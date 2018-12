Heidelberg. (mio) Weihnachten ist eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit - und das klappt doch am besten mit anderen Menschen. Die Kirchen bieten dafür in diesem Jahr ein buntes Programm. Manchmal geht es dabei aber nicht ganz so ruhig zu. Ein Überblick:

Weihnachten im Bahnhof: Die Bahnhofsmission lädt am Montag, 24. Dezember, um 15.15 Uhr zu einer ökumenischen Feier unter dem Motto "Weihnachten und Segen" in den Hauptbahnhof ein. Die Pfarrer Matthias Schärr und Christof Heimpel werden die Weihnachtsgeschichte lesen, Christian Kurtzahn wird sie auf dem E-Piano begleiten. Schon um 14.30 Uhr füllen 40 Trompeten und Posaunen unter Leitung von Martina Bißecker-Ernst die Halle mit Weihnachtsliedern.

An Weihnachten nicht alleine: Hier ist jeder willkommen: In der Kapellengemeinde, Plöck 49, findet am Montag, 24. Dezember, um 16.30 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst statt. Danach gibt es in der Kapelle ein Festmahl mit Würstchen und Kartoffelsalat. Es ist eine Aktion in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Heidelberg. Pfarrer Florian Barth und Martin Heß sagen: "Auch wenn immer mehr Menschen alleine leben, müssen sie Weihnachten nicht alleine verbringen."

Weihnachten mal anders: Zu einem ökumenischen Gottesdienst lädt die Citykirche am Montag, 24. Dezember, um 22.30 Uhr in das Betriebswerk, Am Betriebswerk 5, ein. Kerzen werden eine weihnachtliche Stimmung verbreiten, zum Teil wird der Raum mit Goldfolie geschmückt.

Rock und Pop zu Weihnachten: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Mittwoch, 26. Dezember, gibt es in der Providenzkirche ein "Citykirche-Rock’n’Pop - Xmas Special": Die Band "Lewczuk Hoch 3" wird alte und moderne Weihnachtslieder im Pop-, Rock- und Jazzgewand spielen.