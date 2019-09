Der Demonstrationszug in der Heidelberger Plöck. Foto: Dietz

Heidelberg. (RNZ/mare) Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen des Klimas. Zehntausende gehen im ganzen Land auf die Straße. Und auch in Heidelberg demonstriert "Fridays for Future" für den Klimaschutz.

Um 11 Uhr ging es an der Stadtbücherei los.

Die größte "Fridays for Future"-Demo in Heidelberg Reporter: Micha Hörnle / Kamera und Produktion: Vanessa Dietz/Selma Badawi

15.48 Uhr: Die Stadt zeiht nach der Veranstaltung ein Resümee: Rund 10.000 Teilnehmer sollen dabei gewesen sein. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner unterstützt die Demonstrationen nachdrücklich. "Das ist ein ganz starkes Signal an alle politischen Ebenen und gibt mir und vielen Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen viel Rückenwind für die kommenden Verhandlungen", sagt er. Man brauche für Klimaschutzmaßnahmen auf der lokalen Ebene mehr Unterstützung von Bund und Land, so der OB.

13.48 Uhr: Jetzt wurde es ganz leise. Eine Schweigeminute wurde für den Regenwald eingelegt. "Es war gespenstisch", berichtet ein Teilnehmer.

13.40 Uhr: Der Marktplatz ist proppenvoll, die Kundgebung findet gerade statt.

Foto: Münstermann

13.28 Uhr:

13.08 Uhr: Sobald der Zug am Marktplatz eintrifft, sind wir bei Facebook wieder live dabei.

12.59 Uhr: Auch in Mosbach wird demonstriert:

12.47 Uhr: Die Kollegen recherchieren noch. Aber: Das dürfte tatsächlich die größte Demo in Heidelberg sein. Der Zug durch die Plöck wollte gar nicht mehr enden.

12.34 Uhr: Die Polizei hat in der Plöck gezählt: Es sind nahezu 10.000 Teilnehmer mit dabei.

❗ Auch in #Heidelberg kann es zu zeitweisen #Verkehrsbehinderungen kommen. Dort ist eine #Demo von 11.-14.00 Uhr angemeldet, die von Stadtbücherei über Friedrich-Ebert-Platz bis Marktplatz zieht. ❗ — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) September 20, 2019

12.24 Uhr: Die Demonstration kommt nur langsam voran. Es wird wohl bis etwa 13 Uhr dauern, bis der Zug auf dem Marktplatz ankommt.

Fridays for Future in Heidelberg - Die Fotogalerie

















































































































































12.06 Uhr: Live auf Facebook. Der Tross zieht durch die Stadt.

11.10 Uhr: Es geht los. Zunächst sprechen die Veranstalter von Fridays for Future, bevor sich der Zug in Bewegung setzt.

10.50 Uhr: Freiburg machts vor: Tausende Aktivisten haben sich hier zur voraussichtlich größten einer ganzen Reihe von Klima-Demos im Südwesten versammelt. Ein Sprecher der Polizei ging am Freitagmorgen von 17.000 Demonstranten bereits zu Beginn der Versammlung aus, Tendenz steigend. Neben Jugendlichen hätten sich auch viele Erwachsene in der Innenstadt versammelt. "Das ist ein eindrucksvolles und starkes Signal der Bürger", sagte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos). (dpa)

10.43 Uhr: Die Vorbereitungen laufen, vor der Stadtbücherei versammeln sich die Teilnehmer.