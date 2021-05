Heidelberg-Neuenheim. (pol/mare) Der 38-jährige Vermisste aus Sinsheim ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das berichtet die Polizei.

Der Vermisste war zur Behandlung in der Notaufnahme der Medizinischen Klinik im Neuenheimer Feld. Hier sollte er sich einer dringend erforderlichen Untersuchung unterziehen. Gegen 17.45 Uhr verließ er jedoch noch vor der Untersuchung das Krankenzimmer und die Klinik.

Er wurde am frühen Dienstagnachmittag in Heidelberg von Polizeibeamten gefunden und in Gewahrsam genommen. Er wurde zwischenzeitlich zur weiteren Behandlung in die Obhut der Ärzte einer Fachklinik übergeben.

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 14.02 Uhr