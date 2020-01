Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der Eklat blieb aus: Denn sollten sich zur Holocaust-Gedenkfeier am Montagabend irgendwelche AfD-Vertreter im Großen Rathaussaal befinden, werde sie aufstehen und gehen, hatte Bunte-Linke-Stadträtin Hilde Stolz angekündigt. Sie ging nicht und von der AfD wurde auch niemand gesichtet. Vielleicht gut so, denn diese Aufregung hätte die Aufmerksamkeit von einer besonders gelungenen Feier, die auch noch extrem gut besucht war, abgelenkt.

Das lag auch an der musikalischen Gestaltung, für die neben den Querflötistinnen der Musik- und Singschule der Chor "Aviv" der Jüdischen Kultusgemeinde verantwortlich war. Vor allem aber der junge Violin-Solist Leo Esselson, ein gebürtiger Heidelberger auf dem Sprung zur großen Musikerkarriere, sorgte mit seinem Mendelssohn-Violinkonzert für heftigen Beifall. Und damit war klar, dass es beim Holocaust-Gedenken am Montagabend nicht nur darum ging, das Vergangene und die Toten zu betrauern, sondern zu feiern, was es an jüdischem Leben in Heidelberg (wieder) gibt.

Aber der eigentliche Star des Abends war das Buch "Stille Helfer": Auf 364 Seiten werden vor allem die 18 Geschichten von Heidelbergern erzählt, die in der Nazi-Zeit Verfolgten halfen – oft nicht mit großer Geste, sondern ganz pragmatisch. Wie die Ziegelhäuser Wäscherin Frieda Müller, die kurz vor Kriegsende ihre jüdische Kundschaft aus Mannheim bei sich im Haus versteckte. Das waren oft ganz gewöhnliche Leute – Bürgermeister Jürgen Odszuck nannte sie "Herr und Frau Courage", die "mit manchmal kleinen Gesten" (so die Mitautorin Ingrid Moraw) – konkret halfen. Für Odszuck ist die Neuerscheinung "ein Lehrbuch für mehr Zivilcourage" – und daher durchaus geeignet für Heidelberger Schulen. Und mehr noch: Das Buch hat eine zeitlos gültige Botschaft: "Zivilcourage kann jeder lernen. Dazu gehören Mut und eine klare Haltung."

Denn entgegen landläufiger Meinung (und Rechtfertigung) wurde nicht jeder, der Juden in der NS-Zeit half, an die Wand gestellt – man musste nur einigermaßen vorsichtig vorgehen. Die Motive für ein solches Handeln waren durchaus unterschiedlich, die "Stillen Helfer" sind noch nicht mal eine Gruppe, die man klar umreißen kann: Da war die Ärztin Marie Clauss, die völlig selbstverständlich Juden weiterbehandelte. Stefanie Pellissier hielt lebenslang zu ihren Freunden, dem jüdischen Ehepaar Polack.

Aber es gab auch den Gestapo-Mann Wilhelm Bender, der zumindest immer mal wieder half (wenn auch eher Juden als Kommunisten). Viele dachten wohl, so Moraw, gar nicht groß darüber nach, was sie da taten – manchen war es wohl selbstverständlich: "Ich hatte einfach keine andere Wahl", zitierte der Geschäftsführende Rektor der Hochschule für Jüdische Studien, Prof. Johannes Heil, eine Berliner Judenretterin.

Aber, und daran erinnerten sowohl Odszuck als auch Heil: Die "stillen Helfer" waren nur eine kleine Minderheit: "Es war nur ein Dutzend Menschen, die die Kraft fanden, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen." Und da Heil schon nach der Erinnerungskultur fragte: Vielleicht sollte die Stadt den einen oder anderen Herrn und Frau Courage mit einer Straße ehren.

Einer der regelmäßigen Gäste beim Gedenktag ist der 93-jährige Hans Flor, der mit jüdischer Mutter, Tante und Nichte – der Vater war "arisch" – ins KZ Theresienstadt kam. Als Ingrid Moraw zu ihm gewandt sagte: "Ich freue mich, dass Sie heute hier sind", applaudierte der Saal. 2012 hielt der außerordentlich rüstige Flor den Vortrag zur Gedenkfeier im Rathaus. Die Jahre vorher wollte er sich zum Erlebten nicht äußern. Gut, dass er es sich doch noch anders überlegt hat.