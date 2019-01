Von Birgit Sommer

Heidelberg. Ob ein Kind gut hören kann, wird schon in seinen ersten Lebenstagen getestet. Seit 2009 gehört das zur U2-Untersuchung, die in der Geburtsklinik oder beim Kinderarzt durchgeführt wird. Das ist auch wichtig, denn von den 100.000 Babys, die jährlich in Baden-Württemberg geboren werden, zeigen 8000 auffällige Befunde - von diesen stellen sich schließlich 150 Kinder als beidseitig ertaubt und eine größere Zahl als schwerhörig heraus. Eine Behandlung sollte möglichst in den ersten sechs Lebensmonaten beginnen.

Damit die Familien schnell Hilfe bekommen, gibt es nun die erste Hörtracking-Zentrale des Landes Baden-Württemberg am Universitätsklinikum Heidelberg. Angesiedelt ist sie am Dietmar-Hopp-Stoffwechselzentrum im Neuenheimer Feld. Dort sollen die Babys mit auffälligen Hörtest-Ergebnissen noch einmal gründlich untersucht werden und die passende Behandlung angeboten bekommen.

"Nur wer richtig hört, kann auch richtig sprechen lernen", erklärt Prof. Peter Plinkert, der Chef der HNO-Klinik, "leider bekommen bis zu 40 Prozent der betroffenen Kinder zu spät die richtige Förderung und Behandlung." Das könne große Auswirkungen auf ihren Lebensweg haben. Denn der eigentliche Hörprozess und damit die spätere Spracherkennung läuft nicht im Ohr, sondern im Gehirn ab. Kommen keine elektrischen Signale im Gehirn an, weil das Kind nicht oder nur unvollständig hört, bilden sich entscheidende neuronale Verbindungen erst gar nicht aus - und die Kinder haben später große Schwierigkeiten, das Sprechen zu erlernen.

Auch wenn das neugeborene Baby selbst noch gar nicht reagieren kann - der schmerzfreie Hörtest bei der "U2" funktioniert. "Kurze Schallreize, sogenannte Klicks, die mit einer kleinen Sonde im äußeren Gehörgang abgegeben werden, führen zu einer mechanischen Reaktion des Innenohrs", erklärt Prof. Plinkert. Diese Reaktion wird als Schall wieder nach außen getragen: "Ein intaktes funktionierendes Ohr reagiert auf die Klicks mit einem eigenen messbaren Geräusch."

Baden-württembergische Krankenhäuser sind verpflichtet, die Daten aus dem Hörtest an ihre Geschäftsstelle zur Qualitätssicherung weiterzuleiten. Mit dem Einverständnis der Eltern werden diese Daten dann an das Universitätsklinikum Heidelberg übermittelt. Das Hörtracking-Team ruft die Eltern an oder schreibt sie an, vermittelt auch einen Termin in einer ortsnahen Beratungsstelle, um den ersten Befund noch einmal überprüfen zu lassen. "Bei den meisten Kindern bestätigt sich die Diagnose nicht; es gibt eine Reihe von Fehlerquellen", beruhigt Plinkert.

"Hörschäden tun nicht weh", erklärt Prof. Georg Hoffmann, der Leiter des Kinder- und Jugendzentrums der Uniklinik, warum Eltern vielleicht nicht aufmerksam genug sind. "Im Gegensatz zu manch anderen angeborenen Erkrankungen leiden die Babys nicht, sondern wirken glücklich und zufrieden. Auch wenn ihre Welt sehr still ist."