Heidelberg. (tt) Zum Artikel "Nicht alle RNV-Mitarbeiter wollen weg von hier" nimmt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Stellung. In der Mitteilung heißt es: "Der Betriebshofmanager Uwe Bub sowie die Teamleiter Rüdiger Schork und Peter Elz verstehen nicht, warum ein enormer Aufwand betrieben und viel Geld in die Hand genommen werden soll, um nicht mehr zeitgemäße Betriebsabläufe aufrecht zu erhalten: ,Wo arbeiten denn heute noch Menschen wie vor hundert Jahren? Hier ist es viel zu eng! Klar, vor Jahrzehnten war das gut, aber wir sind gewachsen und mittlerweile ist der Betriebshof viel zu klein.‘ Alle drei sind sich einig, dass es eine grundsätzlich positive Haltung in der Belegschaft gegenüber dem Projekt gibt.

Es herrscht Verwunderung über die in der Presse zitierten Aussagen von Kollegen, die betriebliche Details eines neuen Betriebshofs am Großen Ochsenkopf kritisieren. Torsten Salchow, seit 1995 Fahrer, äußert sich besorgt: ,Die Zukunft des ÖPNV steht auf dem Spiel. Insgesamt wundern sich viele Kollegen, woher die zitierten Informationen in der RNZ überhaupt kommen. Viele Dinge werden ja aktuell noch besprochen und sind in den Planungen, die uns vorgestellt wurden, noch nicht endgültig festgelegt.‘"

In einem internen Schreiben an die Belegschaft erklären Geschäftsführer Martin in der Beek, der Erste Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Thomas Blase und Personalleiter Steffen Grimm: "Bei uns arbeiten mehr als 2200 Menschen aus mehr als 50 Nationen, eine bunte Vielfalt - auch an Meinungen und Ansichten - ist da ganz selbstverständlich. Wir erkennen an, dass nicht jede unternehmerische Entscheidung von allen für gut befunden wird. Der Betriebsrat und die Geschäftsführung stehen gemeinsam zur geplanten Verlagerung des Betriebshofes auf den Großen Ochsenkopf. Und wir danken all denjenigen aus unserer Belegschaft, die uns auf unserem Weg der Veränderung konstruktiv unterstützen und aktiv begleiten, denn das, so sind wir überzeugt, ist die große Mehrheit von Ihnen."

Und die Stadt ergänzt: "Die RNV legt seit Jahren klar dar, dass die Arbeitsbedingungen im heutigen Betriebshof eine enorme Belastung für die Beschäftigten darstellen. Die RNV hat in mehrjähriger öffentlicher Planung und Diskussion aufgezeigt, dass sowohl die Arbeitsbedingungen wie die betrieblichen Abläufe mit der Verlagerung entscheidend verbessert werden können. Die Stadt unterstützt diesen Wunsch nach Verbesserungen."