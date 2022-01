Heidelberg. (ani/dns/jul/pne/rie/roh) Spulen wir 365 Tage zurück: An Silvester 2020, mitten im Lockdown, waren sich viele sicher: Das Jahr 2021 wird besser, die Impfungen kommen, Corona wird besiegt. Es kam anders. Das Virus hält die Welt noch immer in Atem, die neue, hochansteckende Omikron-Variante sorgt zunehmend für Verunsicherung. Doch war nicht alles schlecht im zu Ende gehenden Jahr. Wir haben sechs Menschen aus Heidelberg gefragt, was für sie persönlich die beste Nachricht 2021 war, worauf sie sich 2022 freuen – und was sie sich vom neuen Jahr erhoffen.

Beyza Arslan hat sich über Impfungen und den Kultursommer gefreut. Foto: Rothe

> Beyza Arslan-Tenha, 26, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Jüdische Studien und Moderatorin des Podcasts "Mekka und Jerusalem": Der schönste Moment des Jahres war meine zweite Impfung gegen Corona im Mai – ein echter Lichtblick. Auch dass meine Familie geimpft wurde, meine Großeltern schon im Frühjahr, hat mich richtig erleichtert. Großartig war aber auch, dass im Sommer wieder Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen möglich waren. Ich habe die Jüdisch-Muslimischen Kulturtage mitorganisiert und wir haben die ganze Zeit gebangt, wie viel möglich sein wird – am Ende konnten alle Veranstaltungen stattfinden.

Für 2022 versuche ich, zuversichtlich zu sein, dass wir die Bekämpfung der Pandemie globaler denken und Lehren aus diesem Jahr ziehen: Es reicht nicht, wenn nur in Europa viel geimpft wird. Dass wir solidarisch sind als Gesellschaft – etwa mit Älteren und Immunschwachen – haben wir gezeigt, jetzt müssen wir diese Solidarität noch global umsetzen. Und ich freue mich auf einen tollen Sommer mit ganz viel Kultur – und hoffentlich vielen Menschen, die sich noch überzeugen lassen von der Impfung.

Karin Schneider setzt große Hoffnungen in die neue Bundesregierung. Foto: Wieser

> Karin Schneider, 57, Hebamme im Ankunftszentrum für Geflüchtete in Patrick-Henry-Village: Besonders gefreut habe ich mich in diesem Jahr, als eine junge somalische Frau, zu der ich persönlich mehr Kontakt hatte, ihren Bescheid bekommen hat, dass sie in Deutschland bleiben darf. Das war eine wahnsinnige Erleichterung. Ansonsten war für mich das Ergebnis des Bürgerentscheides zum Ankunftszentrum eine fantastische Nachricht. In vielen Ländern geht der Trend ja leider eher in Richtung Abschottung. Doch Heidelberg denkt da klüger und hat damit ein freundliches Gesicht gezeigt.

Für das nächste Jahr habe ich unglaubliche Hoffnungen, dass das bei der neuen Bundesregierung ähnlich sein wird, dass sie in der Innen- und Außenpolitik neue Wege geht und den Umgang mit Geflüchteten verbessert. Wir haben ja direkt mit den Menschen zu tun, die unter den Wahnsinnsbedingungen an den EU-Außengrenzen leiden. Das muss sich ändern und die neue Regierung zeigt da eine Menge positive Ansätze. Für mich persönlich hoffe ich, dass ich irgendwann mal wieder gefahrlos ohne Maske arbeiten kann.

HNO-Arzt Cem Bulut wünscht sich Gesundheit für alle Menschen. Foto: pr

> Cem Bulut, 39, Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ausgezeichnet mit dem Ig-Nobelpreis der Harvard-Universität: Die beste Nachricht des Jahres war für mich, dass man wieder Aktivitäten ausüben konnte, die man seit Pandemie-Beginn nur eingeschränkt machen durfte: Freunde und Familie treffen, ins Restaurant gehen und reisen. Und dass einem bewusst wurde, wie wenig selbstverständlich das alles ist. Für das kommende Jahr wünsche ich mir wieder mehr solcher Normalität – dass wir alle das Leben wieder mehr genießen können.

