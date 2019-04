Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Beim großen Klimagipfel des UN-Generalsekretärs wird im September auch über Vorschläge aus Heidelberg diskutiert: Bei der International Conference on Climate Action (ICCA) werden am 22. und 23. Mai in der Stadthalle 700 geladene Teilnehmer aus aller Welt - unter ihnen Minister, Bürgermeister und Vertreter internationaler Organisationen - über konkrete Projekte für den Klimaschutz beratschlagen.

Auch die Öffentlichkeit soll nicht zu kurz kommen: Neben dem Begleitprogramm, den sogenannten Klimanachbarschaften (Climate Neighbourhoods) vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu), findet eine große Demonstration statt und wird Jugendlichen beim "Youth Climate Summit" eine Diskussionsplattform geboten. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Gipfel:

> Was ist die ICCA? Die Konferenz ist eine Arbeitskonferenz, auf der Führungskräfte nationaler und subnationaler Regierungen - wie Minister -, Bürgermeister sowie hochrangige Vertreter internationaler Organisationen, Initiativen und Netzwerke gemeinsam daran arbeiten, wie die Koordinierung und Zusammenarbeit über alle Ebenen hinweg verbessert werden kann. "Die Konferenz ist daher auch keine öffentliche Fortbildungskonferenz", erklärt ein Sprecher des Bundesumweltministeriums. Organisatoren sind neben dem Bundes- auch das Landesumweltministerium und die Stadt Heidelberg.

Tübingens OB Boris Palmer. Fotos: dpa

> Welche Promis kommen in die Stadt? Neben hierzulande bekannteren Gesichtern wie dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann oder dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, kommen der Botschafter von Kanada, Stephane Dion, die Generalsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC), Patricia Espinosa, oder Raffaele Mauro Petriccione, Generaldirektor Climate Change (CLIMA) der Europäischen Kommission nach Heidelberg. Die Veranstalter warten allerdings noch auf Zusagen weiterer prominenter Konferenzteilnehmer. 2018 hatte Oberbürgermeister Eckart Würzner etwa den ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore eingeladen.

> Was bieten die "Klimanachbarschaften"? Das Highlight wird das Klimaschutzfest am 22. Mai ab 16.30 Uhr am Universitätsplatz sein. Hier können die Besucher nicht nur herausfinden, wie groß ihr eigener ökologischer Fußabdruck ist, sondern gleich klimafreundliche Alternativen zu umweltschädlichem Verhalten testen: Elektrofahrzeuge können bei der VRD Stiftung für Erneuerbare Energien ausprobiert und Lastenfahrräder Probe gefahren werden. Sogar eine eigene Solaranlage können Besucher beim Stand der Initiative für Erneuerbare Energien bauen. Daneben präsentiert das Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main die mehrfach ausgezeichnete Ausstellung "Klimagourmet - Genießen und das Klima schützen": Hier können Besucher sich über die klimatischen Auswirkungen verschiedener Lebensmittel schlau machen. "Und das, ohne lange Texte und komplizierte Diagramme entziffern zu müssen", verspricht Svenja Schuchmann, Projektmanagerin beim Klima-Bündnis, das die Klimanachbarschaften gemeinsam mit dem Ifeu organisiert. Ein weiteres Highlight des Tages: der "Zeitwandler" der Universität der Künste Berlin kann von Bürgern und Konferenzteilnehmern mit Klimaschutzvorschlägen gefüttert werden. Die Maschine macht daraus Zukunftsszenarien, die ab 17.30 Uhr auch den Entscheidungsträgern vorgestellt werden. Diese Vorschläge gehen dann an die Klimakonferenz in Chile.

> Diskutieren auch junge Leute? Beim Youth Climate Summit werden sich junge Menschen vom 20. bis 23. Mai austauschen und Forderungen für die Klimakonferenz formulieren. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

> Wie kann man ein Zeichen setzen? "Klimagerechtigkeit jetzt" heißt das Aktionsbündnis, das am 22. Mai um 16 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz eine Demonstration organisiert, um darauf aufmerksam zu machen, dass die bisherigen Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels nicht ausreichen. Sie fordern: "Systemwandel statt Klimawandel". Die Demo endet gegen 19 Uhr am Karlsplatz.