Heidelberg. (rie) Die Zahl der im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg positiv getesteten Corona-Fälle stieg am Wochenende um 112 Fälle. Waren es am Freitag 248 Fälle, wurden bis Sonntagnachmittag 380 positive Tests gemeldet. Darunter sind 104 Heidelberger sowie 276 Bewohner des Rhein-Neckar-Kreises. Nun befinden sich insgesamt 1280 Menschen in Quarantäne, darunter 900 Personen, die zu einem bestätigten Fall engen Kontakt hatten.

Erfreulich: Auch die Anzahl der bereits wieder genesenen Patienten steigt: 36 Menschen, davon 15 aus Heidelberg, konnten laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises inzwischen aus der Quarantäne entlassen werden. Zunächst sprach das Landratsamt von 61 Genesenen. Aufgrund der Vielzahl der Fälle laufen inzwischen alle Abfragen elektronisch und über Filterung in Excel-Tabellen. Dabei war bei der jüngsten Auswertung ein Selektionskriterium falsch gesetzt. Der Fehler ist erkannt und wird behoben. Die Datenbank wurde in den letzten 14 Tagen komplett neu erstellt und ging fast ohne Probelauf in den Realbetrieb. Aufgrund der fehlenden ausführlichen Testphase sind die Beseitigung von Fehlern und weitere Optimierungen immer wieder notwendig.

"Diese Personen sind nun nicht mehr infektiös", sagt Andreas Welker, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes. "Ihr Krankheitsverlauf zeigte überwiegend Symptome, die von den Auswirkungen her denen einer Influenza ähneln." Somit sind 551 Menschen inzwischen nicht mehr in Quarantäne, neben den 61 vom Coronavirus geheilten Menschen sind darunter zahlreiche Kontaktpersonen.

Positiv getestete Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befanden, müssen gemäß neuer Richtlinien des Robert-Koch-Instituts nicht erneut getestet werden. Sie dürfen nach frühestens 14 Tagen die häusliche Quarantäne verlassen – unter der Voraussetzung, dass sie 48 Stunden komplett symptomfrei waren. Ein abschließender Test, um die Genesung zu "beweisen", ist weiterhin bei schweren Krankheitsverläufen, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten, erforderlich.

Unterdessen plant das Gesundheitsamt, ein Abstrichcenter in Heidelberg einzurichten. "Es soll bis Ende dieser Woche in Betrieb gehen", sagt Sprecherin Silke Hartmann. Geplant sei eine Kombination aus Drive-In und Walk-In. "Somit können die Menschen auch zu Fuß, mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen", so Hartmann.

Am Testzentrum in Schwetzingen, das letzten Mittwoch in Betrieb ging, werden täglich rund 100 Abstriche gemacht. Am Montag wird die Kapazität erhöht: Dann sind 120 Abstriche am Tag möglich. "Im Durchschnitt liegt der Prozentsatz der positiv Getesteten bei 15 Prozent mit steigender Tendenz", so Hartmann.

Info: Hotline des Gesundheitsamtes: 06221 / 522 18 81 (täglich 7.30 bis 19 Uhr). Dort gibt es auch Termine für Abstriche in Schwetzingen.

Update: Montag, 23. März 2020, 17.24 Uhr