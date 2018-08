Von Karla Sommer

Heidelberg. Pasquale Dimauro findet: "Die ‚Rose‘ in der Hegenichstraße 10 hat einen der schönsten Biergärten Heidelbergs" - und so ganz falsch ist das nicht, misst man deren Außenbereich an dem, was einen echten Biergarten ausmacht: Kies unter den Füßen und große, schöne Bäume als Schattenspender. Der Italiener ist seit 15 Jahren Pächter der "Goldenen Rose" in Kirchheim und mächtig stolz auf seinen Biergarten, den er mit Absicht so gelassen hat, wie er ihn vorgefunden hat. Lediglich ein Holzhäuschen für die unmittelbare Getränkeversorgung wurde neu gebaut.

> Die Atmosphäre: "Ist das nicht schön, wenn unter den Füßen der Kies knirscht?", schwärmt ein Gast, der unter den Platanen bei großer Hitze schon um 17.30 Uhr Schatten und Entspannung gefunden hat. Das genießt er bei einem kalten Bier, während seine Frau sich einen kühlen Weißwein servieren lässt. Beide lieben die freundlichen Italiener wie Pasquale und seinen Cousin Michele, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat - mal auf Deutsch, mal auf Italienisch. Hier fühlt das Paar sich wohl und immer gut bedient.

> Die Sitzplätze: Kaum zu glauben, aber im grünen Außenbereich der "Rose" gibt es 170 Sitzplätze. Und sie sind oft während der warmen Jahreszeit und ganz besonders während der Hitzewelle komplett besetzt. Dass dennoch die Bestellungen und der "Ausstoß" aus der Küche reibungslos laufen, grenzt an ein Wunder. Außer den Kirchheimern kommen die Gäste auch aus der weiteren Umgebung, erzählt Dimauro.

> Die Spezialitäten: "Fisch vom Grill", antwortet Pasquale Dimauro spontan. Mal was anderes als Pizza - obwohl die auch nicht zu verachten ist, wie der Nachbartisch berichtet. Den Fisch, so erzählt der Apulier, bezieht er vom Fischgroßhandel Italpesca, wie er alle Zutaten - sogar den Weizen - aus Italien bekommt. Also den Schinken aus Parma oder die Salami aus Kalabrien. Die Speisekarte für den Außenbereich ist erstaunlich umfangreich und enthält diverse Vorspeisen wie Vitello Tonnato, Salate, Grill- und Pastagerichte und natürlich Pizzen. Hinzu kommen aktuelle Angebote und Tagesgerichte. Fleisch wie Bisteca alla Griglia (Rumpsteak) wird für Pastamuffel mit Rosmarinkartoffeln serviert.

> Die Getränkepreise: Alle italienischen Weine im 0,2-Liter-Glas kosten 4,60 Euro. Hinzu kommen noch aktuelle Angebote auf der Tafel. Wer die lokalen Tropfen bevorzugt, kann auf zwei Clauer-Weine für jeweils 4,40 Euro zurückgreifen. Ein Weizenbier kostet 3,80 Euro.

> Die Geschichte: Das Gasthaus "Zur Goldenen Rose" wurde 1827 als viertes Gasthaus in Kirchheim vom Bauer Georg Adam Lüll gegründet. Drei Generationen lang führte seine Familie das Lokal. Damals war Kirchheim ein kleines, landwirtschaftlich geprägtes Dorf mit kaum mehr als 800 Einwohnern. Ob hier am 2. Oktober 1815 Johann Wolfgang von Goethe, der mit den Gebrüdern Boisserée bei der befreundeten Pfarrerfamilie Mauer im Kirchheimer Pfarrhaus in der Oberdorfstraße vorbeischaute, auch in die "Rose" auf ein Glas Wein eingekehrt ist, weiß man nicht. Aber damit schmücken, dass der Dichterfürst in der Nähe war, kann man sich auf jeden Fall. 1892 war das Schicksalsjahr des Hauses in der Hegenichstraße: Im September brannte die Gaststätte mit allen Gebäuden ab. Nach einem Jahr war sie wieder aufgebaut. Der MGV 1880 konnte nun auch wieder sein Vereinsgasthaus beziehen. 1948 wurde auf Initiative dieses Gesangsvereins im Saal der "Rose" der Badische Sängerbund wiedergegründet.

> Öffnungszeiten: Das Gasthaus hat von Montag bis Samstag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr und am Sonntag durchgehend von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet. Der Biergarten ist nur "bei schönem Wetter" (Dimauro) geöffnet - am besten vorher unter Telefon 06221 / 7152277 anrufen und nachfragen.

