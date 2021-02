Warmmachen für den ersten Test: Die SNP BasCats und die MLP Academics trafen sich am Samstagabend im SNP Dome zu einem Probespiel mit gemischten Teams, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Den ersten Korb überhaupt im SNP Dome, der lang ersehnten neuen Heimspielstätte der Heidelberger Zweitliga-Basketballer, erzielte eine Frau. Alica Moravcikova war’s, die es im Trainingsspiel am Samstagabend als Erste auf die Anzeigetafel schaffte. Ihre SNP BasCats hatten sich mit den MLP Academics zweimal 15 Minuten lang in gemischten Teams duelliert. Für die Großsporthalle an der Speyerer Straße war’s ein erster Test, der auf Wunsch des Betreibers, der GGH-Tochter BSG (Bau- und Servicegesellschaft mbH Heidelberg) unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste, aber bei den Verantwortlichen Lust auf mehr gemacht hat.

"Das ist in allen Bereichen ein gewaltiger Schritt nach vorne", schwärmt Matthias Lautenschläger, Manager der MLP Academics, von der neuen Arena. Von den komfortableren Kabinen, der modernen Beleuchtung oder der Tribünenstruktur, die anders als in der Halle des Olympiastützpunktes alle Seiten des Feldes umfasst. "Man stellt sich das bildlich vor, wie das mit vollen Rängen zum Hexenkessel werden könnte", so Lautenschläger.

Auch die Technik wurde auf Herz und Nieren geprüft. Foto: vaf

Apropos: Natürlich ist zurzeit noch viel Vorstellungskraft vonnöten. Um die Arena herum sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen. Und an Zuschauer ist pandemiebedingt aktuell nicht zu denken. Ausgeschlossen sei es aber nicht, sagte der Academics-Manager, dass man noch in dieser Saison offiziell "umzieht": "Wir werden gemeinsamen mit dem Betreiber schauen, was Sinn macht."

Das Team von Trainer Branislav Ignjatovic hat in der aktuellen Spielzeit im OSP eine lupenreine Heimbilanz: sieben Spiele, sieben Siege. Dennoch kann es auch der Serbe kaum erwarten, bald im SNP Dome anzutreten. "Wir hatten schon die eine oder andere Besichtigung", erinnert sich "Frenki" an seine ersten Eindrücke: "Am Spielfeldrand zu stehen, ist dann aber doch noch mal etwas ganz anderes. Ich hatte Gänsehaut."

Auch BasCats-Coach Dennis Czygan war begeistert: Von der Spielstätte, aber auch vom gemeinsamen Training mit den Männern. Czygan hätte jedenfalls nichts dagegen, wenn auch seine Bundesliga-Damen über kurz oder lang ihre Heimspiele im Neubau austragen würden, der SNP Dome zu einem "Heidelberger Basketball-Dome" werden würde, wie er es nennt.

Für Ignjatovic war’s ein rundum gelungener Test, wenngleich er keine sportlichen Erkenntnisse gewinnen konnte – und sein Team gegen die Mixed-Mannschaft von Czygan am Ende knapp den Kürzeren zog. "Die Technik hat einwandfrei funktioniert, die Spieler und Spielerinnen hatten alle Spaß und ein Lächeln im Gesicht – und es hat sich niemand verletzt", sagte der Academics-Trainer.

In dieser Woche soll auch Albert Kuppe, der zuletzt mit einer Knieverletzung aussetzen musste, wieder ins Training einsteigen. Ignjatovic kann also aus dem Vollen schöpfen, wenn die Academics am Mittwoch (19.30 Uhr) Phönix Hagen empfangen. Dann erst einmal wieder im Olympiastützpunkt.