwierigen Situationen aus dem Weg zu gehen. Beide Kinder seien wie er auch "sehr sportlich", und auch seine Frau kann mit ihm mithalten.

Die Haute Route etwa haben die beiden gemeinsam bewältigt. Auch segeln in Kroatien sei man schon gewesen. Doch Giese war das alles zu flach. "Das Wasser sieht immer gleich aus", sagt er. Zur Verabschiedung wurde Giese vom Regierungspräsidium gefragt, welche Pläne er für die Zukunft habe. Seine Antwort "giesetypisch" unaufgeregt und simpel: "Berge."