Und natürlich wünsche ich mir Gesundheit für alle Menschen, die ich kenne und liebe. Und dass der Karlsruher SC noch den einen oder anderen Sieg einfährt.

Hildegard Fahsold freute sich 2021 über den Ausgang der Bundestagswahl. Foto: Hentschel

> Hildegard Fahsold, 81, arbeitet seit 15 Jahren als Ehrenamtliche beim Ambulanten Kinderhospizdienst in Heidelberg: Die große Freude des Jahres war für mich der Ausgang der Bundestagswahl. Weil ein neuer Stil in die Politik kommt, ein anderer Kommunikationsstil. Die Art und Weise, wie die Ampelkoalition gebildet wurde, ist ein Beispiel dafür. Es drangen nur sehr zurückhaltend Informationen nach außen, entsprechend kamen nicht gleich irgendwelche lästigen und überflüssigen Kommentare über die Medien. Das fand ich sehr beachtenswert. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass wir die Pandemie nicht nur als große Belastung, sondern auch als Chance begreifen. Ich sehe es für meinen Teil so, dass wir am Beginn einer tiefgreifenden Veränderung sind. Denn das Virus greift gewaltig in unsere Strukturen und Gewohnheiten ein. Das Lebenstempo verlangsamt sich. Diese Veränderung braucht Zeit. Die Pandemie hat uns auf das Heute verwiesen. So entsteht die Frage, was ich eigentlich wirklich will, wo der Sinn im Leben liegt. Für mich liegt er im Hier und Jetzt. Ich wünsche mir, dass im neuen Jahr die Bereitschaft einsetzt, die Veränderungen zu sehen und anzunehmen, dass wir nicht die Geduld verlieren. Denn wir kommen da durch – mit der entsprechenden Bereitschaft.

Shamil Ustaev hofft für 2022, dass er Ringer-Weltmeister wird. Foto: Rothe

> Shamil Ustaev, 21, Profi-Ringer, der im Alter von 16 Jahren mit seiner Familie aus der Kaukasus-Republik Dagestan nach Deutschland geflohen war und heute im Stadtteil Boxberg lebt: Für mich persönlich war die beste Nachricht 2021, als ich gehört habe, dass ich als Ringer zur Weltmeisterschaft nach Norwegen fahre. Wenn man zehn Jahre trainiert, fehlen einem in so einem Moment die Worte. Ich war nominiert, diese Emotion kann man gar nicht beschreiben! In Norwegen kam ich unter die Top 15 in meiner Gewichtsklasse unter 70 Kilo.

Fürs nächste Jahr hoffe ich, meine Ausbildung als Industriekaufmann zu bestehen – im Mai sind die Prüfungen. Und natürlich hoffe ich auch darauf, Weltmeister zu werden! Im September oder Oktober soll die Weltmeisterschaft im Ringen stattfinden, natürlich nur, wenn die Corona-Lage das erlaubt. Dort Erfolg zu haben, wäre einfach unglaublich.

Für Anna Wienhard die beste Nachricht 2021: die Zulassung der Impfstoffe. Foto: Rothe

> Prof. Anna Wienhard, 44, Mathematik-Professorin an der Universität Heidelberg: Die beste Nachricht im letzten Jahr war für mich Ende 2020 / Anfang 2021, als der mRNA-Impfstoff zugelassen wurde. Das hat es uns erlaubt, in der Pandemie ganz anders agieren zu können. 20 Jahre lang wurde an mRNA-Impfstoffen für individualisierte Krebstherapien geforscht. Dieses Wissen konnte dann in der Pandemie eingesetzt werden und hat die schnelle Bereitstellung von Impfstoffen erst ermöglicht. Zum neuen Jahr wünsche ich mir sehr, dass es wieder mehr Möglichkeiten zu persönlicher Interaktion geben wird.

Auch bei uns an der Universität fehlt einfach der Austausch mit den Studenten oder Doktoranden. Denn auch bei Kaffeepausen kommen doch oft sehr interessante Gespräche und Themen zustande. Außerdem hoffe ich sehr, dass wir im gesellschaftlichen Diskurs gelassener werden. Denn Meinungsverschiedenheiten werden immer sehr persönlich genommen, anstatt sachlich diskutiert zu werden.