Von Berthold Jürriens

Heidelberg/Neidenstein. Im beschaulichen Burgdorf ereignete sich am 28. Oktober vergangenen Jahres wohl eine Verzweiflungstat. Eine 43-jährige Meckesheimerin wollte aufgrund finanzieller Abhängigkeit ihren Chef bei lebendigem Leib in dessen Büroräume verbrennen. Gleichzeitig soll sie dabei auch ihren eigenen Tod geplant haben.

Am Landgericht Heidelberg wurde nun die Anklageschrift mit dem Vorwurf der Untreue und des Mordversuchs in Tateinheit mit Brandstiftung, Körperverletzung und Sachbeschädigung verlesen. Unter dem Vorsitz von Richter Jochen Herkle muss sich das Schwurgericht nun mit dem Fall beschäftigen, der im Jahr 2019 begann.

Damals arbeitet die Diplom-Betriebswirtin als Buchhalterin. Dabei kam es laut Anklageschrift zu ersten Annäherungen und sexuellen Kontakten zu ihrem Vorgesetzten. Laut Oberstaatsanwalt Florian Pistor sei die Frau, die derzeit in der Psychiatrie untergebracht ist, bereits seit Juli 2020 von ihrem Chef finanziell abhängig gewesen, als sie erstmals Firmengelder veruntreut habe. Als ihr Chef das merkte, soll er ihr angedroht haben, ihren Lohn einzubehalten. Doch es gab auch andere Lösungsvorschläge: Für sexuelle Dienste könnte er ihr die Schulden erlassen. Konkrete Absprachen habe es aber wohl nicht gegeben, sagte der Oberstaatsanwalt. Um welche Summe es dabei ging, wurde in der Anklage nicht verlesen.

Eine "zunehmende Abneigung" gegenüber dem Arbeitgeber und eine zugespitze finanzielle Situation hätten im Oktober 2021 bei der Angeklagten einen schrecklichen Plan reifen lassen, nachdem sie erneut 5000 Euro vom Firmenkonto auf ihr eigenes abgezweigt hatte. Aus Angst aufzufliegen und zu weiteren sexuellen Gefälligkeiten aufgefordert zu werden, sei sie zum Schein auf den Wunsch des Chefs nach Sex eingegangen.

Dafür platzierte sie zunächst eine Matratze für eine Massage in den Neidensteiner Büroräumen . Dem Geschädigten wurden die Augen verbunden und seine Hände an einem Fitnessgerät fixiert. Der bis auf die Unterhose entkleidete Mann bemerkte nicht, wie die Angeklagte um die Matratze brennbares Material platzierte. Den Rauch und die Flammen, die rund 40 Zentimeter hoch waren, spürte er allerdings. Er konnte sich aus seinen Fesseln lösen. Zunächst habe sich die Angeklagte auf das Opfer geworfen, der Geschädigte konnte sich aber befreien und löschte mit den Händen den Brand. Dabei soll er sich Verbrennungen zweiten Grades an Händen, Knie und Bauch zugezogen haben.

Unter anderem wegen einer Persönlichkeitsstörung könnte die Frau vermindert schuldfähig sein, hieß es weiter. Für den Prozess sind bisher sechs weitere Verhandlungstage angesetzt.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 18.51 Uhr

Schuldenerlass für Sex - Plante Frau Feuertod von Gläubiger?

Heidelberg. (dpa) Eine Frau muss sich von Freitag an vor dem Landgericht Heidelberg verantworten, weil sie versucht haben soll, ihren Chef und Gläubiger bei lebendigem Leib zu verbrennen. Die 43-Jährige soll laut Anklage seit dem Jahr 2020 finanziell von dem Mann abhängig gewesen sein. Er soll ihr angeboten haben, die Schulden für sexuelle Dienstleistungen zu erlassen.

Nachdem die Angeklagte in den Büroräumen ihres Chefs in Neidenstein 5000 Euro von dessen Konto auf ihr eigenes überwiesen hatte, befürchtete sie, bald entdeckt und erneut zu sexuellen Kontakten aufgefordert zu werden. Die Frau ist wegen versuchten Mordes angeklagt.

Sie ging laut Anklage im Herbst zum Schein auf den Wunsch nach Sex ein und legte dem Vorgesetzten Fesseln und eine Augenbinde an. Anschließend versuchte sie, ihn mit brennbarem Material - Altpapier und Decken - anzuzünden. Anschließend habe sie den eigenen Flammentod geplant.

Der Geschädigte soll den Brand bemerkt und seine Fesseln gelöst haben. Beim Löschen des Feuers mit bloßen Händen soll er sich Brandverletzungen zweiten Grades zugezogen haben.

Am Freitag soll lediglich die Anklage vor dem Schwurgericht verlesen werden (6 Ks 300 Js 24249/21).