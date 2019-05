Heidelberg. (pol/rl) Ein auf die Gleise gelegtes Fahrrad sorgte am Freitagnachmittag für erhebliche Zug-Verspätungen. Das Rad lag zwischen den Haltepunkten Kirchheim/Rohrbach und St. Ilgen/Sandhausen. Er wurde von einem durchfahrenden "Flixtrain" erfasst und in die angrenzende Schallschutzwand geschleudert. Der Zug bekam dabei nur einige Kratzer am Schneeräumer und konnte weiterfahren.

Um den Sachverhalt aufzunehmen wurden jedoch die Gleise von 15.49 bis 16.22 Uhr teilweise gesperrt. Dadurch kam es bei mehreren Zugverbindungen zu einer Gesamtverspätung von insgesamt 208 Minuten. Zudem mussten Linien umgeleitet werden, einige Bahnhöfe wurden von betroffenen Linien nicht mehr angefahren. Es kam zu Teilausfällen.

Die Bundespolizei Karlsruhe bittet um Hinweise auf die Personen, die das Fahrrad auf die Schienen gelegt haben, unter der Telefonnummer 0721/120-160.