Mannheim/Heidelberg. (rnv/mün) Nach den Hitze-Ausfällen im Bahn- und Busverkehr am Mittwoch will sich die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) besser auf die erwartbaren Probleme vorbereiten. Am Mittwoch mussten 21 Stadtbahnen und Busse aus dem Verkehr gezogen werden, da sich die Klimaanlagen der Fahrzeuge überhitzt hatten. Am Samstag und Sonntag werden bis zu 40 Grad Celsius im Rhein-Neckar-Raum erwartet.

Weil die RNV von Fahrzeug-Ausfällen ausgeht, hat sie ihr Werkstatt-Personal am Wochenende verstärkt, um nötige Reparaturen schneller vorzunehmen. Gleichzeitig sollen die Fahrerinnen und Fahrer vorsichtig sein, dass sich beispielsweise Motoren nicht überhitzen. Dazu gehören zum Beispiel die regelmäßige Kontrolle von Kühlwasserständen oder eine Fahrweise mit möglichst geringen Umdrehungszahlen.

Wegen der großen Fensterflächen und der Wärmeentwicklung bei den Antrieben heizen sich die Fahrzeuge auf. Die RNV hat nach eigenen Angaben 375 Busse und Bahnen bis zu 20 Stunden am Tag im Einsatz. Wenn ein Fahrzeug dann die kritische Temperaturgrenze überschritten hat, muss sie "Einrücken zum Abkühlen".

Die Hitze dehnt auch Metall. Deswegen kann es auch zu Problemen im Gleisbereich und bei den Oberleitungen kommen. Aufwölbungen bei Gleisen wird mit Langsamfahrstellen begegnet, so die RNV. "Hängende" Oberleitungen würden durch Gegengewicht-Systeme automatisch in Form gehalten.

Update: Freitag, 28. Juni 2019, 15 Uhr

Heidelberg/Mannheim. (van/bik) Die aktuellen Temperaturen von bis zu 37,5 Grad machen nicht nur Bahnfahrenden zu schaffen. Auch Busse und Bahnen in Mannheim und Heidelberg kapitulieren vor der Hitze. Am gestrigen Mittwoch soll es vor allem am Nachmittag zu mehreren Ausfällen gekommen sein. Dies bestätigte am heutigen Donnerstag eine Pressesprecherin der RNV.

Wie ein weiterer RNV-Sprecher mitteilte, gab es ganz verschiedene Gründe dafür, etwa überhitzte Elektronik oder ein Ausfall der pneumatischen Teile. Auch die Klimaanlagen in den Fahrzeugen geben teilweise ihren Geist auf, wenn bei jedem Stopp die Hitze ins Innere schwappt oder Fahrgäste versuchen, die Fenster zu öffnen. Grundsätzlich seien die Anlagen aus Gründen der Gesunderhaltung der Fahrgäste auch so eingestellt, dass sie nur Temperaturdifferenzen von sechs Grad zwischen drinnen und draußen hielten, sagte der RNV-Sprecher.

20 Fahrzeuge, die noch aus den 80er Jahren stammen, sind in Heidelberg ohne Klimaanlagen unterwegs, überwiegend auf den Linien 21, 22 und 26. Das wird sich erst dann bessern, wenn die RNV ihre hundert bestellten neuen Fahrzeuge ausgeliefert bekommt. 250 Millionen Euro sollen hier in den nächsten zwei Jahren investiert werden.

Alle verfügbaren Mitarbeiter seien derzeit im Einsatz, um gestrandete Wagen aus dem Verkehr zu ziehen und in der Werkstatt wieder instand zu setzen, unterstrich der RNV-Sprecher. Der alte Betriebshof in Heidelberg biete aber nicht die besten Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb. Teilweise stünden die Fahrzeuge im Freien und könnten nicht richtig abkühlen.

Ganz reibungslos lief der Verkehr am Donnerstagmorgen noch nicht. Während es am Mittwoch hauptsächlich die Straßenbahnlinie 26 traf, war die Liste der Ausfälle am Donnerstag größer: Die Linien 23, 24, 5, 29, 32 und 34 meldeten Betriebsstörungen.

Zwei RNZ-Leser beklagten die Fahrtausfälle der Linien 21, 22 24 und 26 in den letzten beiden Wochen vor allem im Bereich Hauptbahnhof-Süd – und dass dies von der RNV nicht kommuniziert werde. Hier verwies der RNZ-Sprecher vor allem auf die App „RNZ Start Info“ und auf die Service-Nummer 0621 / 465 4444. Die App, meinte dazu ein Leser, sei am Mittwoch erst auf seinen Tweet hin aktualisiert worden.

Auch am Wochenende kann es zu Verspätungen kommen, wenn die Temperaturen auf über 35 Grad klettern, heißt es vonseiten der RNV.

Update: Donnerstag, 27. Juni, 15.50 Uhr