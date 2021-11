Von Anica Edinger

Heidelberg. Seit 2011 steht fest: In Heidelberg, der Geburtsstätte des deutschen Hip-Hop, soll es ein Hip-Hop-Archiv geben. Viele Jahre lang passierte nach dem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss allerdings erst einmal nichts – bis Hip-Hop-Pionier Frederik Hahn alias "Torch" der Stadt im November 2019 seine Archivalien für das geplante Archiv übergab.

Mittlerweile ist viel Bewegung in dem Thema. Jetzt präsentierte Toni Landomini in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses, was in den nächsten Jahren in Sachen Hip-Hop-Archiv passieren soll. Landomini alias "Toni L." gründete im Jahr 1987 gemeinsam mit Torch "Advanced Chemistry" und zählt so zu den Pionieren des deutschen Hip-Hop. Zu den Archivalien, die in dem Archiv zugänglich gemacht werden sollen, zählen über 3000 Objekte – die bereits alle in einer Datenbank erfasst sind. "Kassetten, Merchandise, Plakate, Flyer, Equipment, Fanpost, Presseartikel, Flyer, Fotos", zählte Landomini auf. Damit könne künftig quellenbasierte Geschichtsforschung betrieben werden. Zudem solle das Archiv auch themenspezifische Ausstellungsräume beinhalten, Wissen vermitteln, eine lebendige Begegnungsstätte für Jung und Alt sein. Die Zielgruppe: "Fünf- bis 111-Jährige", sagte Landomini.

Das Archiv soll erst einmal in die ehemaligen Stallungen beim künftigen Karlstorbahnhof auf den Campbell Barracks in der Südstadt ziehen – dort, wo auch ein zweites Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum entstehen soll. "Spätestens", so Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson, "zum 1. Januar 2023." Als Rechtsform solle eine Stiftung dienen, damit die Stadt nicht selbst als Mieter auftritt. Denkbar wäre eine "Frederik-Hahn-Stiftung".

Die ganz große Vision jedoch, das ist nicht das Archiv, sondern das ist das Heidelberger Hip-Hop-Center. Bis 2030, gaben Landomini und Erichson als Ziel aus, solle das Hip-Hop-Center aus den Stallungen herauswachsen und ein neues, eigenes Zuhause bekommen. "Wir als Stadt werden alles dafür tun, dass das möglich ist", versprach Erichson. Spätestens bis zu den nächsten Haushaltsberatungen wolle die Verwaltung ein detailliertes Raum- und Personalkonzept vorlegen, sodass die entsprechenden Gelder im nächsten Doppelhaushalt eingestellt werden könnten.

Die Stadträtinnen und Stadträte im Kulturausschuss zeigten sich regelrecht begeistert von den Plänen der Stadt und den Heidelberger Hip-Hoppern. "Endlich mal ein Projekt nicht nur für die Alten und Mittelalten", befand Hilde Stolz (Bunte Linke). Sie freue sich sehr, dass das Archiv beziehungsweise das Center nun endlich – "trotz anfänglicher Schwierigkeiten" – auf einem guten Weg sei. "Hip-Hop is coming home" – der Hip-Hop kommt nach Hause, freute sich auch Grünen-Stadtrat Julian Sanwald. Der Sprechgesang und die gesamte Kultur drum herum habe einen "enormen Stellenwert" für die Stadt. Es sei toll, dass das bald endlich sichtbar werde.