Jeannette und Stephan Ehrler in ihrem Hofladen im Pfaffengrund. Auch Nudeln macht die Familie selbst. Dafür benutzen sie die Eier, die zu klein für den Verkauf im Laden sind. Und die Legehennen werden am Ende ihres Lebens zu Suppenhühnern. Foto: Hentschel

Von Joris Ufer

Heidelberg. Gemüse aus eigenem Anbau, selbst gebackenes Brot und eingemachte Spezialitäten – regionale Lebensmittel und gesundes Essen liegen voll im Trend. Die RNZ stellt in diesem Sommer Heidelbergs Hofläden vor und zeigt, was sie besonders macht. Heute: der Hofladen des Geflügelhofs Ehrler.

Was gibt es hier? Auf dem Geflügelhof der Familie Ehrler werden viele tierische Erzeugnisse verarbeitet und verkauft. Viele Produkte sind saisonal: Im Sommer gibt es ganze Hähnchen und später im Jahr auch Gänse und Enten, Puten bietet der Hof ganzjährig an. Die Legehennen werden am Ende ihres Lebens zu Suppenhühnern. Auch Nudeln stellt man hier selbst her. Viele Geflügelhöfe machen das so: Auf diese Weise lassen sich Eier, die zu klein für den Verkauf sind, zur Pastaherstellung nutzen. Neben den tierischen Produkten gibt es Gemüse, Äpfel und Erdbeeren von anderen Höfen aus der Region. Im Sortiment finden sich zudem Schnäpse, Liköre und Honig. Die kommen aus dem Schwarzwald, der liebsten Ferienregion der Ehrlers.

>>> Hier finden Sie weitere Berichte über Hofläden in der Region <<<

Was ist das Besondere? Das Futter für die Tiere ist hier nicht nur genfrei, sondern stammt komplett aus eigener Herstellung. Auf den umliegenden Feldern wird eigens dafür Weizen angebaut. Darauf legt Stephan Ehrler Wert und ebenso darauf, dass die Vögel direkt auf dem Hof und von Hand geschlachtet werden. So bleiben den Tieren die stressigen Transportwege erspart. "Das Tierwohl ist uns wichtig", erklärt seine Frau Jeannette. "Die Legehennen leben in Freilandhaltung und die Gänse sind tagsüber immer draußen." Bis die Tiere geschlachtet werden, sollen sie hier ein schönes Leben haben. Die neueste Errungenschaft der Familie ist ein 24-Stunden-Automat. Sogar gekühltes Fleisch kriegt man jetzt rund um die Uhr.

Die Geschichte hinter dem Laden: Die Familie Ehrler betreibt den Hof schon seit vielen Generationen, aber er lag noch nicht immer im Pfaffengrund. Ursprünglich befand er sich in der Bergheimer Straße. 1953 sei man dann von dort ausgesiedelt, erinnert sich Hans Ehrler, Stephans Vater. Damals war es allerdings noch ein Mischbetrieb mit Milchvieh, Schweinen und Legehennen. Die Spezialisierung auf Geflügel kam erst mit der Zeit. Ab 1964 gab es nur noch Legehennen, in den Achtzigern kamen Enten und Gänse hinzu. Direkt vom Hof verkauft wurde schon immer. Erst waren es nur ein paar Produkte wie Milch und Eier, aber Stück für Stück entwickelte sich diese Praxis zum heutigen Hofladen, der mittlerweile die Haupteinnahmequelle darstellt. Am wichtigsten ist auf dem Familienbetrieb aber der Kontakt zum Kunden. "Wir haben diese treue Stammkundschaft, die auch weitere Wege in Kauf nimmt", berichtet Stephan Ehrler. Vor allem zu Weihnachten kämen die Leute für die Gänse von überall her. Seine Frau ergänzt, sie wollten hier kein anonymes Einkaufen. Angestellte und Familienangehörige kennen ihre Kunden und wissen, ob zum Beispiel ein Enkelkind unterwegs ist oder zuhause ein neuer Hund wartet. Die Corona-Krise brachte dem Hof großen Zulauf ein. Das sei nach jeder Krise und jedem Skandal so, sagt Stephan Ehrler, so zum Beispiel auch nach dem Dioxinskandal 1999. Da entdeckten die Menschen auf einmal das Regionale wieder – das hielt damals jedoch nicht lange an.

Anfahrt und Umfeld: Der Hofladen H. Ehrler, Diebsweg 9a, ist mit dem Auto einfach über den Baumschulenweg und mit dem Rad über die Kurpfalzroute zu erreichen. Zu Fuß bietet sich der schön begrünte Heinrich-Menger-Weg, der sogenannte Rentnerweg, von der Haltestelle "Henkel-Teroson-Straße" an.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, Mittwoch bis Freitag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr.