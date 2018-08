Von Karla Sommer

Heidelberg. Sie ist nicht nur Wirtin, sondern manchmal auch Samariterin - und sie ist Herrin über einen großen Biergarten im Pfaffengrund. Silvia Ehret steht seit 31 Jahren nicht nur am Herd und hinter der Theke, sondern ist auch Ansprechpartnerin und manchmal sogar Kummerkasten für ihre Stammgäste, die auch ihretwegen in den Biergarten der Gartenfreunde Himmelswiese kommen. Die Betonung liegt dabei auf auch. Denn was in der kleinen Kneipe unter der großzügigen Pergola und im weiten Rund des Biergartens auf die Tische kommt, ist nicht nur für den kleinen Geldbeutel erschwinglich, sondern schmeckt auch "wie bei Muttern".

Die Atmosphäre: Auf der Himmelswiese kennt man sich und hockt locker beieinander. Denn die Gartenfreunde und die Pfaffengrunder Stammgäste sind das ganze Jahr über die wichtigsten Besucher. Bei dem überwiegend guten Wetter ist es jetzt nachvollziehbar, dass aus einem gelegentlichen Besuch der Himmelswiese ein regelmäßiger geworden ist. Und da nette Bewirtung, moderate Preise und ein Biergarten im Grünen sich schnell in Heidelberg herumsprechen, ist der Pfaffengrunder Geheimtipp auch keiner mehr.

Wer Stammgast ist, der weiß, dass Silvia Ehret das ganze Jahr Ideen hat, wie man die Besucher bei Laune hält. Da ist zum einen der "Funzelabend" mit angeblich tausend Lichtern und Livemusik im August, zum anderen im November die Halloween-Party oder im Dezember ein Weihnachtsmarkt, ganz zu schweigen vom bunten Tanz in den Mai oder dem Mutter- und dem Vatertag. Da gibt es immer Livemusik - übrigens auch am 8. September. Da findet auf der Himmelswiese ein Oktoberfest statt, ganz zünftig mit Dirndl und Lederhosen. Und wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, ist der Biergarten immer mit einbezogen und reichlich geschmückt, was Silvia Ehret richtig Spaß macht - immer noch!

Denn sie hat ihre gute Laune und ihr "Stehvermögen" in den 31 Jahren nicht verloren. Das bedeutet, dass sie meistens von 11 bis 23 Uhr vor Ort ist - sehr zur Freude der Gäste wie beispielsweise der "Stammtischler" aus Eppelheim und Ketsch, die jeden Tag pünktlich zur Öffnungszeit eintrudeln.

Die Sitzplätze: Der Biergarten verfügt inklusive des überdachten Teils über gut 100 Sitzplätze, die in verschiedenen Bereichen unterschiedlich angeordnet sind. So hat jede Ecke ihren eigenen Charakter. Neben den typischen Sitzgelegenheiten gibt es kleine Kuschelecken mit Sofas und auch ein paar Stehtische. So kann sich jeder Gast nach Lust und Laune seinen Platz aussuchen. Wenn aber auch noch die Radfahrer, die auf der Kurpfalzroute unterwegs sind, hier für eine Rast vorbeikommen, heißt es: Nimm, was noch frei ist.

Die Spezialitäten: Den Flammkuchen nennt Silvia Ehret als erstes, wenn man sie nach ihren Spezialitäten fragt. Den gibt es in vielen Variationen - auch vegetarisch. Und dann ist es der Wurstsalat, der zurzeit nicht nur gegessen wird, weil er ideal in der warmen Witterung ist, sondern weil er, handgeschnitten, wirklich lecker ist - auch als Schweizer Variante mit Käse. Auch der Toast Hawaii wird ebenso gern bestellt wie der Stramme Max. Nicht zu vergessen den Grillabend, den es jeden Mittwoch bei schönem Wetter ab 17 Uhr gibt und an dem das Steak der "Renner" ist. Das alles gibt’s zu günstigen Preisen: Man findet nichts über zehn Euro auf der Karte.

Die Getränkepreise: Das Bier vom Fass (0,3 Liter) kostet 2,50 Euro, das Weißbier 2,90 Euro. Die Weine sind überwiegend vom Weingut Adam Müller (Leimen) und kosten 3,60 Euro für ein "Viertele". Die große Cola bekommt man für 2,40 Euro und das große Wasser für 1,90 Euro.

Die Geschichte: Viel ist nicht über die Himmelswiese überliefert - außer, dass sie ihren Namen wohl daher erhalten hat, dass sich auf der Wiese abends die verliebten Pärchen trafen - und sich wahrscheinlich dabei im "siebten Himmel" wähnten. Der Verein Gartenfreunde Himmelswiese entstand 1922. Und aus dem einem Schuppen ähnelnden Häuschen, das auf der Wiese, Ecke Marktstraße, damals entstand, mauserte sich nach und nach eine Wirtschaft - erst für die Vereinsmitglieder, heute für alle, die gerne in lockerer Atmosphäre einen Biergarten besuchen.

Info: Die "Himmelswiese", Marktstraße 71, hat täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet, Telefon 06221/707881.