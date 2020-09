Von Werner Popanda

Heidelberg. Gemüse aus eigenem Anbau, selbst gebackenes Brot und eingemachte Spezialitäten – regionale Lebensmittel und gesundes Essen liegen voll im Trend. Die RNZ stellt in diesem Sommer Hofläden in der Region vor und zeigt, was sie besonders macht. Heute: der Spargel- und Gemüsehof Becker in Kirchheim.

> Was gibt es hier? Wie auch bei manch anderem Hofladen geht das Angebot von Manfred Becker weit über das hinaus, was der Ladenname verspricht. Hier kann man also beileibe nicht nur Spargel und Gemüse erwerben, sondern auch selbst hergestellten gekochten und rohen Schinken sowie Hausmacher Schwartenmagen, Leber-, Blut- und Bratwurst von eigenen Schweinen, wie Becker betont. Zudem will er demnächst erstmals eine von ihm selbst gefertigte Wildschweinbratwurst in sein Sortiment aufnehmen. Dass alle anderen von ihm und seiner Frau Rita angebotenen Produkte – darunter auch Eier, Käse, Nudeln, Obstsäfte, Secco, Cidre, Wein, Marmeladen, Honig und Blumen – entweder vom eigenen Hof oder aus der Region wie der Kurpfalz und der Pfalz oder beispielsweise aus dem Kleinen Odenwald, dem Fränkischen Raum und dem Kraichgau stammen, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Nur der Cidre hat einen etwas längeren Anfahrtsweg. Denn er wird im Elsass hergestellt, schmeckt dafür aber laut Becker einfach grandios. Nur ganz kurz ist der Anfahrtsweg hingegen beim Wein. Der stammt nämlich aus dem Kirchheimer Nachbarstadtteil Rohrbach, genauer: vom Weingut Hans Winter.

> Was ist das Besondere? Bereits vor zwölf Jahren widmete die RNZ Manfred Becker eine ganze Seite, weil es ihm gelungen war, sage und schreibe 20 verschiedene Kartoffelsorten anzubauen. Vor sechs Jahren waren es wiederum die 60 diversen von ihm angebauten Tomatensorten, die der RNZ eine komplette Seite wert waren. An dieser Kartoffel- und Tomatenvielfalt auf dem Kirchheimer Hof hat sich bis heute nichts geändert. Doch sollte berücksichtigt werden, dass nicht alle Kartoffel- und Tomatensorten schlagartig zur gleichen Zeit reif werden. Folglich hat man es immer nur mit einer Auswahl aus den vielen Kartoffelsorten wie Anuschka, Badische Hörnle, Blaue Schweden, Cilena, Highland Burgundy Red, La Ratte, Nicola, Rosa Tannenzapfen und Vitelotte zu tun. Gleiches gilt für die 60 Tomatensorten, zu denen etwa Andenhorn, Gelbes Ochsenherz, Schwarze von der Krim, Rote Zebra, Weißer Pfirsich, San Marzano und Freidorfer Fleischtomate gehören.

> Die Geschichte hinter dem Laden: Seit 1955, seit es den Kurpfalz als einen der Kirchheimer Bauernaussiedlungshöfe gibt, sind die Beckers dort aktiv. Mit der Spargeldirektvermarktung begann die Familie 1973. Ab 1990 folgte dann die Errichtung eines eigenen Gewächshauses sowie die Anschaffung mehrerer Folientunnel. Daher ist der Beckersche Hof immer noch eine kleine Spargelhochburg. Mittlerweile haben sich aber zum "königlichen Gemüse" zahlreiche andere Gemüsesorten hinzugesellt.

> Anfahrt und Umfeld: Den Kurpfalzhof und damit auch den Spargel- und Gemüsehof Becker erreicht man motorisiert über die B 535/Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen. Mit dem Fahrrad klappt es entweder über den anderen Kirchheimer Aussiedlerhof Neurott oder über den Radweg entlang der Speyerer Straße. Auf dem Kurpfalzhof gibt es neben dem "ApartmentHotel Heidelberg Kurpfalzhof" noch die "Heidelberger Holzofenbäckerei" mit Brotspezialitäten und süßen Köstlichkeiten, den Hofladen Mampel (Teil 6 unserer Serie, RNZ vom 27. August) sowie den Obsthof Gieser.

> Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10 bis 18.30 Uhr, Freitag 9 bis 18.30 Uhr und Samstag 8 bis 16 Uhr (Telefon 06221 / 764171). Auf dem Kurpfalzhof findet man den Spargel- und Gemüsehof Becker "ganz hinten rechts".