Dieses „Schreckenstier“ fotografierte Heinz Acker in seinem Schlafzimmer. Foto: Heinz Acker

Heidelberg. (kaz) Bis zu 15 Zentimeter kann es lang sein, mit seinen 15 Beinpaaren ist es blitzschnell unterwegs und es ist ein geschickter Jäger. Kein Wunder, dass Biologen die Hundertfüßer-Art einst "Schreckenstier" nannten. "Im eigenen Schlafzimmer jedenfalls eine unangenehme Begegnung", findet RNZ-Leser Professor Heinz Acker, der eben diese kürzlich in Ziegelhausen machte. Da hatte er das Insekt via Internet bereits richtig als "Spinnenläufer" oder eben "Schreckenstier" identifiziert und herausgefunden, dass die Art aus dem Mittelmeerraum stammt und schon länger in Südbaden heimisch ist.

"Doch seit wann kommt er auch in Heidelberg vor?", wollte Acker wissen. "Mindestens seit 2008" – teilt auf RNZ-Anfrage die städtische Pressestelle mit. Weiter heißt es: "Damals konnte man ihn auf dem alten Güterbahnhofsgelände, auf dem die Bahnstadt errichtet wurde, häufig in alten Kabelkanälen finden. Wahrscheinlich ist die Art über Transporte mit Güterzügen aus dem mediterranen Raum zu uns gelangt. Unter den zunehmend milden Witterungsbedingungen breitet sie sich nun weiter aus."

Denn seine typische Nahrung findet er hier auch zur Genüge – nämlich vor allem Spinnen, wie der Name schon vermuten lässt. Aber auch Silberfischchen fängt sich der fixe Jäger gerne. Weinbauern wüssten den Spinnenläufer als nützlichen Schädlingsvertilger zu schätzen, teilt die Stadt weiter mit. Ebenso, dass das Tier über Giftklauen verfüge, mit denen es seine Beute steche.

Für Menschen ist es in der Regel aber nicht gefährlich, da es deren Haut normalerweise nicht durchdringe. Falls doch, müsse man mit Schwellungen wie nach einem Bienenstich rechnen. So gesehen möchte man sicher keinen Spinnenläufer im Schlafzimmer haben, zumal er ein nachtaktiver Jäger ist.