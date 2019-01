Heidelberg. (mün) Eine Hochwasserwelle ist auf dem Neckar unterwegs und sorgt für Straßensperrungen und Umleitungen. Der Pegel bei Heidelberg ist am Montagfrüh über 3,50 Meter gestiegen (hier ein Link zur Hochwasservorhersagezentrale). Die Bundesstraße B37 unter der Alten Brücke musste deswegen geschlossen werden. Die tiefste Stelle in Heidelberg wird bei einem Pegelstand von 3,55 Meter überflutet (hier der Link zur Webcam).

Nach Angaben des städtischen Hochwasserbüros wird der Scheitelpunkt des Hochwassers wahrscheinlich am Montag gegen 20 Uhr Heidelberg passieren. Der Neckar soll dann knapp unter vier Meter sein. Nach derzeitigem Stand werden keine weiteren Ufergebiete in der Stadt Heidelberg überflutet.

Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht zahlreiche Fahrzeuge an der B37 zwischen der ehemaligen Tankstelle Seppl und dem Neckarmünzplatz angeschleppt. Fraglich ist derzeit, ob eine Tiefgarage am "Hackteufel" mit dem Neckarwasser vollläuft. Dort wird gerade saniert, so ein Polizeisprecher.

Auch in Neckarsteinach und Neckargemünd ist der Neckar über die Ufer getreten.

Nach bisherigen Schätzungen wird der Pegel nur langsam sinken. Deswegen wird erwartet, dass die B37 bei der Heidelberger Altstadt möglicherweise erst am Dienstagmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, wenn der Pegel unter die Marke von 3,55 Meter sinkt.

> Autofahrer aus Richtung Heidelberg-Schlierbach müssen entweder am Karlstor in den Schlosstunnel abbiegen und über die Friedrich-Ebert-Anlage weiterfahren. Oder aber sie nutzen die Neuenheimer Uferseite ab Heidelberg-Ziegelhausen. Gleiches gilt in Fahrtrichtung Osten gen Neckargemünd.

> Busfahrgäste der Linien 30, 33, und 35 müssen ebenfalls mit Beeinträchtigungen rechnen, da die Buslinien durch den Schlossbergtunnel umgeleitet werden.

Die Linie 30 wird in Fahrtrichtung MPI Astronomie zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Molkenkur über den Schlossbergtunnel umgeleitet und bedient dabei die Haltestelle Peterskirche. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt. Ab der Haltestelle Molkenkur fährt die Linie 30 weiter auf dem regulären Linienweg.

wird in Fahrtrichtung MPI Astronomie zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Molkenkur über den Schlossbergtunnel umgeleitet und bedient dabei die Haltestelle Peterskirche. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt. Ab der Haltestelle Molkenkur fährt die Linie 30 weiter auf dem regulären Linienweg. Die Linie 33 wird in Fahrtrichtung Bismarckplatz zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Bismarckplatz über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz.

wird in Fahrtrichtung Bismarckplatz zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Bismarckplatz über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz. Die Linie 35 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Bismarckplatz über den Schlossbergtunnel und die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen Neckarmünzplatz, Alte Brücke, Marstallstraße, Kongresshaus und St. Vincentius-Krankenhaus.

Update: 14. Januar 2019, 8.40 Uhr