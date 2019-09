Beim Start in der Poststraße, an der Stadtbücherei, sah es schon nach jeder Menge Demonstranten aus, aber da schätzten die Organisatoren die Menge noch auf 2000 Teilnehmer. Foto: Gerold

Von Micha Hörnle

Es war eine der größten Demos, die Heidelberg je erlebt hat: Nach Polizeiangaben – und dem widersprachen auch die Organisatoren nicht – zogen gestern Mittag bei der bisher teilnehmerstärksten „Fridays for Future“-Demonstration etwa 10 000 Menschen für mehr Klimaschutz durch die Innenstadt. Auch für den Leiter des Reviers Mitte, Uwe Schrötel, war das der größte Protestmarsch, den er bis dato als Polizist begleitet hatte. Nach über drei Stunden eines mit 1,5 Kilometer extrem langen Menschenzuges von der Poststraße bis zum Marktplatz konnte er den Organisatoren seine Anerkennung nicht versagen: „Das ist schon eine Leistung, in Heidelberg 10 000 Menschen zu mobilisieren.“

Es blieb alles friedlich – von ein „paar dummen Kommentaren am Rande“ einmal abgesehen, die Mitorganisatorin Line Niedeggen genervt haben. Sie und Larissa Müller waren selbst völlig überrascht, wie viele gekommen waren: „Wir hatten 3000 Personen angemeldet, aber auf 5000 gehofft. 10 000 sind der Wahnsinn.“ Dabei bemerkten sie schon bei ihrem Start gegen 11 Uhr in der Poststraße: „So viele waren wir bei Fridays for Future noch nie.“

Bemerkenswert war vor allem, dass es nicht nur junge Menschen waren, die gestern auf die Straße gingen, sondern auch viele ältere Semester: Ingeborg Egenberger aus Osterburken feierte ihren 65. Geburtstag mit Familie und Freunden bei der Demo: „Ich war schon im Hambacher Wald, und jetzt eben in Heidelberg. Klimaschutz ist nun wirklich ein Thema, das alle Generationen angeht.“

Überhaupt: Stark war gerade das Heidelberger Umland vertreten, wie etwa Sieglinde Mosbrucker aus Dielheim mit ihren Kindern Christian und Lea, die im Kostüm des Sensenmanns ein Schild „Earth is dying“ („Die Erde stirbt“) trug: „Ich habe mir heute einen Tag Urlaub genommen. Je mehr wir heute sind, desto mehr Aufmerksamkeit erhält das Anliegen.“ Mechthild Rupp (67) aus Heidelberg war „schon auf so vielen Demonstrationen, aber keine hat mir so imponiert wie diese“. Sie findet es „klasse, dass die jungen Leute sagen, was sie wollen“. Sie stehe hier „für meine Enkel, und das tut mir richtig gut“.

Ähnlich sah es Georg Konradi (71), der mit seinem Erscheinen seine „Solidarität mit den jungen Leuten“ zeigen will. Und er weiß: „Wir stehen vor der Riesenaufgabe, etwas ändern zu müssen.“ Karl Risch (75) war selbst einmal Schuldirektor, am Englischen Institut – und gestern das erste Mal auf einer Demonstration: „Nicht nur die Jugend, auch die Erwachsenen sind hier. Das erhöht den Druck auf die Politik, aber auch jeder einzelne kann jetzt schon etwas tun.“ Und Hans Steinmassl (74) hofft, „dass es eine Minute vor zwölf und nicht fünf nach zwölf ist, um das zu reparieren, was in den letzten 30 Jahren verpennt wurde“. Ulrike Pecht vom Kurpfälzischen Museum gehörte zu den städtischen Angestellten, die zwar für die Demo nicht freibekamen, die Fehlzeit aber ohne Probleme nacharbeiten dürfen: „Ich bin so überwältigt von der Resonanz. Und dabei hieß es immer, diese Jugend macht nix!“

Die vielen Nicht-mehr-so-ganz-Jungen beim Zug fielen auch dem 18-jährigen Mathis Hager auf: „Ich finde es beeindruckend, wie viele Leute unterschiedlichsten Alters heute gekommen sind, um für eine gemeinsame Sache einzustehen! Es ist wichtig, der Politik zu zeigen, dass wir mit der momentanen Klimapolitik nicht einverstanden sind und eine 180-Grad-Wende brauchen.“

Zahlenmäßig vielleicht nicht so präsent, aber durchaus wahrnehmbar waren die jungen Familien, die mitmarschierten. Wie die beiden Heidelberger Familien Sunderer und Holoch. Susanne Holoch und Julia Sunderer waren mit ihren Kindern da – die Männer mussten arbeiten –, und bei den Holochs ging man arbeitsteilig vor: Felix, der ältere der fünf Kinder, hatte für seine Schwester Helene ein Plakat gebastelt: „Rettet die Eisbären!“. Und am Kinderwagen prangten „Kein Flug ist klug“ und „Opa, was ist ein Schneemann?“.

Die größte "Fridays for Future"-Demo in Heidelberg Reporter: Micha Hörnle / Kamera und Produktion: Vanessa Dietz/Selma Badawi

Überhaupt hatte die Demonstration etwas erfrischend Nicht-Professionelles: Fast alle Plakate waren selbstgebastelt, mit am originellsten war: „Früher war der Fisch in der Verpackung. Heute ist die Verpackung im Fisch.“ Und doch lief alles diszipliniert ab, genau wie Organisatorin Larissa Müller als Auflagen vorgegeben hatte: „Hinterlasst keinen Müll. Keinen Alkohol, keine Drogen. Und bitte nicht rauchen. Und auf die Anweisungen der Polizei achten.“

Die Organisatoren waren sogar Profis genug, fix noch das Klimapaket der Bundesregierung zu kommentieren. Line Niedeggen sagte der RNZ: „Das ist unfassbar lasch. Wenn heute 1,4 Millionen Leute in Deutschland auf die Straße gehen, zeigt das, wie sehr besorgt die Bevölkerung ist.“